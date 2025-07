Bouřkový úplněk v Kozorohu v České republice nastane v noci 10. července ve 22:46 hodin.

Astronomické události mají odnepaměti vliv na naši psychiku a vnímání světa. A když se k tomu přidá fascinující propojení s dávnou mytologií, je na co se těšit.

Kozoroh, znamení disciplíny a hlubokého poznání

Úplněk v Kozorohu nese energii struktury, zralosti, vytrvalosti a hlubokého poznání. Je to období, kdy se dostavují plody našeho úsilí – ať už ty sladké, nebo ty, které nás nutí přehodnotit směr. Tento úplněk není o prchavých emocích. Je o zodpovědnosti, disciplíně a moudrosti, kterou získáváme s věkem a zkušenostmi. Kozoroh nás nutí podívat se pravdě do očí a zeptat se, co má skutečnou hodnotu a co nás už jen zatěžuje.

Veles, strážce hlubin a skrytého bohatství

Právě v této hluboké lunární chvíli se k nám může symbolicky přiblížit Veles (Volos), starý slovanský bůh podsvětí, magie a bohatství. Veles je božstvo spojené se zemí, smrtí, časem a věděním. Jeho symbolikou jsou kořenové systémy, skryté poklady, majestátní stromy a skot symbolizující plodnost a bohatství.

„Byl to on, kdo strážil hranice mezi světy, stál u pramenů vědění, hlídal poklady pod kořeny stromů a provázel duše mrtvých. Jako ochránce prastarých řádů a smluv zosobňuje sílu, která se ukrývá v tichu, trpělivosti a vnitřní autoritě,“ uvádí česká záhadoložka Ava Brožová.

Proč se Veles pojí s Kozorohem?

Veles (Volos) bůh podsvětí, magie a bohatství

elementy: země, smrt, čas, vědění

symbolika: kořenové systémy, skryté bohatství, stromy, skot (plodnost a bohatství)

vztah ke Kozorohovi: oba jsou strážci řádu a rovnováhy

Veles je vnímán jako strážce řádu a rovnováhy, stejně jako Kozoroh. Oba usilují o udržení stability a pevných základů. Jako vládce hlubin, ať už podzemí, duší předků nebo tajemství, symbolizuje hloubku, moudrost a trpělivost. Tyto vlastnosti jsou typické také pro Kozoroha.

Veles byl v neustálém sporu s bohem hromu Perunem. Tento mytologický konflikt zosobňuje věčné „tahání za nitky osudu“, boj o moc a utváření struktur.

Jeho územím byla často zima, hory a hluboké lesy – místa, která jsou i doménami znamení Kozoroha.

Vstupte do Velesova světa. Co nám přináší úplněk v Kozorohu?

Když Luna ve své plnosti vstoupí do znamení Kozoroha, můžeme vnímat, že se otevírá symbolická brána k Velesovu světu. Je to ideální čas pro ponoření se do hlubin svého vědomí. Využijte tuto energii k introspekci a prozkoumání svých vnitřních motivací.

Zároveň nastává čas na zhodnocení své cesty a zodpovědnosti. Podívejte se na své ambice, kariéru a osobní život. Co se vám podařilo a kde je třeba přehodnotit přístup?

Veles nás také vyzývá k tomu, abychom se zamysleli nad tím, co si ponechat a co pustit – ať už jde o staré vzorce chování, nefunkční vztahy nebo překonané ambice.

Veles nás provází symbolickou temnotou k pravdě a ukazuje, že skutečná síla nevychází z hlučnosti a povrchnosti, ale z pevnosti kořenů, stability a vnitřní autority. Bouřkový úplněk v Kozorohu je tedy výzvou, abychom se postavili svým ambicím čelem, ale zároveň s moudrostí a rozvahou.

Jste připraveni ponořit se do hlubin a najít své skryté poklady?