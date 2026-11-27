Zatímco jejich rodiče a prarodiče prožívali dospívání v době sexuální revoluce a postupného uvolňování společenských tabu, dnešní mladí lidé se do sexuálního života tolik nehrnou. A to navzdory tomu, že seznamování nikdy nebylo technologicky jednodušší, o sexu se otevřeně mluví a přístup k antikoncepci je v mnoha zemích samozřejmostí.
Podle nejnovějšího britského výzkumu National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, jehož výsledky letos v listopadu publikoval prestižní lékařský časopis The Lancet, prochází sexuální život mladé generace dramatickou proměnou. Zatímco v předchozích desetiletích neměla zkušenost s pohlavním stykem přibližně pětina lidí ve věku 16 až 24 let, dnes je to 38 procent žen a 28 procent mužů.
Češi ani Francouzi nejsou výjimkou
Že nejde pouze o specifikum britské společnosti, potvrzují i výsledky českého celonárodního průzkumu sexuálního chování CZECHSEX, za kterým stojí Národní ústav duševního zdraví. Ve věkové kategorii 18 až 25 let uvedlo 36 procent mužů a 24 procent žen, že dosud neměli sex. Na rozdíl od Velké Británie je tedy v Česku sexuálně nezkušených více mezi mladými muži než mezi ženami.
Proměna intimního života se nevyhnula ani zemi, kterou máme tradičně spojenou s romantikou a milostnými dobrodružstvími. Francouzští vědci v letos publikované studii zjistili, že zatímco v polovině nultých let činil medián věku prvního pohlavního styku u obou pohlaví 17,3 roku, nyní se posunul na 18,2 roku u žen a 17,7 roku u mužů. Ani Francouzi tedy s prvním sexem už tak nespěchají.
Nizozemci se méně líbají i zamilovávají
Zajímavé výsledky přináší také výzkum z Nizozemska, známého svým liberálním přístupem k sexualitě a sexuální výchově. Vyplynulo z něj, že zatímco v roce 2012 měla polovina mladých Nizozemců zkušenost s vaginálním pohlavním stykem již v sedmnácti letech, v roce 2023 to bylo až ve věku 18,7 roku, tedy téměř o dva roky později.
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Nejde přitom pouze o sex či sexuální recesi, jak vědci tento fenomén nazývají. Mladí lidé se později poprvé líbají, a dokonce se i méně často zamilovávají. Zatímco v roce 2012 mělo zkušenost se zamilovaností 91 procent dospívajících ve věku 13 až 17 let, o jedenáct let později to byly jen zhruba tři čtvrtiny.
Co se naopak prakticky nezměnilo, je věk první masturbace. Nizozemská data tak naznačují, že možná nejde o slábnoucí zájem o sexualitu samotnou, ale spíše o proměnu navazování intimních kontaktů s druhými lidmi.
Zodpovědná generace pod tlakem
Obzvlášť výraznou změnu během poměrně krátkého období zaznamenali němečtí výzkumníci. Reprezentativní průzkum Jugendsexualität publikovaný v únoru ukazuje, že také mladí Němci zahajují sexuální život později než jejich předchůdci. První heterosexuální styk přitom většinou prožívají v rámci stabilního partnerského vztahu a s použitím antikoncepce.
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Pozdější zahájení sexuálního života tak nemusí být nutně projevem nezájmu o intimitu, ale může souviset také s očekáváními a tlakem na mladé lidi, aby činili správná životní rozhodnutí, a s ním spojeným strachem z chyb.
Roli mohou hrát také sociální sítě. Generace zvyklá komunikovat prostřednictvím obrazovek může obtížněji překonávat ostych při osobním kontaktu. Mladí lidé se navíc mohou obávat pomluv, které se v digitálním prostředí šíří velmi rychle.
Covid a online svět
Generace Z je první generací, která prakticky celý svůj dospívající život prožila ve světě chytrých telefonů, sociálních sítí a internetových seznamek. Jako možné příčiny sexuální recese bývají zmiňovány dostupnost pornografie, nekonečné množství zábavy na obrazovkách nebo možnost udržovat společenské kontakty bez nutnosti opustit vlastní pokoj.
Svou roli může hrát také pandemie covidu, která významně zasáhla do společenského života generace Z právě v období její dospívání. Celé měsíce bez večírků, školních akcí a běžného setkávání s vrstevníky mohlo ovlivnit i příležitosti k navazování prvních vztahů.
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Možná ale není potřeba hledat vysvětlení pouze v moderních technologiích a společenských krizích. Německý výzkum nabízí i mnohem prozaičtější důvody. Více než polovina sexuálně neaktivních mladých dospělých uvedla, že dosud nepotkala vhodného partnera či partnerku. Přibližně třetina přiznala, že je příliš ostýchavá.
Sex už není důkaz dospělosti
Je ale skutečně důvod se tímto vývojem znepokojovat? Není menší sexuální aktivita mladých lidí také odrazem toho, že se dnes cítí méně svázáni společenskými očekáváními? Britská výzkumnice Wendy Macdowallová z London School of Hygiene & Tropical Medicine upozorňuje, že otevřenější debata o sexuálním souhlasu může mladým lidem umožňovat svobodněji rozhodovat o tom, zda a kdy chtějí mít sex.
Současně však připomíná další společenské změny, jako je zhoršující se duševní zdraví mladých lidí, nižší konzumace alkoholu, delší soužití s rodiči nebo rostoucí množství času tráveného na internetu.
Zatímco ještě před několika desetiletími mohla být sexuální zkušenost v určitém věku vnímána jako potvrzení vlastní dospělosti, dnešní mladí lidé možná častěji odmítají představu, že by měli mít sex jen proto, že ho mají ostatní.
Zároveň existuje zásadní rozdíl mezi člověkem, který sex nemá, protože ho mít nechce, a tím, který touží po blízkosti, ale nedaří se mu ji najít v podobě, jakou si představuje. A právě tento rozdíl se za statistikami může snadno ztratit.