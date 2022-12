O správný dárek si musíte říct. A pokud na dárky není, přiznejte to

Vánoce, to jsou především tradice a zvyky. Po čtyři neděle před Štědrým dnem zapalujeme svíčku na adventním věnci. Gruntujeme domácnost, protože podle tradice by měla zářit čistotou. Napečeme cukroví a neslevíme z kapra, bramborového salátu a rybí polévky. A hlavu máme zamotanou z vymýšlení dárků.

Vánoční obdarovávání má své pradávné kořeny v koledách a obchůzkách. Ve středověku si lidé spolu s přáním všeho dobrého, štěstí a zdraví posílali i drobné dárečky. Ale opravdu drobné, pod stromečkem nacházeli maximálně jablíčka, oříšky, popřípadě něco sladkého. Jablka symbolizovala zdraví a sílu, ořechy dlouhověkost a moudrost, sladkosti zase naději na sladký život.

Tyto dárky ale měly spíše význam dobročinnosti a vlastně se ani přesně neví, jestli vůbec něco dostávaly děti. A pokud ano, tak zřejmě jen ty z bohatších rodin. Rodiče začali zahrnovat své děti hromadami dárků až ve dvacátých letech minulého století. S tím, jak společnost prosperovala, se každopádně zvyšovala jejich hodnota. Namísto oříšků a jablíček se dnes obdarováváme elektronikou, elektrospotřebiči, knihami, kosmetikou, značkovou obuví a oblečením.

V tomto ohledu se z někdejších svátků klidu a míru staly svátky konzumu. Děti se po Novém roce ve škole chlubí svým spolužákům, co všechno jim Ježíšek přinesl. A špatně nesou, pokud u nich nebyl tak štědrý jako u kamaráda. Soutěží mezi sebou, kdo dostal víc dárků, a poměřují jejich hodnotu. A rodiče jsou ve snaze, aby jejich potomek obstál v konkurenci dětí, hodně pod tlakem. Chtějí mu vytoužené dárky dopřát stůj co stůj.

Bude to ale letos vůbec možné? Stále rostoucí inflace a energetická krize nám nemilosrdně vysávají peníze z účtů a v mnohých rodinách už se nedostává financí ani na pokrytí základních životních potřeb. Co s tím?

Když na dárky nejsou peníze

Odborníci obecně doporučují investici do dárků rozložit na delší dobu a nakupovat je průběžně během celého roku. Na to je ale, pokud jste tak již neučinili, nyní pozdě. V každém případě svou situaci nezatajujte. Svým blízkým nalijte čistého vína a přiznejte pravdu. Domluvte se, že každému dáte třeba jeden dárek. A stanovte si jeho horní cenovou hranici, třeba tři sta korun.

Nebo se s dospělými (manžela nevyjímaje) domluvte, že si nedáte nic (určitě to přežijete), a zaměřte se jen na děti, které by asi prázdno pod stromečkem nesly nejhůř. Na místě je rovněž redukce počtu obdarovaných. Zkrátka letos vynechte vzdálené příbuzenstvo i kamarádky a obdarujte jenom ty nejbližší.

Jste manuálně zručné? Můžete se pokusit něco vyrobit. Uplést třeba svetr, barevnou šálu, čepici nebo rukavice. Upéct sušenky a zabalit je do hezké krabičky, připravit domácí marmeládu či paštiku. Naložit ořechy do medu, vyrobit likér z arónie. Spoustu nápadů a inspirace na jdete na internetu.

Darovat ale můžete i své služby. Partnera určitě potěší třeba osobitý poukaz na hřejivou masáž. Maminku zase voucher na jarní úklid a sestře (je-li vyčerpaná matka) jistě přijde vhod příslib víkendového hlídání. V žádném případě se kvůli vánočním dárkům nezadlužujte, to by pro vás mohla být cesta do finančního pekla.

Umíte svá vánoční přání formulovat?

Potíže s dárky se však netýkají jen peněz. Ti, kdo finančně nestrádají, zase mnohdy tápou. Obchody a e-shopy překypují zbožím všeho druhu a vy najednou nevíte, čím druhému uděláte radost, zejména tomu, kdo si může všechno koupit sám. A když mu položíte otázku, co by si přál k Vánocům, dostane se vám „originální“ odpovědi, že nic. Nezávisle na tom, jestli to je pravda, nebo nikoliv.

Co dělat, když na dárky nemám peníze? Nezadlužujte se!

Jak ukazují průzkumy, celá řada Čechů si na vánoční dárky půjčuje. Doporučuji vám, abyste se nevydávali touto cestou, protože každá půjčka znamená zátěž pro domácí rozpočet a je potřeba ji splatit. Je praktičtější se uskromnit, a když už si půjčit, tak jen na to opravdu nezbytné, a být schopni řádně splácet. Dárek pro ty, na kterých vám záleží, přece nemusí být tak drahý, abyste se kvůli němu museli zadlužit.

