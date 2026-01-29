Pokud patříte k těm, kteří Valentýna odmítají jako komerční výmysl ze zámoří, možná vás překvapí, že tento svátek je starší než Spojené státy samy. Původ hledejme v hluboké evropské historii.
Římské Lupercalia
Prapůvod svátku sahá až do antického Říma k festivalu Lupercalia (slavenému 13.–15. února). Šlo o bujaré oslavy plodnosti a jara. Podle legend se v této době losovala jména dívek z „váz lásky“ a tvořily se páry pro nadcházející rok.
Podle legend nešlo o žádné nevinné flirtování. Vylosované dvojice spolu měly tvořit pár po celý nadcházející rok. Byl to v podstatě starověký předchůdce moderních seznamek, kde místo algoritmu rozhodovala ruka osudu a lístek vytažený z hliněné vázy.
Aby církev tradici očistila, nahradila jména dívek jmény svatých – mladí lidé si pak měli vylosovat svého patrona, kterého budou po celý rok následovat.
Kdo byl svatý Valentýn?
Proč je nejistý rok úmrtí sv. Valentýna?
Problém je v tom, že ve 3. století existovalo více mučedníků jménem Valentin. Církev v tom měla takový „maglajs“, že v roce 1969 dokonce svatého Valentýna vyřadila z obecného římského kalendáře (ale svátek ponechala), protože o jeho životě neexistuje dostatek historicky neprůstřelných důkazů.
Křesťanskou tvář dal svátku kněz Valentýn ve 3. století. Císař Claudius II. tehdy zakázal vojákům ženit se, aby byli lepšími bojovníky. Valentýn však zamilované páry tajně oddával. Za tento vzdor byl 14. února (nejčastěji se uvádí, že roku 269 n. l.) popraven.
Traduje se, že Valentýn ve vězení nezahořkl. Naopak, spřátelil se s dcerou svého žalářníka, které podle legendy dokonce skrze svou víru a modlitby zázračně vrátil zrak. Svůj poslední vzkaz jí poslal krátce před popravou. Podpis „Tvůj Valentýn“ se od té doby stal symbolem vyznání, kterému dnes v podobě přáníček říkáme valentýnky.
Anglická stopa: básníci a ptáci
Romantickou podobu, jakou známe dnes, vtiskl svátku až středověk v Anglii a Francii. Slavný básník Geoffrey Chaucer ve 14. století poprvé ve své poezii spojil 14. únor s dnem, kdy si ptáci volí své partnery. Právě z Británie se pak v 19. století tradice posílání papírových přáníček přelila do USA, kde se později zkomercionalizovala.
„Neboť to bylo na den svatého Valentýna, kdy si každý pták přichází zvolit svou družku.“
Geoffrey Chaucer, úryvek z básně Ptačí sněm
Valentýn v číslech: miliardy za růže a čokoládu
I když je původ evropský, je pravda, že největší show z něj udělali obchodníci v USA. Podle odhadů loňského svátku dosahují výdaje za 14. února astronomických částek.
- USA: Spotřebitelé utratí rekordních 27,5 miliardy dolarů. Průměrný Američan do své polovičky investuje na Valentýna v přepočtu přes 4 000 korun.
- Květinové šílenství: Jen pro tento den se celosvětově vypěstuje přes 250 milionů růží. Květiny tvoří zhruba 2 miliardy dolarů z celkových tržeb.
Jak je na tom Česko? Útraty rostou
Ačkoliv se v diskusích pod články často dočtete, že „my Češi amerického Valentýna neslavíme“, tvrdá data obchodníků a bank mluví jinak. Podle nezávislého zpravodajského portálu Newstream.cz jsou Češi schopni za valentýnské nákupy utratit kolem 2,5 miliardy korun.
- Průměrná útrata: Jeden Čech za dárky a romantické zážitky zaplatí průměrně 900 Kč.
- Souboj pohlaví: Tradičně hlouběji do kapsy sahají muži, kteří za dárky utratí v průměru 980 Kč, zatímco ženy se drží kolem hranice 800 Kč.
Co končí v nákupních košících?
Český Valentýn už dávno není jen o papírovém přáníčku. Naše nákupní seznamy jsou pestré a některé položky mohou překvapit:
- Květiny (hlavně růže): Absolutní vítěz. Prodejci květin hlásí kolem 14. února nárůsty tržeb v řádech stovek procent.
- Zážitky a vouchery: Wellness pobyty a romantické večeře v restauracích jsou v Česku hitem. Rezervace v lepších podnicích jsou zapotřebí zařídit týdny dopředu.
- Čokoláda a parfémy: Klasika, která neurazí.
- Erotické pomůcky: Zajímavým trendem je výrazně zvýšený zájem o sortiment sexshopů, který vrcholí právě v polovině února.
Valentýnské tradice ve světě
Zatímco u nás je zvykem, že muž nosí květiny ženě, jinde jsou tradice opačné:
- Japonsko: 14. února dávají dárky, především čokoládu, výhradně ženy mužům. Muži jim to oplácejí až o měsíc později, 14. března, na tzv. Bílý den (White Day).
- Itálie: V zemi původu svátku se zamilovaní scházejí na mostech a zamykají „zámky lásky“ na zábradlí.
- Francie: Tradovalo se, že v tento den se dívky a mládenci shromažďovali a volali na sebe z oken protějších domů.
Valentýnské perličky aneb Věděli jste, že...?
… nejstarší dochovaná valentýnka se nachází v Britské knihovně v Londýně? Jde o báseň, kterou v roce 1415 napsal francouzský vévoda Karel Orleánský své ženě z vězení v londýnském Toweru poté, co byl zajat v bitvě u Azincourtu.
… rudá růže byla podle pověsti oblíbenou květinou římské bohyně lásky Venuše? Barva symbolizuje silné city a vášeň. Tradice jejich masového darování se ale naplno rozvinula až v 17. století ve Švédsku a Francii.
… jen v USA se na Valentýna vyrobí přes 8 miliard cukrovinek ve tvaru srdce? Je jich tolik, že by vytvořily řetěz od Říma až do Arizony a zpět.
… každý rok dorazí do italské Verony, města Romea a Julie, kolem 1 000 dopisů adresovaných Julii Kapuletové? Dobrovolníci z „Klubu Julie“ na každý z nich odpovídají.
… se po celém světě ročně pošle zhruba 145 milionů valentýnských přání? To z Valentýna dělá druhý největší svátek v posílání pohlednic hned po Vánocích.
Tak tedy slavit, či neslavit den svatého Valentýna?
Ať už Valentýna vnímáte jako krásnou příležitost k vyznání lásky, nebo jako marketingovou past, jedno mu upřít nelze: je to náš evropský svátek. Pokud se vám nelíbí růžová srdíčka v obchodech, můžete se vrátit k jeho kořenům – poslat ručně psaný dopis nebo prostě jen strávit čas s někým, na kom vám záleží. Protože láska si pozornost zaslouží v jakémkoliv století.