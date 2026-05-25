Druhý květnový úplněk ve Střelci přichází 31. května. Tato znamení čeká zlom

Ivana Vaňkátová
  4:00
Květnový úplněk ve znamení Střelce bude podle astrologů patřit k nejsilnějším lunárním momentům roku 2026. Přinese touhu po změně, nové začátky i potřebu vystoupit ze stereotypu. Jak se zbavit starých návyků, jak se chystat na nové výzvy a jak se chovat, abyste tuto vlnu ustáli v klidu? Zjistěte, kdy přesně nastane, jak ovlivní váš horoskop a jaký rituál vám pomůže otevřít novou životní kapitolu.
Úplněk ve Střelci 2026 přinese touhu po změně, nové začátky i potřebu vystoupit ze stereotypu. Jak se zbavit starých návyků, jak se chystat na nové výzvy a jak se chovat, abyste tuto vlnu ustáli v klidu? | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Kdy nastane květnový úplněk ve Střelci 2026?

Pokud si v kalendáři značíte významné vesmírné události, u konce května zbystřete. Druhý květnový úplněk v roce 2026 proběhne v neděli 31. května v 10:45 SELČ ve znamení Střelce.

Tento moment je extrémně vzácný. Jde totiž o takzvaný modrý úplněk, což je označení pro situaci, kdy v jednom kalendářním měsíci nastanou dva úplňky za sebou (první květnový proběhl na začátku měsíce ve znamení Štíra). Tento astronomický a astrologický úkaz s sebou nese zdvojenou sílu a podle astrologů otevírá období odvážných kroků za novými obzory.

Modrý měsíc 2026: Vzácný úplněk 31. května provází slavný omyl

Energie úplňku ve Střelci přináší svobodu, změny a dobrodružství

Zatímco předchozí lunární fáze nás nutily hloubat v emocích, ohnivý Střelec přináší zcela jinou dynamiku. Očekávejte silný příval optimismu, touhu po nezávislosti a chuť objevovat nepoznané.

Střelci milují pohyb a prostor

Hlavní témata tohoto období se točí kolem hledání pravdy, osobního růstu, vzdělávání a cestování. Pokud jste dlouho odkládali důležité životní rozhodnutí, právě teď můžete pocítit silné nutkání změnit směr a vystoupit ze zajetých kolejí.

Na co si dát pozor? Energie Střelce je sice expanzivní a motivující, ale má i svou stinnou stránku. Zesiluje totiž impulzivitu, přehnaný optimismus a tendenci jednat bez rozmyslu.

  • Nečiňte unáhlená rozhodnutí pod vlivem emocí.
  • Vyhněte se zbytečným dramatům a konfliktům.
  • Snažte se s prožívanými pocity pracovat vědomě a klidně.
Vliv na psychiku a tělo

V psychické rovině se může objevit vnitřní neklid, ale také silnější intuice a zvýšená citlivost na pravdu a lež. Ve vztazích budeme podvědomě vyžadovat naprostou upřímnost.

Z pohledu fyzického těla je Střelec v tradiční astrologii spojován se stehny, kyčlemi, játry a celým pohybovým aparátem. Ačkoliv vliv měsíčních fází na zdraví není vědecky jednoznačně potvrzený a lékařské studie ho nedokládají, astrologické tradice doporučují v těchto dnech tělo nepřetěžovat těžkým jídlem či alkoholem, dostatečně pít a raději zvolit klidný pohyb v přírodě nebo dechová cvičení.

Jak se zbavit starého a jak ovlivní úplněk jednotlivá znamení?

Úplněk obecně symbolizuje vyvrcholení a uzavírání kapitol. Je to ideální čas na to, abyste opustili nefunkční vzorce chování nebo toxické vztahy a udělali prostor pro nové vize. Podívejte se, jak se květnový úplněk 2026 propíše do jednotlivých znamení zvěrokruhu.

  • Beran: Pocítíte silnou energii pro nové projekty a cestování. Pozor však na unáhlená a impulzivní rozhodnutí.
  • Býk: Úplněk vám otevře témata financí, společných závazků a hlubokých vztahů. Je čas udělat si pořádek v prioritách.
  • Blíženci: Do centra dění se dostávají partnerské vztahy. Může přijít zásadní vyjasnění situace nebo důležité rozhodnutí.
  • Rak: Vesmír apeluje na vaše zdraví, psychickou pohodu a pracovní režim. Budete potřebovat výrazně zpomalit.
  • Lev: Čeká vás velmi silné a příjemné období plné kreativity, flirtu, radosti a svobodného sebevyjádření.
  • Panna: Do popředí vystoupí témata domova, rodiny a vnitřního bezpečí. Ideální čas pro přeuspořádání životního rytmu.
  • Váhy: Klíčová bude komunikace. Čekají vás nové kontakty a možná i úplná změna pohledu na vaši budoucnost.
  • Štír: Úplněk posvítí na vaše osobní hodnoty, finance a sebevědomí. Je na čase přestat se podceňovat a začít si věřit.
  • Střelec: Nejsilnější vliv pocítíte logicky vy. Čeká vás velké vnitřní uvědomění, osobní restart a obrovská chuť vykročit novým směrem.
  • Kozoroh: Ideální čas pro introspekci. Budete mít zvýšenou potřebu samoty, odpočinku a definitivního uzavření starých témat.
  • Vodnář: Tento čas přinese silný důraz na přátele, komunitu, sociální vazby a plánování budoucích dlouhodobých cílů.
  • Ryby: Hlavním tématem pro vás bude kariéra, veřejný obraz a případné pracovní změny, které již delší dobu visí ve vzduchu.
Úplňkový rituál pro otevření nové cesty

Chcete-li sílu modrého úplňku využít na maximum, vyzkoušejte jednoduchý očistný rituál zaměřený na propuštění minulosti a manifestaci nových cílů. Astrologické weby doporučují během těchto dní také zapisování myšlenek nebo meditaci pod noční oblohou.

Co budete potřebovat:

  • Svíčku (ideálně bílou nebo fialovou)
  • papír a tužku
  • misku s čistou vodou

Postup rituálu:

  1. Zapalte svíčku, pohodlně se posaďte a chvíli v tichu vnímejte svůj dech, abyste se zklidnili.
  2. Na papír upřímně napište tři věci: co chcete ve svém životě opustit, čeho se nejvíce bojíte a kam přesně se chcete posunout. Následně se pokuste svou mysl zaměřit na jednu konkrétní, pro vás nejdůležitější změnu.
  3. Papír symbolicky roztrhejte nebo ho bezpečně spalte nad plamenem svíčky (např. v nehořlavé nádobě).
  4. Vodu z misky nakonec vyneste ven a vylijte ji do trávy nebo ke kořenům stromu jako symbol absolutního očištění a odevzdání staré energie přírodě.

Ať už se rozhodnete pro úplňkový rituál, nebo jen strávíte vlahý květnový večer pozorováním noční oblohy, nechte se vlnou Střelce inspirovat. Tento vzácný modrý úplněk je ideální příležitostí k tomu, abyste odhodili strach z neznáma, narovnali záda a podívali se směrem ke svým snům. Změna, po které toužíte, totiž často začíná pouhým rozhodnutím vykročit.

