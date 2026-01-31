Únorový úplněk ve Lvu 2026 otevírá téma autenticity. Přestaňte se skrývat

V neděli 1. února 2026 nás čeká první únorový úplněk, který se tentokrát odehraje v ohnivém a hrdém znamení Lva. Pokud máte pocit, že v posledních dnech vaše emoce připomínají horskou dráhu nebo cítíte potřebu konečně bouchnout do stolu, hvězdy pro to mají vysvětlení. Lev nás totiž učí jediné: jak být sami sebou bez ohledu na potlesk okolí.
Fotogalerie3

Úplněk ve Lvu | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Zatímco astronomové budou v neděli večer sledovat maximální osvětlení měsíčního disku, astrologové mluví o jednom z nejsilnějších úplňků roku. Lev je totiž jediné znamení, kterému vládne samo Slunce. Když se tedy při úplňku ocitne Měsíc ve Lvu přímo naproti Slunci ve Vodnáři, dochází k symbolickému souboji dvou sil: naší potřeby zapadnout do společnosti (Vodnář) a naší touhy zazářit jako individuality (Lev).

Emoce pod reflektory

Úplněk ve Lvu bývá tradičně spojován s dramatičností. Nelekejte se proto, pokud budou vaše reakce v těchto dnech o něco vyhrocenější. Lev miluje pozornost a pod vlivem úplňku se může snadno stát, že naše ego začne volat po uznání. Častěji se může objevovat žárlivost, uraženost nebo pýcha.

Důležité je si uvědomit, že nejde o „špatné“ emoce, ale o signály. Pokud vás něco zamrzí, zeptejte se sami sebe: „Jednám teď ze srdce, nebo jen chci, aby mě někdo ocenil?“ Lev nás totiž vede od vnějšího divadla k vnitřní autenticitě.

Úplněk ve Lvu

Co dělat a co raději vynechat?

Úplněk je časem kulminace a uzavírání. Ve znamení Lva je to ideální moment pro inventuru naší sebehodnoty.

Co je dobré dělat:

    • Ukažte svůj talent: Máte rozdělaný projekt, který schováváte v šuplíku? Teď je čas ho představit světu.
    • Buďte kreativní: Lev miluje hru. Malujte, pište, tancujte – dělejte cokoliv, co vám dělá čistou radost.
    • Otevřeně komunikujte: Pokud ve vztahu něco drhne, řekněte to na rovinu. Lev je sice emotivní, ale je to král – jedná čestně a z hloubi srdce.

Na co si dát pozor:

    • Pozor na pýchu: Snaha mít za každou cenu poslední slovo může napáchat víc škody než užitku.
    • Nepřehánějte drama: Emoce budou intenzivní, ale zkuste se na ně podívat s odstupem, než začnete pálit mosty.
Úplněk ve Lvu

Rituál: Návrat k vlastnímu hlasu

Pro tento úplněk nepotřebujete žádné složité rekvizity. Stačí vám papír, tužka a chvilka klidu. Cílem je pojmenovat oblasti, kde se potlačujete jen proto, abyste se někomu zalíbili.

  1. Reflexe: Napište si na papír odpověď na otázku: „Kde se snažím být někým jiným, než skutečně jsem?“ Může jít o práci, vztah nebo sociální sítě.
  2. Opuštění: Sepište jednu vlastnost nebo strach, který vás brzdí. Může to být třeba potřeba neustálého uznání nebo strach z kritiky. Papír symbolicky roztrhejte nebo bezpečně spalte.
  3. Dovolení: Na nový list papíru napište větu začínající slovy: „Dovoluji si být…“ (například: odvážná, i když se bojím, nebo středem pozornosti). Tento papír si nechte na očích.

Je to ve hvězdách

Je důležité zmínit, že zatímco astronomie vnímá úplněk jako jasně měřitelný nebeský jev, ovlivňující například příliv a odliv, astrologický význam je čistě symbolickou interpretací. Může nám však sloužit jako skvělý nástroj pro osobní reflexi a psychohygienu. Úplněk ve Lvu je zkrátka ideální příležitostí k tomu, abychom se na chvíli zastavili a uvědomili si, že největší luxus, který si můžeme dopřát, je být sami sebou.

Témata: papír, Měsíc, Slunce

