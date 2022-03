Děti vzaly válku jako fakt, ale bojí se a chtějí pomáhat, říkají rodiče

Že téma války na Ukrajině rezonuje i mezi dětmi všech věkových kategorií, přiznávají mnozí rodiče. „Moje sedmiletá dcera se bojí dost. Říká, že chce, ať se radši vrátí covid,“ popisuje novinářka Michaela. Ale obavy mají i mnohem menší děti. „Putin je zlý člověk, trochu se ho bojím. Raději si schovám hračky,“ říká například čtyřletá Marina.

Učitelka Kateřina také přiznává, že její děti válku poměrně intenzivně prožívají, i když je jim „jen“ šest a osm let. „Dcera má kamarádku z Ukrajiny, takže o to konkrétnější to pro ni je. Řešila například, proč té holčičce přijedou bratranci a budou bydlet u nich. A proč se nemůžou vidět i s babičkou, která tam zůstala. Ona sama je na svoji babičku hodně fixovaná, takže by takovéto odloučení velmi těžko snášela. Zajímala se i o to, proč kupujeme věci do sbírky, jak by sama mohla pomoci… A mladší syn se zase ptal, jestli budou vojáci i u nás, nebo jestli mají opravdové zbraně. Zkrátka je vidět, že se jich toto téma dost dotýká a řeší ho i ve škole, a dokonce i ve školce,“ komentuje.

„Moje děti zkoumaly, kde přesně leží Ukrajina, a že je to vlastně docela blízko. Ale my rodiče se snažíme být před nimi v klidu, už ani přes den nepouštíme zprávy, abychom je nerozrušovali, takže se zklidnily i ony. Ale samozřejmě jsme museli zodpovídat otázky, jestli přijde ten ,zlý král’ i k nám, proč na Ukrajinu zaútočil, jak dlouho to bude trvat, a tak dále,“ popisuje zase manažerka Lucie, maminka sedmileté Magdalény, pětiletého Ondřeje a dvouleté Kristýny.

Zatímco pro nás je válka něco hrůzného, nenadálého, nového a strašidelného, děti ji vnímají sice jako hrozbu, ale jako fakt. Jiřina čtenářka OnaDnes.cz

Jednoznačně dáváme s manželem najevo své stanovisko a taky říkáme, že obyčejné děti ani běžní lidé jakékoliv národnosti za to nemůžou. Prožíváme pozitivně to, když pomůžeme, malé dobré zprávy z médií, hrdost za naše národy, to, že děti třeba udělají kousek dobrého ve svém okolí, co ani bezprostředně nesouvisí s válkou. Že když si s někým nerozumí, ať se pokusí si to s respektem vysvětlit. A když se spolužákově rodině vybrala ve třídě celkem vysoká částka na pomoc, byl to velký emocionální okamžik. - Tereza

„Na začátku některé z našich dětí, je jim 9, 7 a 4 roky, i plakaly, měly úplně konkrétní strach o spolužáky, kteří mají na Ukrajině rodiny. Mně se nedařilo odstínit svůj strach, a tak jsem o tom mluvila trochu vyděšeně i před nimi, že mám strach z toho, co se děje a co se může dít i u nás,“ přiznává Tereza.

I když zprávy doma pouštějí minimálně, děti se podle ní k informacím dostanou samy, poslouchají rozhovory dospělých, něco si také řeknou mezi sebou ve škole... „Samy staví kostky, malují, dělají vlaječky z modelíny v modrožlutých barvách, aniž bychom jim cokoliv řekli,“ diví se.

Při vysvětlování toho, co se děje, si Tereza pomáhá přirovnáváním k různým figurkám a pohádkovým postavám. Konkrétně vede nejčastěji Harry Potter, respektive zlý Voldemort.

Nyní celá rodina pracuje hlavně na tom, aby si nevyčítali, že jim je zrovna teď dobře. „Snažíme se vážit si úplně všeho, každého klidného usnutí, jídla, pohádky, toho, že nám není zima... A pomáháme. Třídíme hračky, knížky, oblečení a cokoliv dalšího na pomoc, děti dávají vlastní peníze z kasičky na sbírky, pomoc je úlevná pro nás všechny, aspoň v něčem můžeme něco opravdu udělat.“

Děti to vzaly jako fakt

Dvanáctiletá dcera naší čtenářky Kláry své rodiče překvapila už jen tím, jaký měla od začátku přehled. „Chtěla jsem si s ní popovídat a vysvětlit jí, co se děje. Často s námi sleduje zpravodajství, i když se u toho tváří, že ji to nezajímá. A informace měla i od youtuberů, které sleduje,“ vysvětluje s tím, že i mladší, šestiletá dcera celou situaci vzala jako fakt. „Něco se děje a není to správné. Sama se ptala, jak se tam ti lidé a děti teď asi mají a bere jako jasnou věc, že se sem jdou ,schovat’ a že se jim každý snaží pomoct, jak se dá.“

