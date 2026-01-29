Valentýn nevznikl v Americe. Jeho kořeny sahají do starověkého Říma

Ivana Vaňkátová
  4:00
Každý rok se na den 14. února Češi rozdělí na dva nesmiřitelné tábory. Jeden zaplavuje sociální sítě fotkami rudých růží, ten druhý hlasitě protestuje proti „vnucené americké tradici“. Jenže historická fakta mluví jasně: Valentýn není z USA. Jeho kořeny sahají do starověkého Říma a středověké Anglie. Jaká je skutečná historie tohoto svátku a kolik za něj každoročně utratíme?
Možná čekáte velkou romantiku, ale nezapomínejte, že většina mužů si na...

Možná čekáte velkou romantiku, ale nezapomínejte, že většina mužů si na kýčovité a přeslazené záležitosti nepotrpí. Nemějte proto raději žádná očekávání, vezměte věc do svých rukou. | foto: Profimedia.cz

Valentýn, pouták
V pražských květinářstvích se na svatého Valentýna tvoří fronty. (14. února...
Každý den bychom si měli vyznávat lásku, pokud projevy citů ale po celý rok...
Valentýn neslavíte? Chyba! Ochuzujete se o den, kdy můžete dostat nějaký pěkný...
5 fotografií

Pokud patříte k těm, kteří Valentýna odmítají jako komerční výmysl ze zámoří, možná vás překvapí, že tento svátek je starší než Spojené státy samy. Původ hledejme v hluboké evropské historii.

Římské Lupercalia

Prapůvod svátku sahá až do antického Říma k festivalu Lupercalia (slavenému 13.–15. února). Šlo o bujaré oslavy plodnosti a jara. Podle legend se v této době losovala jména dívek z „váz lásky“ a tvořily se páry pro nadcházející rok.

Podle legend nešlo o žádné nevinné flirtování. Vylosované dvojice spolu měly tvořit pár po celý nadcházející rok. Byl to v podstatě starověký předchůdce moderních seznamek, kde místo algoritmu rozhodovala ruka osudu a lístek vytažený z hliněné vázy.

Aby církev tradici očistila, nahradila jména dívek jmény svatých – mladí lidé si pak měli vylosovat svého patrona, kterého budou po celý rok následovat.

Kdo byl svatý Valentýn?

Proč je nejistý rok úmrtí sv. Valentýna?

Problém je v tom, že ve 3. století existovalo více mučedníků jménem Valentin. Církev v tom měla takový „maglajs“, že v roce 1969 dokonce svatého Valentýna vyřadila z obecného římského kalendáře (ale svátek ponechala), protože o jeho životě neexistuje dostatek historicky neprůstřelných důkazů.

Křesťanskou tvář dal svátku kněz Valentýn ve 3. století. Císař Claudius II. tehdy zakázal vojákům ženit se, aby byli lepšími bojovníky. Valentýn však zamilované páry tajně oddával. Za tento vzdor byl 14. února (nejčastěji se uvádí, že roku 269 n. l.) popraven.

Traduje se, že Valentýn ve vězení nezahořkl. Naopak, spřátelil se s dcerou svého žalářníka, které podle legendy dokonce skrze svou víru a modlitby zázračně vrátil zrak. Svůj poslední vzkaz jí poslal krátce před popravou. Podpis „Tvůj Valentýn“ se od té doby stal symbolem vyznání, kterému dnes v podobě přáníček říkáme valentýnky.

Valentýn, pouták

Anglická stopa: básníci a ptáci

Romantickou podobu, jakou známe dnes, vtiskl svátku až středověk v Anglii a Francii. Slavný básník Geoffrey Chaucer ve 14. století poprvé ve své poezii spojil 14. únor s dnem, kdy si ptáci volí své partnery. Právě z Británie se pak v 19. století tradice posílání papírových přáníček přelila do USA, kde se později zkomercionalizovala.

„Neboť to bylo na den svatého Valentýna, kdy si každý pták přichází zvolit svou družku.“

Geoffrey Chaucer, úryvek z básně Ptačí sněm

Valentýn v číslech: miliardy za růže a čokoládu

I když je původ evropský, je pravda, že největší show z něj udělali obchodníci v USA. Podle odhadů loňského svátku dosahují výdaje za 14. února astronomických částek.

  • USA: Spotřebitelé utratí rekordních 27,5 miliardy dolarů. Průměrný Američan do své polovičky investuje na Valentýna v přepočtu přes 4 000 korun.
  • Květinové šílenství: Jen pro tento den se celosvětově vypěstuje přes 250 milionů růží. Květiny tvoří zhruba 2 miliardy dolarů z celkových tržeb.
V pražských květinářstvích se na svatého Valentýna tvoří fronty. (14. února...

