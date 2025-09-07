Úplněk v Rybách vám ukáže směr. Využijte jeho sílu

Každý úplněk má svou jedinečnou energii, ale ten, který nastane 7. září 2025, bude úplně jiný. Letošní úplněk v Rybách totiž bude doprovázen zatměním Měsíce, což je astrologický jev s mimořádnou silou. Zatímco hvězdy obvykle šeptají, tentokrát nám pošlou jasné poselství, které nás může posunout. Jste připraveni naslouchat?
Co přináší úplněk v Rybách?

V neděli 7. září 2025 dosáhne Měsíc své největší fáze, a to ve znamení Ryb. Úplněk, který je nejblíže podzimní rovnodennosti, je tradičně známý jako Sklizňový úplněk, a jeho symbolika dokonale odpovídá astrologickému významu. Jako sklizeň v přírodě symbolizuje i tento úplněk uzavření cyklů, plnost a vyvrcholení našich snažení. Ryby jsou vodní znamení spojené s intuicí, spiritualitou a hloubkou. Proto je tato lunace ideální pro introspekci a napojení se na naše podvědomí.

Zatmění Měsíce: proč bude tento úplněk intenzivnější

Co dělá tento úplněk tak výjimečným, je právě probíhající lunární zatmění. Astrologové se shodují, že zatmění je energeticky několikanásobně silnější než běžný úplněk a jeho vliv může přetrvávat až půl roku. Vše, co s ním souvisí, je tak hlubší a intenzivnější. Zatmění přináší neočekávané zvraty, nutnost opustit staré vzorce a karmická témata, která volají po uzavření.

Zářijové zatmění Měsíce přinese na oblohu rudý úplněk. Na další si počkáme tři roky

Tento jev nám dává jedinečnou příležitost odhalit skryté pravdy a zbavit se iluzí, které nám bránily v posunu. Zastaralé myšlenky a přesvědčení, na které poukazuje postavení Slunce v Panně, se dostanou pod silný tlak a nás čeká období hluboké, i když někdy náročné, transformace.

Rybí energie: emoce, intuice a sny

Energie Ryb, která tento úplněk provází, zvýrazní naši citlivost a vnímavost vůči okolnímu světu. Můžete pociťovat intenzivní emoční výkyvy, pocity nejistoty nebo naopak obrovskou vlnu kreativity a inspirace. Intuice bude na vrcholu, a proto je to skvělý čas pro tvůrčí projekty a snění. Můžeme mít živější sny a to, co se v nich objeví, může mít hlubší význam.

Z hlediska těla je vhodné zaměřit se na nohy, které jsou s Rybami astrologicky spojeny, a na péči o šišinku a hypofýzu, které souvisejí s naší spiritualitou a intuicí.

Ilustrační fotografie

Praktické tipy: jak využít tuto magickou noc

Úplněk v Rybách spojený se zatměním Měsíce je ideální příležitostí pro rituály a meditace, které nám pomohou uvolnit to, co již nepotřebujeme. Zde je pár tipů:

  • Rituál s vodou: V Rybách je voda silným živlem. Napusťte si horkou vanu, přidejte esenciální oleje nebo bylinky a dopřejte si chvíli klidu. Voda pomůže očistit tělo i mysl od negativní energie.
  • Vedení duchovního deníku: Zapište si své pocity, sny a myšlenky. Zkuste si představit, čeho se chcete v životě zbavit a co naopak chcete přivítat.
  • Meditace: Najděte si tiché místo, zapalte si svíčku a vnímejte proudění energie. Můžete se zaměřit na oblast nohou a uvědomit si, že se s každým výdechem zbavujete tíhy.
  • Masáž nohou: Dopřejte si masáž nohou, které vás nosí celý den. Uvolníte tak napětí a podpoříte energetické proudění.

Rituály při zatmění Měsíce. Zbavte se toho, co už nepotřebujete

Úplněk v Rybách se zatměním nám přináší vzácnou šanci na hlubokou transformaci a vnitřní očistu. Využijte tuto příležitost k tomu, abyste odhalili skryté možnosti a posunuli se dál. A pamatujte – někdy je nejlepší cesta vpřed osvobodit se od toho, co nás drží zpátky.

