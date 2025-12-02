Devětatřicetiletá Usha pochází z velmi odlišného prostředí než její manžel americký viceprezident J. D. Vance. Její otec je strojní inženýr a matka molekulární bioložka; oba se do Spojených států přestěhovali v roce 1980 z Indie.
Vzdělání a tvrdé práce si v její rodině považovali a v době, kdy Usha studovala práva na Yale, byla jen další ambiciózní ženou z generace mileniálů, které žily svůj imigrantský sen a doufaly, že mohou získat všechno.
Usha Vance ztělesňuje hned dvě postavy z americké představy o meritokracii: vysoce úspěšné dítě imigrantů a vysoce úspěšnou ženu – téměř mýtické bytosti, které jako by dokazovaly, že v Americe může uspět každý, pokud dost tvrdě pracuje a dá do toho všechno.
Po mnoho let tyto „self-made“ postavy oslavovali liberálové i konzervativci. A cesta Ushy Vance, rozené Chilukuri, je krásným exemplářem amerického snu. Potvrzením, že Amerika je skutečně zemí neomezených možností.
Ztělesnění úspěchu
V tomto duchu se o ní také psalo v médiích v souvislosti s loňskou nominací J. D. Vance na Trumpova viceprezidenta. Komentář ve Wall Street Journal její kariéru úspěšné právničky vyzdvihoval jako „příklad ohromujících úspěchů Američanů indického původu“, článek v The Times of India zase prohlásil, že „Usha žije americký sen svých rodičů.“
Indická komunita v Americe jásala. Britská BBC vyhledala její spolužáky z Yale, kde se s J. D. Vancem poznali, a ti o této mladé ženě mluvili pouze v superlativech.
Jenže, jak napsal už v roce 2021 The Atlantic, indoamerická diaspora vznikla díky složitým procesům „sociálního inženýrství“. Ushina rodina, stejně jako mnoho dalších Indů, kteří přišli do USA po roce 1965, patřila do té nejvyšší kasty, intelektuální indické elity a její startovní čára rozhodně nebyla tam, kde startují „obyčejní“ imigranti.
Což pomáhá odpovědět na otázku, která se loni v létě dostala do celoamerické debaty: „Jak mohla tato dcera imigrantů ospravedlnit, že její manžel šíří lži o haitských imigrantech, kteří jedí lidem domácí mazlíčky?“ „Neměla instinktivně sympatizovat s dalšími nově příchozími do Ameriky?“ Podobné otázky ostatně lidé pokládali i ohledně imigrantky Melanie Trumpové, která ve svých memoárech hájí právo na potrat.
Ta správná minorita
Jenže za její zdrženlivostí prosvítá standardní typ konzervativce: v roce 2024 popsala příběh imigrace svých rodičů v pořadu Fox & Friends, když diplomaticky reagovala na otázku moderátorky o tom, jak Vanceovi každý ztělesňují jiný aspekt amerického snu — J. D. třídní vzestup, Usha ten imigrantský.
Své rodiče popsala jako lidi, kteří přišli „z jiné země“ — aniž by řekla „z Indie“ — a dorazili „legálně“ a „s úmyslem někam patřit“. Jinými slovy, oni byli ti vzorní příslušníci menšin, kteří slibují, že budou držet hlavu skloněnou a asimilují se, na rozdíl od problematických migrantů, kteří jsou ten „špatný“ typ.
Usha Vance ještě před pár lety představovala také girlboss feministický sen z desátých let: ženu, která se ve správných momentech opírala do své kariéry. Když se stala v roce 2017 poprvé matkou, začala sedm týdnů po porodu pracovat jako asistentka předsedy Nejvyššího soudu Johna Robertse.
V té době žili s J. D. Vancem každý někde jinde, takže muž, který v říjnu 2024 nešťastně prohlásil „moje žena má tři děti“, vlastně jen popsal smutnou realitu svého otcovství.
Iliada a růžový kabát
Dokonce i poté, co v roce 2024 Usha Vance odešla z progresivní právnické firmy Munger, Tolles & Olson, aby se stala „plnohodnotnou politickou manželkou“, zůstala nápadně intelektuální: na předvolební mítinky si s sebou nosila výtisk Iliady a svůj profil na Goodreads nechala veřejným, aby se lidé mohli obdivovat jejímu vytříbenému vkusu.
Její šarmantní ofenziva zabrala. Média se rozplývala nejen nad jejím čtenářským seznamem, ale i nad jejím růžovým kašmírovým kabátem při inauguraci a jejími elegantně šedými vlasy.
Původně říkala, že se během kampaně bude držet stranou, nakonec však převzala výraznější roli poté, co J. D. pronesl poznámky o „bezdětných kočičích dámách“ a další nešťastné výroky. Pomáhá tak změkčit obraz svého manžela.
Usha Vance, která byla ještě před deseti lety registrovanou demokratkou, totiž nyní aktivně podporuje politickou agendu, která téměř znemožní lidem — zejména pracujícím rodičům — mít vše, co kdysi sama měla.