Jak je na tom Česko? Útraty rostou

Ačkoliv se v diskusích pod články často dočtete, že „my Češi amerického Valentýna neslavíme“, tvrdá data obchodníků a bank mluví jinak. Podle nezávislého zpravodajského portálu Newstream.cz jsou Češi schopni za valentýnské nákupy utratit kolem 2,5 miliardy korun.

  • Průměrná útrata: Jeden Čech za dárky a romantické zážitky zaplatí průměrně 900 Kč.
  • Souboj pohlaví: Tradičně hlouběji do kapsy sahají muži, kteří za dárky utratí v průměru 980 Kč, zatímco ženy se drží kolem hranice 800 Kč.

Co končí v nákupních košících?

Český Valentýn už dávno není jen o papírovém přáníčku. Naše nákupní seznamy jsou pestré a některé položky mohou překvapit:

  1. Květiny (hlavně růže): Absolutní vítěz. Prodejci květin hlásí kolem 14. února nárůsty tržeb v řádech stovek procent.
  2. Zážitky a vouchery: Wellness pobyty a romantické večeře v restauracích jsou v Česku hitem. Rezervace v lepších podnicích jsou zapotřebí zařídit týdny dopředu.
  3. Čokoláda a parfémy: Klasika, která neurazí.
  4. Erotické pomůcky: Zajímavým trendem je výrazně zvýšený zájem o sortiment sexshopů, který vrcholí právě v polovině února.
Každý den bychom si měli vyznávat lásku, pokud projevy citů ale po celý rok...

Valentýnské tradice ve světě

Zatímco u nás je zvykem, že muž nosí květiny ženě, jinde jsou tradice opačné:

  • Japonsko: 14. února dávají dárky, především čokoládu, výhradně ženy mužům. Muži jim to oplácejí až o měsíc později, 14. března, na tzv. Bílý den (White Day).
  • Itálie: V zemi původu svátku se zamilovaní scházejí na mostech a zamykají „zámky lásky“ na zábradlí.
  • Francie: Tradovalo se, že v tento den se dívky a mládenci shromažďovali a volali na sebe z oken protějších domů.

Valentýnské perličky aneb Věděli jste, že...?

… nejstarší dochovaná valentýnka se nachází v Britské knihovně v Londýně? Jde o báseň, kterou v roce 1415 napsal francouzský vévoda Karel Orleánský své ženě z vězení v londýnském Toweru poté, co byl zajat v bitvě u Azincourtu.

… rudá růže byla podle pověsti oblíbenou květinou římské bohyně lásky Venuše? Barva symbolizuje silné city a vášeň. Tradice jejich masového darování se ale naplno rozvinula až v 17. století ve Švédsku a Francii.

… jen v USA se na Valentýna vyrobí přes 8 miliard cukrovinek ve tvaru srdce? Je jich tolik, že by vytvořily řetěz od Říma až do Arizony a zpět.

… každý rok dorazí do italské Verony, města Romea a Julie, kolem 1 000 dopisů adresovaných Julii Kapuletové? Dobrovolníci z „Klubu Julie“ na každý z nich odpovídají.

… se po celém světě ročně pošle zhruba 145 milionů valentýnských přání? To z Valentýna dělá druhý největší svátek v posílání pohlednic hned po Vánocích.

Valentýn neslavíte? Chyba! Ochuzujete se o den, kdy můžete dostat nějaký pěkný...

Tak tedy slavit, či neslavit den svatého Valentýna?

Ať už Valentýna vnímáte jako krásnou příležitost k vyznání lásky, nebo jako marketingovou past, jedno mu upřít nelze: je to náš evropský svátek. Pokud se vám nelíbí růžová srdíčka v obchodech, můžete se vrátit k jeho kořenům – poslat ručně psaný dopis nebo prostě jen strávit čas s někým, na kom vám záleží. Protože láska si pozornost zaslouží v jakémkoliv století.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Věk je jen číslo: Slavné české ženy, které milují výrazně starší muže

Páry, které dělí velký věkový rozdíl, ale skvěle jim to klape.

Často si lidé myslí, že láska mezi výrazně mladší ženou a starším mužem nemůže mít dlouhé trvání. Některé české VIP páry jsou však důkazem, že věk je opravdu jen číslo a skvěle jim to až na pár...

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

Budu si muset nalít panáka! Vyměněná manželka putovala na jih Afriky

Bokang Terezu představil celé své rodině. Po jeho boku se měla zúčastnit svatby...

