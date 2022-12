RETRO: Děda Mráz a zvonící stromek. Jak jsme slavili Vánoce za socialismu

V 50. letech se zavíraly kláštery, žaláře se plnily duchovními a uťata byla i náboženská výuka. Zrušení Vánoc by však režimu prošlo jen stěží, a proto byly na svátky naroubovány ateistické a materiální hodnoty.

Zpočátku napomohl fakt, že Josif Vissarionovič Stalin slavil narozeniny 21. prosince, a proto se jeho oslavy promítly i do Vánoc ve východním bloku. Zvlášť v roce 1949, kdy slavil 70. narozeniny, byly svátky propagandistickou akcí nevídaných rozměrů. Ulice ozdobily slogany jako „Sláva Stalinovi – osvoboditeli našich národů“, probíhaly stalinské besedy a žáci vyráběli pro sovětskou ikonu dary.

Kdo nosí dárky?

Je jasné, že Ježíšek nebyl v domácnostech za železnou oponou nadále vítaný. Miminko v plenkách nahradil jeho přesný opak – úctyhodný kmet děda Mráz, roznášející dárky na vrtulových saních. Jeho cestu jsme sledovali takřka „online“ skrz sdělovací prostředky. Po cestě z Ruska se děda Mráz nezapomněl uklonit nabalzamovanému Leninovi a navštívit i Stalinovo rodiště Gori v dnešní Gruzii.

Jak a proč ke změně došlo, se snažil dětem vysvětlit tehdejší předseda vlády Antonín Zápotocký ve svém projevu z roku 1952. Přes všechno úsilí se Ježíšek jen tak nedal a jeho nástupce v Československu příliš nezakořenil.

Předseda vlády Antonín Zápotocký se svým slavným vánočním projevem v roce 1952. Vánoční projev Antonína Zápotockého „Chtěl bych dnes ve svém vánočním projevu promluvit k těm, kteří se o Štědrém večeru nejvíce shromažďují kolem vánočních stromků: k našim dětem a mládeži. Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak mnohé se u nás v poslední době změnilo a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září sice dále vánoční stromky, čekají se dárky, ale mizí už jesličky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků. Jesličky s malým Ježíškem musely být dříve o Vánocích v každé domácnosti [...] Proč? Měly připomínat pracujícím a bědným, že chudí patří do chléva. Když se mohl ve chlévě narodit a bydlet Ježíšek, proč byste tam nemohli bydlet vy, proč by se tam nemohly rodit vaše děti? [...] Doby se ale změnily. Děti pracujících se již nerodí ve chlévech. [...] I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Nazí a otrhaní nechodí již dnes ani naši pracující a jejich děti. Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy – nejen jediná betlémská. Celá řada rudých hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého roku první Gottwaldovy pětiletky.“

Výzdoba

S potlačením křesťanského rozměru Vánoc se přestal řešit advent. Věnce se čtyřmi svíčkami téměř vymizely, nahradily je větvičky ve vázách a andělské zvonění (komunisty překřtěné na zvonící stromek) – svícen, který se teplem roztočil a cinkal. První kusy se začaly vyrábět v 50. letech ve Frýdlantu a na konci éry socialismu nechyběl snad v žádné domácnosti.

To však neznamená, že by neprobíhaly intenzivní přípravy na den, kdy děda Mráz zaklepe na dveře. Peklo se, i když surovin bylo málo, a zvláště v 70. a 80. letech se hospodyňky předháněly, která má více druhů.

Vánoční stromek jsme měli téměř všichni živý, i když i pro hezký kousek se muselo do fronty. Běžným úkazem za socialismu tak byli tatínci s pilkami, kteří kradli stromky v lesích. Věšely se na ně skleněné baňky a od 60. let elektrické lucerničky, které přežily celá desetiletí, nezbytností bylo hned několik čokoládových kolekcí.

Podobné ozdoby nesměly chybět snad na žádném stromku.

Změna režimu uťala tradici vánočních Stromů republiky, pod kterými se od 20. let vybíraly peníze na sirotky a chudé děti. Režimu bylo proti srsti jakékoliv „žebrání“, a tak výtěžek v roce 1949 putoval do mateřských školek, jeslí, dětských útulků a dalších ústavů, kam „docházejí děti pracujících matek a otců, kteří neznají nezaměstnanost. Vánoční strom republiky letos poprvé nežebrá,“ jak vyhlásila první dáma Marta Gottwaldová. Definitivně tradice zanikla v roce 1952.

Jídlo

Z křesťanských dob naopak přežila postní tradice, takže obvyklým jídlem byl kapr a bramborový salát, které se v našich zemích jedly už v 19. století. I když ani tyto zdánlivě obyčejné potraviny nebyly vždy úplně snadno k sehnání.

„Pamatuju si, jak děda v 50. letech čekal na kapra u místního obchodu celý den. Já jsem za ním s mámou chodila až navečer. Bylo to pro mě velké dobrodružství,“ popisuje dvaasedmdesátiletá Soňa. Některé rodiny v této době nahradily kapra řízkem.

Postní tradice se v Československu udržela i během éry socialismu. Hlavním chodem zůstal kapr, měšťanský vánoční pokrm z 19. století.

Neodmyslitelnou součástí štědrovečerní tabule zůstalo ovoce. Do obchodů se sice navezly i exotičtější druhy jako pomeranče, mandarinky a banány, po pár hodinách se po nich však zaprášilo. Navíc byly na příděl, aby se dostalo na co nejvíce lidí, kteří si poctivě vystáli dlouhou frontu.

„Maminka měla bratrance v Ovoci zelenině, takže my jsme byli na Vánoce zásobení. Všechno ale bylo uloženo v chladu ve sklepě a nemohli jsme to před svátky jíst,“ vybavuje si osmačtyřicetiletý Břetislav. „Chodil jsem se tam dívat na ty papírové pytlíky, bylo to vzrušující.“ Chloubou vánoční tabule byl v některých domácnostech ananas, někteří sehnali i kokosový ořech.

Sláva soudruhu Gottwaldovi Veřejné zpívání koled bylo v 50. letech zakázáno, tedy alespoň těch, které jakýmkoliv způsobem připomínaly narození Ježíše. Vznikly ovšem skvosty jako klasická odrhovačka Vánoce, Vánoce přicházejí, která je ze všech socialistických písní nejumírněnější. Jiné „koledy“ oslavovaly horníky, továrny i soudruha Gottwalda.

Dárky

„Na dárky jsem se vždy moc těšila. V obchodech nic nebylo, ale rodiče vždy něco sehnali, třeba v Tuzexu nebo jako podpultovku,“ líčí padesátiletá Jolana a dodává: „Všechno pak bylo takové vzácnější. Vybavuju si třeba, jakou radost mi udělala velká sada fixů.“

Kvalitnější dárky se kupovaly nejen v Tuzexu, ale třeba také v obchodě s oděvy Luxus. Pod stromečkem šťastnější z nás nacházeli ovocná mýdla, průhledné deštníky, přenosné televize Pluto, kola „skládačky“, parfémy jako Impuls a Charlie, děti stavebnice, modely autíček „angličáky“, igráčky a později mončičáky.

Řada dárků ale vznikala i svépomocí. Na výběr bylo jen několik druhů balicího papíru a již použitý se pečlivě skládal a schovával na příští rok.