Jak ukazují průzkumy, celá řada Čechů si na vánoční dárky půjčuje. Doporučuji vám, abyste se nevydávali touto cestou, protože každá půjčka znamená zátěž pro domácí rozpočet a je potřeba ji splatit. Je praktičtější se uskromnit, a když už si půjčit, tak jen na to opravdu nezbytné, a být schopni řádně splácet. Dárek pro ty, na kterých vám záleží, přece nemusí být tak drahý, abyste se kvůli němu museli zadlužit. Zrevidujte své náklady

Kdo chce najít peníze navíc, měl by začít kontrolou svých nákladů a také zvážením příležitostí, které jsou kolem. U kontroly domácího rozpočtu je dobré si nejdřív vytvořit přehled pravidelných výdajů. Od telefonních a internetových tarifů přes placené televizní kanály, pojištění a povinné či havarijní ručení až po půjčky, které splácíte. Ušetřit i desetitisíce korun na drahých splátkách nebo poplatcích lze především v případě refinancování a konsolidace stávajících spotřebitelských půjček, jako jsou úvěry, kontokorenty či kreditní karty. Vyřídit si refinancování a konsolidaci lze u některých bank dokonce i po internetu, takže ani nemusíte chodit na pobočku. Radila Irena Jandíková, ředitelka retailového bankovnictví, Max banka

Jedenáctiletá Maruška formulovala své přání Ježíškovi následovně: „Milý Ježíšku, moc bych si přála panenku Monster High. Tu s fialovými vlasy a růžovým obličejem. Nedávno jsem vám ji ukazovala v obchodě. Tam je ale moc drahá. Na internetu se dá koupit levněji.“ A do dopisu připsala název e-shopu, na němž je panenka k dostání o třetinu levněji. Dopis vložila do obálky, nadepsala ji „Pro Ježíška“ a nechala ho ležet na stole.

Někdo by se sice mohl pohoršit, že jedenáctileté dítě přepočítává dárky na peníze. Jiný ale její postup ocení. Maruška umí jasně formulovat své přání. Pokud jí to vydrží, nebude se v budoucnu muset dívat na přeslazenou bonboniéru a o číslo větší podprsenku. I když z ní bude úspěšná manažerka, která si bude moci koupit vše, po čem její srdce prahne, a na otázku, co si přeje k narozeninám a Vánocům, bude moci popravdě odpovídat: „Já vážně nic nepotřebuju.“ Možná opravdu nebude nic potřebovat, ale tato odpověď vždycky znamená riziko, že bude mít v kuchyni třeba několik vařičů vajec, které nikdy neuvaří jediné vejce.

Řekněte si co chcete

Vzpomeňte si, kolikrát jste zatoužily po kašmírovém svetru, po francouzském parfému, který jste v obchodě tajně očichávaly. Po románu, jenž jste si chtěly přečíst. Potom jste ale na jasně formulovanou otázku, co si přejete k Vánocům, odpověděly: „Já nic nechci. Nic nepotřebuju. Všechno mám. Neutrácej. Musíme šetřit. Nejdůležitější je, že budeme spolu. Pro mě mají Vánoce hlavně duchovní podstatu.“ Bráníte se vyslovit své touhy a přání. Myslíte si, že to je neslušné.

A pak nastane ten slavnostní okamžik. Sedíte pod vánočním stromečkem a rozbalujete balíčky. A okolí napjatě očekává vaši reakci. A z vás vyleze jen předstírané a falešné: „Jééé, to jsi mi udělal radost. Tohle jsem potřebovala.“

Tak tomu ale není. Opět jste dostaly něco, co jste vůbec nechtěly ani nepotřebovaly. Sadu hrnců (už několikátou) nebo krém, co se pro váš typ pleti vůbec nehodí. Něco, co zkrátka skončí nepovšimnuté ve spodní polici skříně. Dostaly jste to ale naprosto zaslouženě. Vaši blízcí totiž nejsou jasnovidci. A vy jim nenapovíte, protože jste přesvědčené, že se nehodí hlásit dopředu, jaký dárek by vám udělal radost.

Přitom je to tak snadné. Postačí, když se inspirujete Maruščiným dopisem. Ten váš by mohl znít následovně: „V Mangu mají úžasnou béžovou kabelku (přikládám její foto)... Pokud mi ji koupíš k Vánocům, budeš jednička. A nemine tě sladká odměna.“ Nebylo by na místě na - učit se psát takové dopisy? Klidně si vytiskněte vánoční seznamy svých přání a distribuujte je mezi své blízké. Nechte se překvapit odezvou a počítejte i s názorem, že chudí vesničané se svého času obdarovávali sušenými švestkami.

Vánoční seznamy přání

Nebo využijte vánočních seznamů přání, které jsou k dispozici na internetu. Jde o obdobu svatebních dárkových listů, kdy hosté dostanou od snoubenců soupis věcí, jež si vybrali v konkrétním obchodě. Novomanželé tak neobdrží tři sady příborů a dva stejné toustovače, ale věci, co skutečně chtějí a potřebují. A nikdo se nad tím nijak nepohoršuje. Tak proč si v předvánoční době nevytvořit na internetu podobný seznam jako dospěláckou verzi dopisu Ježíškovi, na jehož existenci pak stačí pouze taktně upozornit okolí. Možnost sepsat takový seznam přání najdete na internetu.

Odkaz na něj rozešlete na adresy těch, o nichž předpokládáte, že by vás chtěli obdarovat. A pak už můžete jen doufat, že vám Ježíšek vaše přání splní. Už rozumíte, že to může být jinak, i když to napoprvé chce trochu kuráž? Možná máte obavu, že budete působit hamižně, zejména v adventní době, kdy televiznímu programu dominují pořady o duchovní podstatě Vánoc. Ale pohleďme pravdě do očí, mezi Čechy je spousta ateistů. A zkuste o duchovní podstatě Vánoc přesvědčit malé dítě.

Neporovnávejte se s ostatními a nedělejte si z nejhezčích svátků v roce soutěž o největší počet druhů napečeného cukroví ani o nejnablýskanější domácnost. Vánoce znamenají tradice i rituály a je šlechetné je ctít – ale není trestné je porušit, jakkoli k tomu potřebujete dávku odvahy. Většina úspěšných lidí se prosadila právě proto, že se nebáli být jiní a měli kuráž dělat něco jinak.