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Úplněk v Beranu dnes nahrává zkratům. Velká rozhodnutí odložte na zítřek

Ivana Vaňkátová
  4:00

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Nastává zářijový úplněk v nekompromisním ohnivém znamení Berana. Dnešní večer prověří naše vztahy i vnitřní trpělivost, protože do hry vstoupí silná touha udělat tlustou čáru za minulostí i riziko impulzivních zkratů. | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Dnes v 18:49 nastane zářijový úplněk v nekompromisním ohnivém znamení Berana. Dnešní večer prověří naše vztahy i vnitřní trpělivost, protože do hry vstoupí silná touha udělat tlustou čáru za minulostí i riziko impulzivních zkratů. Podívejte se, na co se dnes připravit a jaké další astronomické jevy nás čekají po zbytek roku.

Zářijový úplněk přinese vyhrocený střet mezi vlastními potřebami a ochotou ke kompromisům. Zatímco Měsíc v Beranu velí k akci, odvaze a nekompromisnímu sebeprosazení, Slunce v rozvážných Vahách se snaží udržet klid a rovnováhu. Tuto už tak výbušnou kombinaci navíc zkomplikuje vliv tajuplného Neptunu, který sice posiluje intuici, ale zároveň nahrává sebeklamu a unáhleným závěrům.

Úplněk v Beranu

Proč je úplněk ve znamení Berana?

Znamení úplňku se určuje podle toho, jakým znamením právě prochází Měsíc. Ten je v době úplňku vždy v opozici ke Slunci a znamení úplňku je tak o šest znamení dále. Jelikož bude 26. září Slunce ve znamení Vah, bude úplněk ve znamení Berana.

Kdy může nastat úplněk v každém znamení horoskopu
Slunce ve znameníObdobíÚplněk ve znamení
Beran21. 3. – 20. 4.Váhy
Býk21. 4. – 21. 5.Štír
Blíženci22. 5. – 21. 6.Střelec
Rak22. 6. – 22. 7.Kozoroh
Lev23. 7. – 22. 8.Vodnář
Panna23. 8. – 22. 9.Ryby
Váhy23. 9. – 23. 10.Beran
Štír24. 10. – 22. 11.Býk
Střelec23. 11. – 21. 12.Blíženci
Kozoroh22. 12. – 20. 1.Rak
Vodnář21. 1. – 20. 2.Lev
Ryby21. 2. – 20. 3.Panna

Kdy jsou úplňky v roce 2026

Zářijový úplněk je desátým ze třinácti úplňků roku 2026. Jedenáctý úplněk jej bude následovat koncem října ve znamení Býka a půjde o tradiční Lovecký měsíc.

Kalendář úplňků 2026
DatumČasTradiční názevZnamení
3. ledna 202611:03Vlčí měsícRak
1. února 202623:09Sněžný měsícLev
3. března 202612:37Vraní měsícPanna
2. dubna 20264:11Rašící měsícVáhy
1. května 202619:22Květinový měsícŠtír
31. května 202610:45Modrý měsícStřelec
30. června 20261:56Jahodový měsícKozoroh
29. července 202616:35Bouřkový měsícVodnář
28. srpna 20266:18Bobří měsícRyby
26. září 202618:49Dožínkový měsícBeran
26. října 20265:11Lovecký měsícBýk
24. listopadu 202615:53Bobří měsícBlíženci
24. prosince 20262:27Studený měsícRak

Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce

Astronomické jevy 2026

Rok 2026 je na astronomické jevy bohatý. Kromě letošních třinácti úplňků jsme se v srpnu dočkali částečného zatmění Slunce i Měsíce a podzim nabídne další zajímavá pozorování planet na noční obloze.

Astronomické jevy 2026: zatmění Slunce, Měsíce a opozice planet. Co sledovat
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