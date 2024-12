Ta se vám na stůl nevejde! Odbornice pomáhají lidem zmírnit vánoční stres

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Vytahuju krabici plnou červených vánočních trpaslíků a výrobků dětí. Sama musím uznat, že co se stylu týče, není to ani hygge, ani boho, ale spíš každý pes jiná ves, píše redaktorka magazínu DNES+TV, která si do své domácnosti pozvala odbornice na to, jak prožít Vánoce bez stresu a podle svých představ.