Dívky se pak zapojily i do pomoci lidem zasaženým válkou. „Darovali jsme s mužem nějaké věci do domácnosti ukrajinské mamince s dětmi a holky, když se dozvěděly, co připravujeme, samy vymyslely, že dětem pošlou nějaké své hry. Malá se pak přišla zeptat, kolik těch dětí je, a k hračkám přidala lízátka ze svého dárku k narozeninám,“ líčí Kateřina.

Z reakce svých dětí byla překvapená i další čtenářka Jiřina. „Překvapilo mě, že to děti ve svých pěti a sedmi letech vlastně vzaly jako fakt. Jako něco, co prostě nastalo. Stejně jako předtím covid. Zatímco pro nás je to něco hrůzného, nenadálého, nového a strašidelného, ony to vnímají sice jako hrozbu, ale jako fakt. Že sem přicházejí lidé, v jejichž zemi vypukla válka. A že všichni rozumní lidé napínají síly, aby brzy skončila a lidé byli v bezpečí....“ popisuje.

Obavy z války i o rodiče

Že se děti o Ukrajinu samy zajímají a mají řadu obav, potvrzuje i Regina Jandová z Linky bezpečí. Jen za první týden od vypuknutí konfliktu se na zdejší konzultanty obrátilo z tohoto důvodu na šedesát dětí. „Obávají se hlavně toho, aby nebyla válka i u nás. Chtějí si ujasnit, co se vlastně děje. A také se bojí o své rodiče,“ říká Regina Jandová.

Kam se obrátit Linka bezpečí

116 111

www.linkabezpeci.cz Rodičovská linka

606 021 021

www.rodicovskalinka.cz

Stejně tak se s odborníky chtějí poradit i rodiče. Obrátit se mohou na Rodičovskou linku. „Dospělí mají úzkosti, strachy a obavy, co bude dál. Mají strach o sebe a hlavně právě o děti,“ dodává Jandová. Na linku se obracejí i učitelé, kteří zase přemýšlejí, jak konkrétně s dětmi o tomto tématu mluvit.

I proto Linka bezpečí vydala manuál s tipy jak pro děti, tak pro jejich rodiče, jak se s nenadálou situací lépe vypořádat. Hlavní je o svých pocitech mluvit, nedržet emoce v sobě, ale svěřit se s nimi okolí. Cítit kvůli situaci na Ukrajině strach, smutek, vztek či bezmoc je naprosto normální, přirozené a v pořádku. Co dalšího radí Linka bezpečí dětem?

Nesleduj neustále zprávy.

Neřeš dopředu „co bude když“, to jen zvětší tvoje obavy a úzkosti.

Dál se věnuj tomu, co tě baví.

Prober s rodiči, jak můžeš případně ty sám pomoci.

Podpoř své kamarády či spolužáky z Ukrajiny nebo Ruska.

Měj na paměti, že Česká republika je nyní bezpečná země. Konflikt řeší představitelé států, kteří o něm mají potřebné informace.

Můžeš se kdykoliv obrátit na Linku bezpečí.

A co rodiče? Ani oni by neměli žít jen Ukrajinou, ale věnovat se i každodenním rodinným aktivitám a zaměřit se hlavně na věci, které jim i dětem přinášejí radost. „Můžete s dětmi mluvit o tom, co prožíváte, ale nezahlcujte je svými obavami. Dejte jim prostor mluvit o tom, co se v nich děje a co se o situaci dozvídají ve škole, od kamarádů a z médií. Současně v nich podporujte pocit bezpečí,“ radí Rodičovská linka.

Mluvte a poslouchejte

Manuál s radami pro rodiče vydalo i centrum Locika. Doporučuje dětem nelhat a mluvit s nimi. K rozhovoru je ovšem potřeba vytvořit vhodné podmínky. Nespěchejte, nechte děti v klidu říct, z čeho mají strach a jak se cítí. Nezlehčujte jejich obavy a pomozte jim situaci pochopit.

Při hovoru se také vyhněte stereotypům. Všichni Rusové nejsou špatní lidé. „Buďte obzvlášť citliví k dětem, které mohou být válkou více zasaženy, například mají příbuzné na Ukrajině či v Rusku, rodiče v ozbrojených složkách, případně mají za sebou jiné závažné trauma,“ radí také Locika.