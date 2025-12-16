Jak zvládnout první Vánoce po rozchodu, s miminkem nebo po odchodu blízkého

Klára Lyons
Vánoce jsou svátky tradic a zaběhnutých pořádků. Jenže někdy přijde chvíle, kdy se všechno změní. Co vám pomůže strávit první Vánoce po rozchodu, úmrtí blízkého, s miminkem nebo bez dětí, které se osamostatnily a svátky slaví jinde?
sami na Vánoce

Ať už vás potkaly velké životní změny, anebo jste se do nich rozhodli vstoupit dobrovolně, jedno je jisté: první Vánoce po velké životní změně nebudou stejné.

Možná ve vás rezonuje bolestná ztráta, možná je to nový nebo nečekaný příchozí u štědrovečerní tabule – změny často dokážou bolet, ale také otevírat nové dveře.

Příběh Daniely: Děsím se rodinného vánočního oběda, vždycky skončí hádkou

Podívejme se spolu na nejčastější „letos poprvé“, která mohou rozhodit i jinak stabilní vánoční pohodu. Jak je zvládnout s co největším klidem v duši?



16. prosince 2025