Výměna manželek nás tentokrát přenesla až na jih Afriky, do Botswany. Po sedmi letech strávených v cizině zavítala do rodné země Lucie. Odlišné kultuře se musela přizpůsobit Moravanka Tereza....

Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky

Jsou stejně staré, ale vypadají často, jako kdyby je dělilo několik let. Jen...

Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...

Snažili se mě vystrkat, odkud to šlo, ale nevzdala jsem to, říká Ester Ledecká

Premium
Ester Ledecká

Když Ester Ledecká vyrazila na své druhé olympijské hry, všechny ohromila získáním dvou zlatých medailí – ze snowboardingu a z alpského lyžování. Zlato si přivezla i z druhé olympiády. Jak se cítí...

Valentýn nevznikl v Americe. Jeho kořeny sahají do starověkého Říma

Možná čekáte velkou romantiku, ale nezapomínejte, že většina mužů si na...

Každý rok se na den 14. února Češi rozdělí na dva nesmiřitelné tábory. Jeden zaplavuje sociální sítě fotkami rudých růží, ten druhý hlasitě protestuje proti „vnucené americké tradici“. Jenže...

29. ledna 2026

Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Podle Ivany mívá její partner občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu:...

Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...

29. ledna 2026

Našla jsem syna v křečích v postýlce. Epilepsie změnila náš život

Ilustrační fotografie

První záchvat syna Štěpána byl velký, našla jsem ho v křečích brzy ráno v postýlce. Zavolala jsem záchranku a lékaři, kteří přijeli, mu hned podali léky. Maminka Zuzana vypráví další díl seriálu Můj...

29. ledna 2026

Nejlepší sex v životě? Hledejte víc, než jen dokonalou chemii. Experti radí

Premium
ilustrační snímek

Ani odborníci se neshodují v tom, jak jej vlastně definovat ani na čem závisí, zda je možné ho zopakovat. „Můj milý deníčku… Bylo skvělé. Úžasné. Jedinečné. Nejlepší milování mého života.“ Jenže...

28. ledna 2026

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

28. ledna 2026  13:56

Influencerka ukazuje, jak si se starším manželem udržují ve vztahu jiskru

Lorna Luxe

Třiačtyřicetiletá influencerka Lorna Luxe si nemůže vynachválit vztah o jednadvacet let starším partnerem. Sledujícím prozradila, jak si udržet ve vztahu jiskru. Kupodivu za tím stojí především zájem...

28. ledna 2026  10:56

Z muže ženou a naopak. Rodina dítěti tajila pravdu o jeho skutečném pohlaví

Jim Ambrose

Padesátiletý Jim Ambrose z USA byl vychováván jako dívka. Nosil šaty, maminka mu česala dlouhé vlasy, hrál si s panenkami. Vždy byl divočejší a nechápal, že se spíš cítí jako kluk. Pravdu zjistil až...

28. ledna 2026  8:17

Káva není jediná cesta, jak se probudit. Jóga a meditace vám dají energii

ilustrační snímek

Ranní rutina nemusí znamenat budík v pět ráno, hodinu cvičení a dokonalý start dne. I pár minut klidu, dechu nebo jemného protažení udělá divy.

28. ledna 2026

Tato znamení ve vztahu překvapí. Zleniví, zpustnou nebo se jen vezou

Ilustrační snímek

Samozřejmě záleží na mnoha okolnostech, ale jsou lidé, kteří se ve vztahu změní, na vše rezignují, pověsí na svého partnera nebo jen doufají, že se o ně postará. Mnoho z nich se pak drží třeba i...

28. ledna 2026

Psycholog, psychiatr nebo kouč. Kdo a jak léčí vaši duši

ilustrační snímek

Každý z odborníků má jiné vzdělání a jinak pomáhá. Duševní zdraví naštěstí přestává být tabu a stále více lidí se nezdráhá vyhledat odbornou pomoc. Cítíte, že byste ji také potřebovali, ale nevíte,...

28. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vyhněte se bezhlavému nakupování. Rady, jak se ovládnout

Černé šaty, obzvlášť ty v mini délce, využijete ve všech ročních dobách na...

Nakupování není žádná věda, prostě vezmete, co se vám líbí. Ne každý má ale z bezhlavého skupování oblečení ve výsledku radost a užitek. Chce to systém a nějaká pravidla.

28. ledna 2026

Nejíme dost omega-3. Co přidat na talíř a kdy zvažovat doplňky

ilustrační snímek

Potřebujeme je pro správný vývoj mozku, zdraví očí i vstřebávání vitaminů. Omega-3 nenasycené mastné kyseliny by měly být základem každého jídelníčku – jenže podle nové studie jich konzumuje dost jen...

28. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.