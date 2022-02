Která celebrita je MDŽ paní a pro koho je Valentýn srandovní nesmysl?

„Vždycky na Valentýna tak trošku myslíme, to je pravda,“ přiznala Adéla Gondíková. „Na druhou stranu, my jsme v tom nevyrostli, takže určitě nemusím mít doma srdíčka, jak se na nás valí všude z výloh. Ale když Jirka přinese kytku, samozřejmě to potěší.“

Valentýnskou tradici Adéla Gondíková s Jiřím Langmajerem nepěstují.

“Snad jednou nebo dvakrát, když vyšlo, že jsme oba nehráli, což se málokdy stane, tak byla společná večeře, řekla herečka a moderátorka a dodala: „Teď jsem si uvědomila, že jsem mu opravdu koupila dárek, takovej vtipnej, tak se hodí, že je Valentýn, ale kdyby nebyl, tak mu ho dám asi jen tak.“

„Já jsem spíš MDŽ paní, na tom jsem tak nějak vyrostla, takže když je kytička i v březnu, tak taky dobrý. A na Den matek... Zkrátka, když je kytička, tak to vždycky potěší,“ reagovala na otázku, zda spíš než únorový svátek lásky slaví březnový Mezinárodní den žen.