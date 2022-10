Vzala jsem si provaz a šla se oběsit. Když jste uvnitř ona a navenek on

Markéta je technický a řemeslně zručný typ, velkou část domu, který stavěla spolu s manželkou, vybudovala vlastníma rukama. Baví ji však i pečení a šití.

Markéta

Markéta (31) se narodila a dlouhé roky žila jako Michal. Oženila se a s manželkou zplodila dvě děti. „Při narození se mi podívali mezi nohy a řekli, že jsem kluk. Rodiče se mě tak rozhodli vychovávat. Já ale odmalička vím, že to tak není,“ říká. Kamerám ukazuje dvě fotky. Na jedné je hruď zarostlá černými chlupy, na druhém dokonale tvarovaná prsa a úzký pas. „Tyto dvě fotky od sebe dělí tři roky. Ten medvěd, to jsem já.“

Když se s manželkou poznali přes internet, se svými pocity se jí Markéta nesvěřila. Stalo se tak až o pár let později. „Zpočátku to brala jako legraci, nebo možná jako nějakou sexuální úchylku. Myslela si to i poté, co se nám narodily děti.“

Pavla, Markétina manželka, se taktéž zúčastnila natáčení: „Najednou se jí nelíbilo, že jí děti říkají ‚tati‘. Musely jí říkat Markétko.“ Když jí došlo, že svá slova myslí manžel smrtelně vážně, zažívala údajně bolest, jako kdyby jí zemřel někdo blízký. Rozchod byl nevyhnutelný, nějakou dobu však žili odcizení partneři jako spolubydlící. Dva malé synky, o kterých tvrdí, že jsou její jedinou radostí, by Markéta v budoucnu ráda dostala do střídavé, nebo dokonce vlastní péče.

V průběhu natáčení podstoupila Markéta operaci prsou. „Je v pořadí už třetí. Takže doufám, že bude mít konečně ten skvělý, perfektní, kýžený výsledek.“ Zdravotních rizik se nebojí. „Rozhodla jsem se, že podstoupím naprosto cokoliv, abych se stala ženou. I s tím rizikem, že by se mi něco stalo. Protože to je pro mě důležitější než samotný život.“

Hned na to ji čekal další důležitý krok: rozvod. „Je to to nejlepší, co mě v životě potkalo,“ nešetřila emocemi Markéta. „Jsem šťastná, jsem totiž volná. Můžu konečně jít do proměny naplno.“ Rozvod je totiž podle zákona podmínkou kompletní tranzice. Její (teď už bývalá) žena Pavla přiznává, že právě změna pohlaví byla hlavním důvodem k rozvodu. „Kdyby nebyla transsexuální, tak jsme spolu doteď. Jako muž a žena bychom byli v domku, který jsme postavili, a žili bychom tam se svými dvěma dětmi.“

V nový vztah Markéta příliš nedoufá. „Já jako transžena jsem lesba a lesby chtějí ženy, ne transženy. Takže najít si vztah je pro mě téměř nereálné.“ Aby však vyhověla společnosti, dělá vše proto, aby působila co nejvíce žensky. Protože se jí nepodařilo dosáhnout ženského hlasu foniatrickým cvičením, čeká ji operativní snížení chrupavky.

Ne každý v jejím okolí tyto proměny přijímá pozitivně, a to včetně Markétiny matky. „Když vám někdo řekne, že Michal skončil a je Markéta, tak se tomu nedá uvěřit. Michal stojí přede mnou a říká, že Michal neexistuje,“ popsala hořce. „Já nechci Markétu, já jsem 28 let žila s Michalem, mám ho ráda. Pak vlastně Markétu člověk nemá rád, protože vám vzala Michala.“

Markéta je ale odhodlaná a od rozvodu podstoupila hned několik operací. Operovat prsa si nechala dokonce už počtvrté, protože stále není spokojena s výsledky. Při jednom z vyšetření jí našli nádor na hypofýze. Vypadá to, že je snad nezhoubný, ale pokud se bude zvětšovat, měla by projít chemoterapií nebo ozařováním.

Na dobré náladě to Markétě příliš neubralo. V Ostravě ji totiž čekalo završení celé tranzice, operativní změna pohlaví. „Strašně se těším. Do nového roku už budu moct vstoupit jako Markéta. Jako první asi poběžím na matriku a nechám si změnit rodný list a pak všechny ostatní doklady.“ Operace dopadla dobře a z Michala se tak definitivně stala Markéta. Po operaci hlasivek, a snad už poslední operaci prsou, konečně se vším všudy.