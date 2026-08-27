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Srpnový úplněk v Rybách doprovodí zatmění. Sledujte ho od 4:33 ráno

Tereza Hrabinová
  18:25

Srpnový úplněk nastane 28. srpna 2026 ve znamení Ryb. Doprovodí ho výrazné částečné zatmění Měsíce. | foto: AI

Srpnový úplněk doprovodí výrazné částečné zatmění Měsíce. Zjistěte, kdy přesně nastane, proč bude ve znamení Ryb, co podle astrologie přinese a jaké další úplňky i astronomické jevy nás čekají do konce roku 2026.

Obsah

V kolik hodin nastane srpnový úplněk 2026

Srpnový úplněk 2026 nastane v pátek 28. srpna v 6:18 středoevropského letního času a bude ve znamení Ryb.

Doprovodí ho výrazné částečné zatmění Měsíce, které bude z Česka možné sledovat v časných ranních hodinách.

Ryby patří mezi vodní znamení a v astrologii se pojí s intuicí, citlivostí, fantazií a bohatým vnitřním světem. Úplněk v Rybách proto může symbolicky zesílit emoce a upozornit na pocity, které jsme dosud přehlíželi nebo potlačovali.

Toto období podle astrologie přeje odpočinku, meditaci, tvůrčím činnostem a zapisování snů. Vhodné může být také zpomalit, dopřát si chvíli o samotě a zamyslet se nad tím, co už nám neslouží a co bychom naopak chtěli ve svém životě rozvíjet. Důležité je neztrácet se pouze v představách, ale pokusit se své pocity pojmenovat a převést do konkrétních kroků.

Proč je úplněk ve znamení Ryb?

V astrologii se znamení úplňku určuje podle aktuální polohy Měsíce ve zvěrokruhu. Při úplňku stojí Měsíc vždy naproti Slunci, tedy v protilehlém znamení. Protože se bude 28. srpna Slunce nacházet v Panně, Měsíc bude procházet znamením Ryb.

Osa Panny a Ryb symbolicky propojuje každodenní povinnosti a praktická řešení s vnitřním světem, emocemi a intuicí. Srpnový úplněk tak může podle astrologie upozornit na potřebu hledat rovnováhu mezi tím, co musíme zvládnout, a tím, co skutečně prožíváme.

Kdy může nastat úplněk v každém znamení horoskopu
Slunce ve znameníObdobíÚplněk ve znamení
Beran21. 3. – 20. 4.Váhy
Býk21. 4. – 21. 5.Štír
Blíženci22. 5. – 21. 6.Střelec
Rak22. 6. – 22. 7.Kozoroh
Lev23. 7. – 22. 8.Vodnář
Panna23. 8. – 22. 9.Ryby
Váhy23. 9. – 23. 10.Beran
Štír24. 10. – 22. 11.Býk
Střelec23. 11. – 21. 12.Blíženci
Kozoroh22. 12. – 20. 1.Rak
Vodnář21. 1. – 20. 2.Lev
Ryby21. 2. – 20. 3.Panna
Úplněk ve Střelci 2026 přinese touhu po změně, nové začátky i potřebu vystoupit...

Kdy jsou úplňky v roce 2026?

Další úplněk nás čeká 26. září ve znamení Berana.

Kalendář úplňků 2026
DatumČasTradiční názevZnamení
3. ledna 202611:03Vlčí měsícRak
1. února 202623:09Sněžný měsícLev
3. března 202612:37Vraní měsícPanna
2. dubna 20264:11Rašící měsícVáhy
1. května 202619:22Květinový měsícŠtír
31. května 202610:45Modrý měsícStřelec
30. června 20261:56Jahodový měsícKozoroh
29. července 202616:35Bouřkový měsícVodnář
28. srpna 20266:18Jeseteří měsícRyby
26. září 202618:49Dožínkový měsícBeran
26. října 20265:11Lovecký měsícBýk
24. listopadu 202615:53Bobří měsícBlíženci
24. prosince 20262:27Studený měsícRak

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Astronomické jevy 2026

Rok 2026 je na astronomické jevy bohatý. K nejvýraznějším srpnovým úkazům bude patřit částečné zatmění Měsíce. Jeho částečná fáze začne kolem 4:34 a Měsíc bude během ní postupně klesat k západnímu obzoru.

Maximum zatmění nastane okolo 6:13. Do plného zemského stínu se v tu chvíli ponoří přibližně 93,5 procenta průměru měsíčního kotouče a mimo něj zůstane jen úzký světlý okraj. Česká astronomická společnost proto tento úkaz označuje jako téměř úplné zatmění.

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat

Na focení noční oblohy nepotřebujete ani tak hodně drahé vybavení jako trpělivost a trochu zručnosti. A také ochotu váš fotoaparát tahat po všech čertech. Výsledkem ale budou dechberoucí snímky, které si na svých cestách pořídili i fotografové Hua Zhu a Victor Lima. Na snímku noční obloha v Chile nad pouští Atacama.

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