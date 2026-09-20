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Úplněk v Beranu otevře 26. září téma, které ve vztazích roky odkládáte

Ivana Vaňkátová
  4:00

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Sklizňový úplněk v znamení Berana přinese sílu otevřít novou kapitolu, ale prověří schopnost kompromisů ve vztahu. | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

Zářijový úplněk vyvrcholí v sobotu 26. září 2026 v 18:49 SELČ a tentokrát vpluje do nekompromisního ohnivého znamení Berana. Astrologicky otevře především téma rovnováhy mezi vlastními potřebami a kompromisy ve vztazích. Chuť udělat tlustou čáru za minulostí však bude doprovázet netrpělivost i nebezpečí zkratkovitého jednání. Podívejte se, co tato nebeská konstelace přinese jednotlivým znamením a jak její sílu využít ve svůj prospěch.

Obsah

Úplněk přijde přímo při východu Měsíce

Mimořádně efektnímu zážitku nahrává i samotné astronomické načasování. Zářijový úplněk v Beranu nastane přesně v sobotu 26. září v 18:49 SELČ. Pro pozorovatele v Česku Měsíc vychází na východním obzoru přibližně v 18:41 – tedy pouhých osm minut před okamžikem astronomického maxima.

Tradičně se tomuto zářijovému Měsíci přezdívá Sklizňový či Dožínkový úplněk (v anglosaském světě Harvest Moon). Nejde o pevné pojmenování pro měsíc září, ale o astronomický titul pro úplněk, který je nejblíže podzimní rovnodennosti. V lidové tradici označoval období, kdy jasný svit Luny pomáhal zemědělcům pokračovat v práci na polích i po západu slunce.

Beran proti Vahám: Půjde o věčný střet

Zatímco Slunce putuje rozvážnými Vahami, Měsíc se ocitne na 3°37′ průbojného Berana. V astrologické řeči tato osa otevírá zásadní psychologický konflikt: sebeprosazení a vlastní touhy versus partnerský kompromis. Mnoho lidí pocítí silný tlak odpovědět si na otázku, kde ve vztazích či v práci příliš ustupují a kde naopak myslí jen na sebe.

Proč bude letošní zářijový úplněk 2026 jiný než v dřívějších letech? Měsíc se dostane do těsné konjunkce s tajuplným Neptunem, a navíc vytvoří příznivé vazby na Uran a Pluto.

  • Beran dává impulz k akci a odvahu skočit do neznáma.
  • Neptun přináší intuici, ale také riziko sebeklamu, iluzí a růžových brýlí.
  • Uran a Pluto podporují hlubokou transformaci – věci už dál nejde dělat postaru.

Kdo pocítí úplněk nejsilněji?

Podle astrologické symboliky zasáhne nejintenzivněji osoby narozené na samém počátku kardinálních znamení – tedy Berany, Raky, Váhy a Kozorohy (případně ty, kteří mají v prvních osmi stupních těchto znamení svůj ascendent nebo klíčové planety).

Úplněk v Beranu

Co dělat a čemu se vyhnut: Odvaha není totéž co impulzivita

Beraní energie vybízí ke kácení lesa, ale vliv Neptunu varuje před tím, abyste nekáceli tam, kde problém existuje jen ve vaší hlavě.

Co vám během úplňku pomůže?

  • Pojmenujte své hranice. Řekněte otevřeně, co ve vztahu nebo v kariéře dlouhodobě potlačujete.
  • Dokončete rozdělané věci. Úplněk je fází kulminace – ideální čas uzavřít nefunkční kapitolu.
  • Vybijte přebytečnou energii. Fyzický pohyb, běh nebo svižná procházka vám pomohou odplavit vnitřní napětí.
  • Ověřujte si fakta. Než uděláte radikální krok, ujistěte se, že nereagujete pouze na domněnku.

Na co si dát pozor?

Astrologické zdroje varují před hádkami, citovými ultimáty a prudkými výbuchy hněvu. Pokud pocítíte touhu spálit mosty, vyjádřete své pocity slovně, ale definitivní rozhodnutí odložte o pár dní, až opadne emoční vlna.

Pozor na zdraví. Tradiční lunární astrologie přiřazuje k znamení Berana oblast hlavy, zubů či krevního oběhu a varuje před migrénami. Z vědeckého i lékařského hlediska však neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že by fáze Měsíce měly přímý vliv na lidskou fyziologii či zdraví.

Úplňkový rituál: Co už nebudu dělat proti sobě

Způsob, jak symbolicky využít ohnivou energii Berana, nabízí jednoduchá vědomá technika. Místo složitých magických obřadů sáhněte po papíru a tužce.

  1. Večer si na papír napište dvě věty: „Už nechci…“ a „Odteď chci…“.
  2. Pod první větu napište jediný zvyk nebo vzorec chování, který vás brzdí a chcete ho ukončit.
  3. Pod druhou napište jeden konkrétní krok, který pro sebe uděláte v následujících sedmi dnech.
  4. První část papíru bezpečně roztrhejte (nebo spalte v nehořlavé misce).
  5. Druhou část si nechte na očích. Beraní síla není o zdlouhavém přemítání, ale o schopnosti přejít od slov k činům.
Úplněk v Beranu
Co přinese zářijový úplněk vašemu znamení?
ZnameníHlavní téma úplňkuCo můžete využítNa co si dát pozor
BeranOsobní restart a směrOdvahu proměnit život a říct si o své potřebyImpulzivní řezy a agresivní výbuchy
BýkNitro, minulost a odpočinekUvolnění starých křivd, čas pro regeneraciPotlačování emocí a mentální vyčerpání
BlíženciPřátelé a budoucí plánySpolupráce a hledání nových směrůUnáhlené rozchody s lidmi z okolí
RakKariéra, pověst a ambiceZviditelnění v práci, odvážné profesní rozhodnutíStřet mezi pracovními nároky a rodinou
LevCestování a životní filozofieRozšíření obzorů, chuť učit se nové věciNeotřesitelné přesvědčení, že máte vždy pravdu
PannaSpolečné finance a hraniceUdělání pořádku v závazcích a ujasnění intimityRiskantní finanční operace pod vlivem emocí
VáhyVztahy a partnerstvíOtevřená komunikace a vyjasnění vzájemných hranicUdržování nefunkčního klidu za každou cenu
ŠtírPráce, rutina a životosprávaZatočení s nefunkčními zlozvyky v denním režimuPřepínání sil a ignorování signálů těla
StřelecLáska, kreativita a radostChuť tvořit, flirtovat a vystoupit z davuSklon k vytváření zbytečného dramatu
KozorohDomov, rodina a kořenyVyřešení bytové otázky či rodinných vztahůPřenášení pracovního stresu na blízké
VodnářKomunikace a myšlenkySchopnost říct věci přímo a vyjednat si podmínkyOstrá a kousavá slova bez rozmyslu
RybyPeníze, priority a sebeúctaRevize osobního rozpočtu a uvědomění si hodnotyPodléhání emočnímu utrácení v obchodech

Vliv nebeské konstelace na jednotlivá znamení zvěrokruhu má orientační charakter (pro přesný osobní horoskop je rozhodující celý osobní horoskop, mapa zrození a ascendent).

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