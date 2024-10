Dvojnásobek depresí, trojnásobek úzkosti. Dětem ubližuje tlak na výkon

Přibližně rok stará studie vědců Národního ústavu duševního zdraví ukázala, že až čtyřicet procent žáků devátých tříd základních škol vykazuje známky střední až těžké deprese a třicet procent se potýká s úzkostí. Čísla statistik v postkovidové době mnohonásobně narostla.

Ženský svět do uší Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchají...

„Problémy současných dětí a adolescentů jsou stále podobné, ale projevují se jinak. Zaznamenali jsme masivní nárůst úzkostných poruch, což je množina mnoha jevů, jako je obsedantně kompulsivní porucha, panická porucha, agorafobie, sociální fobie a tak dále,“ přiblížila současný stav v terapeutických čekárnách Marie Funke, psycholožka, zakladatelka a ředitelka centra AdiCare.

Dramatický sešup

Co děti a dospívající nejčastěji trápí a proč se situace tak zhoršila?

„Nebyl to covid samotný a strach z nakažení a z infekce, ale dvouletá sociální izolace. Ten největší nárůst nepřišel v průběhu karantény, ale po ukončení karantény v momentě, kdy se děti a mladí měli vrátit do normálního procesu. Je rozdíl ve zdravém stresu, který nás posiluje a který zcela chyběl, a v traumatizujících okolnostech, kterým jsme byli vystaveni a které měly za důsledek hádky doma, zvyšující se agresivitu nebo třeba nadužívání alkoholu,“ uvedla psycholožka.

„Zamýšleli jsme se s kolegy už během karantény nad tím, jak moc pozornosti bylo věnováno fyzickému zdraví a jak malý důraz byl kladen na to duševní, které je s naší fyzickou schránkou propojeno. Teď si neseme následky,“ dodala s tím, že samozřejmě svou roli v obřím nárůstu psychických problémů dětí sehrály smartphony, ale i rozmach internetu a sociálních sítí, které děti tenkrát nadužívaly a dnes u počítačů a telefonů zůstaly. Pak také obrovský tlak na výkon a perfekcionismus rodičů a následný strach dětí ze selhání.

Nedělejte psychoterapeuty

Marie Funke v podcastu otevřela i téma výchovy a zdravého nastavení mantinelů. Stejně jako přehnaný tlak na výkon dítěte není dobrá ani hyperprotektivita současných rodičů v nárokové a výkonové společnosti, kde není na nic čas. „Ta většinou vychází z jejich vlastní úzkosti. Z obav ze selhání a z nedostatečnosti, že nejsme dobří rodiče. V současnosti je velmi těžké dítě vystavovat zdravému stresu. Ale malé překážky jsou důležité, i když není čas,“ sdílí své poznatky z praxe.

Jak dítěti pomoct, pokud máme podezření, že něco není v pořádku? Udělejte si na ně prostor a najděte ten správný moment, kdy je možné si v klidu bez nátlaku popovídat. Do amatérské psychoterapie se ale nepouštějte, varuje Marie Funke. Rodiče jsou v tom jednak emočně zainteresovaní a jednak do procesu promítají své představy o tom, jak rychle by mělo být jejich dítěti lépe.

Prvním filtrem při problémech může být i školní psycholog. Ten by měl být schopen rozeznat, zda se jedná o problém způsobený nějakou vnější událostí v rámci běžného stresu, či zda už je zatím nějaká patologie. Dítě pak dokáže vyslechnout a podpoří je, nebo je v druhém případě s rodiči pošle k odborníkovi a bude potřeba intenzivnější práce.

Jak poznat úzkost? Děti kolem dvanácti let jsou schopné své pocity poznat a popsat.

U menších dětí musíme nejvíce dávat pozor na změny chování nebo na psychosomatické potíže.

Je to nadměrná únava, poruchy imunity, spánku, bolesti hlavy, průjmy, bolesti bříška. Pokud je dítě fyziologický zdravé, ale opakovaně si stěžuje na tyto potíže, jde o somatizaci.

Ze změn chování úzkost vyjadřuje nejčastější impulsivita, zvýšená vzteklost, nebo naopak apatie, stranění se kolektivu a kamarádů, zhoršení známek, odmítání školní docházky.

Častý projevem úzkosti je zejména u dívek v pubertě sebepoškozování.

„Často slyšíme nářky od rodičů, že školní psycholog si s dítětem jen párkrát popovídal a nic neudělal, nijak víc jim nepomohl. Chci se jich zastat, protože školní psycholog skutečně není psychoterapeut, většinou nemá psychoterapeutické vzdělání a především na to nemá tolik prostoru. Psychoterapie musí být intenzivní a pravidelná a těch dětí je tam hodně,“ okomentovala Marie Funke nedostatek školních psychologů.

Odborníků v oblasti psychologie a terapie je nedostatek i u dospělých, tím spíš u dětí. Přesto Marie Funke radí problém nezanedbat a nepřehlížet ho, vždy se vyplatí jedna návštěva a konzultace u odborníka.

„Čím dřív se přijde, tím lépe se s problémem pracuje. V České republice lidé vyhledávají odbornou pomoc v oblasti úzkosti až průměrně sedm let po propuknutí prvních příznaků. Úzkost se pak v čase stupňuje, upevňuje se a generalizuje se. Nevhodné patologické chování jako skrývání se nebo zajištění před pro mě stresujícími událostmi pak narůstá a stále víc nás omezuje,“ upozornila odbornice.

Jak situaci řešit? Jak s dětmi o problémech mluvit, když o rozhovor nestojí?A jak zasáhnout u dětí, které řeší své trable sebepoškozováním nebo šikanou druhých? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.