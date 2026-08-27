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V kolik hodin nastane srpnový úplněk 2026
Srpnový úplněk 2026 nastane v pátek 28. srpna v 6:18 středoevropského letního času a bude ve znamení Ryb.
Doprovodí ho výrazné částečné zatmění Měsíce, které bude z Česka možné sledovat v časných ranních hodinách.
Ryby patří mezi vodní znamení a v astrologii se pojí s intuicí, citlivostí, fantazií a bohatým vnitřním světem. Úplněk v Rybách proto může symbolicky zesílit emoce a upozornit na pocity, které jsme dosud přehlíželi nebo potlačovali.
Toto období podle astrologie přeje odpočinku, meditaci, tvůrčím činnostem a zapisování snů. Vhodné může být také zpomalit, dopřát si chvíli o samotě a zamyslet se nad tím, co už nám neslouží a co bychom naopak chtěli ve svém životě rozvíjet. Důležité je neztrácet se pouze v představách, ale pokusit se své pocity pojmenovat a převést do konkrétních kroků.
Proč je úplněk ve znamení Ryb?
V astrologii se znamení úplňku určuje podle aktuální polohy Měsíce ve zvěrokruhu. Při úplňku stojí Měsíc vždy naproti Slunci, tedy v protilehlém znamení. Protože se bude 28. srpna Slunce nacházet v Panně, Měsíc bude procházet znamením Ryb.
Osa Panny a Ryb symbolicky propojuje každodenní povinnosti a praktická řešení s vnitřním světem, emocemi a intuicí. Srpnový úplněk tak může podle astrologie upozornit na potřebu hledat rovnováhu mezi tím, co musíme zvládnout, a tím, co skutečně prožíváme.
|Slunce ve znamení
|Období
|Úplněk ve znamení
|Beran
|21. 3. – 20. 4.
|Váhy
|Býk
|21. 4. – 21. 5.
|Štír
|Blíženci
|22. 5. – 21. 6.
|Střelec
|Rak
|22. 6. – 22. 7.
|Kozoroh
|Lev
|23. 7. – 22. 8.
|Vodnář
|Panna
|23. 8. – 22. 9.
|Ryby
|Váhy
|23. 9. – 23. 10.
|Beran
|Štír
|24. 10. – 22. 11.
|Býk
|Střelec
|23. 11. – 21. 12.
|Blíženci
|Kozoroh
|22. 12. – 20. 1.
|Rak
|Vodnář
|21. 1. – 20. 2.
|Lev
|Ryby
|21. 2. – 20. 3.
|Panna
Kdy jsou úplňky v roce 2026?
Další úplněk nás čeká 26. září ve znamení Berana.
|Datum
|Čas
|Tradiční název
|Znamení
|3. ledna 2026
|11:03
|Vlčí měsíc
|Rak
|1. února 2026
|23:09
|Sněžný měsíc
|Lev
|3. března 2026
|12:37
|Vraní měsíc
|Panna
|2. dubna 2026
|4:11
|Rašící měsíc
|Váhy
|1. května 2026
|19:22
|Květinový měsíc
|Štír
|31. května 2026
|10:45
|Modrý měsíc
|Střelec
|30. června 2026
|1:56
|Jahodový měsíc
|Kozoroh
|29. července 2026
|16:35
|Bouřkový měsíc
|Vodnář
|28. srpna 2026
|6:18
|Jeseteří měsíc
|Ryby
|26. září 2026
|18:49
|Dožínkový měsíc
|Beran
|26. října 2026
|5:11
|Lovecký měsíc
|Býk
|24. listopadu 2026
|15:53
|Bobří měsíc
|Blíženci
|24. prosince 2026
|2:27
|Studený měsíc
|Rak
Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce
Astronomické jevy 2026
Rok 2026 je na astronomické jevy bohatý. K nejvýraznějším srpnovým úkazům bude patřit částečné zatmění Měsíce. Jeho částečná fáze začne kolem 4:34 a Měsíc bude během ní postupně klesat k západnímu obzoru.
Maximum zatmění nastane okolo 6:13. Do plného zemského stínu se v tu chvíli ponoří přibližně 93,5 procenta průměru měsíčního kotouče a mimo něj zůstane jen úzký světlý okraj. Česká astronomická společnost proto tento úkaz označuje jako téměř úplné zatmění.
Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat
Na focení noční oblohy nepotřebujete ani tak hodně drahé vybavení jako trpělivost a trochu zručnosti. A také ochotu váš fotoaparát tahat po všech čertech. Výsledkem ale budou dechberoucí snímky, které si na svých cestách pořídili i fotografové Hua Zhu a Victor Lima. Na snímku noční obloha v Chile nad pouští Atacama.