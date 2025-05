Štír je malé a nenápadné, ale nesmírně odolné zvíře. Vydrží velký mráz i extrémně vysoké teploty, a dokonce radioaktivní záření. Stejnou sílu a vůli k přežití mají i nositelé tohoto znamení. Nás ostatní toto znamení učí nic nevzdávat a jít dál, přestože upadneme. Tak si pojďme pořádně nabrousit klepeta a přeseknout pouta, která nás omezují.

Kdy je v květnu úplněk? Pondělí 12. května v 18:55 SELČ

Úplněk ve znamení Štíra

Ne nadarmo přichází úplněk Štíra v měsíci květnu, kdy se příroda již probudila ze zimního spánku a naplno ukázala svou moc. Ať už v bohatém květu, či intenzivním slunci, které střídá silný vítr a déšť. Snad aby se vyplavilo vše, co přes zimu spalo pod povrchem. Všechno začíná od začátku, a přitom je čistší a jasnější. Přichází ideální čas se konečně rozhodnout, kterým směrem se tento rok vydáme.

Něco vás trápí?

Štír vám pomůže vidět vše takové, jaké to ve skutečnosti je, a podle toho s tím naložit. Poznáte, co je důležité a na čem záleží, i co je třeba jednou pro vždy uzavřít. Ztráty, prohry a zklamání, profesní neúspěchy i toxické vztahy.

Proč zrovna Štír?

Jak Štír projevuje city a lásku? Je mlčenlivý a nevyznává lásku hned, ale také trpělivý a umí dlouho čekat,

a umí dlouho čekat, partnera zkouší a skrývá se své city, dokud se nepřesvědčí, že vám smí důvěřovat, miluje oddaně a ochranitelsky, ale také žárlivě a občas má emoce jako na horské dráze.

Souhvězdí ve tvaru štíra můžeme pozorovat na jižní obloze a váže se k němu řada bájí. Asi nejcitovanější je pověst o slavném lovci Orionovi, který si myslel, že je nepřemožitelný, a tak bohyně (v pověstech Hera, Artemis či bohyně země Gaia) poslala štíra, aby ho zabil. Štír je tedy intuitivní a dobře pozná naše slabá místa, umí čekat a zaútočit v pravou chvíli. Tento zásah však může být i blahodárný, pokud nám ukáže, jak se z chyb poučit.

Lidé narození ve znamení Štíra jsou bystří, přímí, přemýšliví, trpěliví a cílevědomí, ale také silně emocionální. Jak těchto vlastností využívají ženy a muži, však záleží i na jednotlivých povahách.

Co se nemá dělat při úplňku?

Na koho úplněk nejvíc působí? Znamení Štíra , Raka a Ryb

, a U citlivých lidí vyvolává změny nálad.

vyvolává změny nálad. Zesiluje symptomy u lidí s psychickými poruchami .

. Děti mohou být nervóznější a hůř spí.

Při úplňku se nemají dělat zásadní životní rozhodnutí, protože vzbuzuje neklid a intenzivní, nestabilní city. I když květnový úplněk otevírá tabu a pomáhá nám vidět věci v novém světle, konečná rozhodnutí si raději nechte až na ráno a nejlépe si dopřejte ještě trochu času na rozmyšlenou. Poslouchejte úplňkovou intuici, ale vyhněte se hádkám a ukvapeným soudům. Když je člověk podrážděný, snadno řekne i věci, které si nemyslí a co by ho mohly jednou hodně mrzet!

Jaký bude úplněk v červnu a červenci?

Červnový úplněk bude 11.–12. června 2025 ve znamení Střelce, kdy se vydáme přímou cestou, kterou nám Štír pomohl zvolit. Bude to měsíc zasvěcený osobnímu růstu, poznávání a hledání. Říká se mu také Jahodový úplněk podle zrání prvních jahod.

V červenci nás čeká Jelení úplněk ve znamení Kozoroha. Rovnýma nohama do života, práce i lásky skočíme 10. července 2025!