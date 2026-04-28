Květnový úplněk ve Štíru 2026 udeří 1. května. Tato znamení čeká očista duše

Ivana Vaňkátová
  4:00
Zapomeňte na romantické procházky pod rozkvetlou třešní. Letošní první máj nebude jen o lásce, ale o pravdě, která bolí víc než rozchodová SMS. Květnový úplněk ve znamení Štíra vtrhne do našich životů 1. května 2026 v 19:22 a nenechá na nás nit suchou. Připravte si kapesníky, odvahu a možná i novou životní kapitolu, protože tenhle Měsíc staré vzorce prostě pálí na popel.
Fotogalerie3

Úplněk ve Štíru | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Květen 2026 je navíc astronomický unikát. Je to měsíc dvou úplňků. Ten první, Květinový, nás čeká hned na Svátek práce, zatímco ten druhý (31. května) dostane nálepku Modrý měsíc. Ale nepředbíhejme. Teď je na řadě Štír – znamení, které se v citech rýpe s vervou patologa.

Štír versus Býk: Peníze, nebo život?

Astrologie nám tentokrát servíruje klasické drama. Slunce v Býku chce klid, plnou lednici a jistotu na spořicím účtu. Luna ve Štíru na to ale hází granát. Chce hloubku, transformaci a pravdu, i kdyby měla být nepříjemná.

Je to věčný souboj mezi materiálním bezpečím a emoční nahotou. Pokud jste dosud zametali problémy ve vztahu pod koberec, Štír ten koberec prostě zapálí. Vyplují na povrch potlačené křivdy, tajemství i otázky typu: proč s ním vlastně jsem.

Úplněk ve Štíru

Co květnový úplněk ve Štíru 2026 odhalí?

Štír vládne tématům, o kterých se u nedělního oběda raději mlčí. Připravte se, že se budou řešit:

  • Intimita a sexualita: Je to jen zvyk, nebo tam ještě hoří plamen?
  • Společné finance: Dluhy, hypotéky a dědictví přestanou být jen čísly v tabulce.
  • Důvěra: Kdo vás drží nad vodou a kdo vás topí?
  • Stará traumata: Kostlivci ve skříni začnou tlouct na dveře.

Úplněk je časem vyvrcholení, nikoliv začátků. Pokud chcete podepsat novou pracovní smlouvu, počkejte raději pár dní. Štír miluje extrémy a impulzivní rozhodnutí pod jeho vlivem bývají... no, řekněme dramatická.

Manuál přežití: Co dělat a co rozhodně ne
Co dělatČemu se vyhnout
Uzavírat kapitolyRozjíždět nové projekty
Zbavit se závislostíVyvolávat hádky a ultimáta
Psát si deník (journaling)Manipulovat s ostatními
Dopřát si očistnou koupelPotlačovat emoce (vybouchnou)

Znamení v ohni (a ve vodě): Kdo to odnese nejvíc?

Každý to pocítí jinak, ale nikdo neodejde s prázdnou:

  • Vodní znamení (Rak, Štír, Ryby): Budete v sedmém nebi, nebo v hluboké depresi. Nic mezi tím. Štíři, pro vás je to osobní restart.
  • Zemská znamení (Býk, Panna, Kozoroh): Přestaňte lpět na tom, co máte v peněžence. Otevřete srdce, i když to bolí.
  • Ohnivá znamení (Beran, Lev, Střelec): Zpomalte! Svět se nezboří, když jeden večer nebudete v centru pozornosti. Řešte vztahy.
  • Vzdušná znamení (Blíženci, Váhy, Vodnář): Přestaňte o citech přemýšlet a začněte je cítit. Analýza vám tentokrát nepomůže.

Rituál „Smrt a znovuzrození“

Štír je králem transformace. Pokud se chcete něčeho zbavit, ať už strachu, toxického partnera, nebo zlozvyku, udělejte to teď. Napište na papír, co už ve svém životě nechcete. Chvíli na ten papír koukejte, uvědomte si, co vás to stálo energie, a pak ho bez milosti spalte. Popel spláchněte vodou – živlem, kterému Štír vládne.

Úplněk ve Štíru

Nezapomínejte, že hvězdy jsou jen nápověda, ne rozsudek. Astrologie není věda, ale spíš takové zrcadlo naší duše. A květnový úplněk ve Štíru 2026? To je zrcadlo, které nepotřebuje filtr z Instagramu. Ukáže vás přesně takové, jací jste.

Možná to bude šok, ale po každém Štírově konci přichází nový a mnohem opravdovější začátek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Květnový úplněk ve Štíru 2026 udeří 1. května. Tato znamení čeká očista duše

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.