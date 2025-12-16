Ať už vás potkaly velké životní změny, anebo jste se do nich rozhodli vstoupit dobrovolně, jedno je jisté: první Vánoce po velké životní změně nebudou stejné.
Možná ve vás rezonuje bolestná ztráta, možná je to nový nebo nečekaný příchozí u štědrovečerní tabule – změny často dokážou bolet, ale také otevírat nové dveře.
Příběh Daniely: Děsím se rodinného vánočního oběda, vždycky skončí hádkou
Podívejme se spolu na nejčastější „letos poprvé“, která mohou rozhodit i jinak stabilní vánoční pohodu. Jak je zvládnout s co největším klidem v duši?