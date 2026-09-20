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Úplněk přijde přímo při východu Měsíce
Mimořádně efektnímu zážitku nahrává i samotné astronomické načasování. Zářijový úplněk v Beranu nastane přesně v sobotu 26. září v 18:49 SELČ. Pro pozorovatele v Česku Měsíc vychází na východním obzoru přibližně v 18:41 – tedy pouhých osm minut před okamžikem astronomického maxima.
Tradičně se tomuto zářijovému Měsíci přezdívá Sklizňový či Dožínkový úplněk (v anglosaském světě Harvest Moon). Nejde o pevné pojmenování pro měsíc září, ale o astronomický titul pro úplněk, který je nejblíže podzimní rovnodennosti. V lidové tradici označoval období, kdy jasný svit Luny pomáhal zemědělcům pokračovat v práci na polích i po západu slunce.
Beran proti Vahám: Půjde o věčný střet
Zatímco Slunce putuje rozvážnými Vahami, Měsíc se ocitne na 3°37′ průbojného Berana. V astrologické řeči tato osa otevírá zásadní psychologický konflikt: sebeprosazení a vlastní touhy versus partnerský kompromis. Mnoho lidí pocítí silný tlak odpovědět si na otázku, kde ve vztazích či v práci příliš ustupují a kde naopak myslí jen na sebe.
Proč bude letošní zářijový úplněk 2026 jiný než v dřívějších letech? Měsíc se dostane do těsné konjunkce s tajuplným Neptunem, a navíc vytvoří příznivé vazby na Uran a Pluto.
- Beran dává impulz k akci a odvahu skočit do neznáma.
- Neptun přináší intuici, ale také riziko sebeklamu, iluzí a růžových brýlí.
- Uran a Pluto podporují hlubokou transformaci – věci už dál nejde dělat postaru.
Kdo pocítí úplněk nejsilněji?
Podle astrologické symboliky zasáhne nejintenzivněji osoby narozené na samém počátku kardinálních znamení – tedy Berany, Raky, Váhy a Kozorohy (případně ty, kteří mají v prvních osmi stupních těchto znamení svůj ascendent nebo klíčové planety).
Co dělat a čemu se vyhnut: Odvaha není totéž co impulzivita
Beraní energie vybízí ke kácení lesa, ale vliv Neptunu varuje před tím, abyste nekáceli tam, kde problém existuje jen ve vaší hlavě.
Co vám během úplňku pomůže?
- Pojmenujte své hranice. Řekněte otevřeně, co ve vztahu nebo v kariéře dlouhodobě potlačujete.
- Dokončete rozdělané věci. Úplněk je fází kulminace – ideální čas uzavřít nefunkční kapitolu.
- Vybijte přebytečnou energii. Fyzický pohyb, běh nebo svižná procházka vám pomohou odplavit vnitřní napětí.
- Ověřujte si fakta. Než uděláte radikální krok, ujistěte se, že nereagujete pouze na domněnku.
Na co si dát pozor?
Astrologické zdroje varují před hádkami, citovými ultimáty a prudkými výbuchy hněvu. Pokud pocítíte touhu spálit mosty, vyjádřete své pocity slovně, ale definitivní rozhodnutí odložte o pár dní, až opadne emoční vlna.
Pozor na zdraví. Tradiční lunární astrologie přiřazuje k znamení Berana oblast hlavy, zubů či krevního oběhu a varuje před migrénami. Z vědeckého i lékařského hlediska však neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že by fáze Měsíce měly přímý vliv na lidskou fyziologii či zdraví.
Úplňkový rituál: Co už nebudu dělat proti sobě
Způsob, jak symbolicky využít ohnivou energii Berana, nabízí jednoduchá vědomá technika. Místo složitých magických obřadů sáhněte po papíru a tužce.
|Znamení
|Hlavní téma úplňku
|Co můžete využít
|Na co si dát pozor
|Beran
|Osobní restart a směr
|Odvahu proměnit život a říct si o své potřeby
|Impulzivní řezy a agresivní výbuchy
|Býk
|Nitro, minulost a odpočinek
|Uvolnění starých křivd, čas pro regeneraci
|Potlačování emocí a mentální vyčerpání
|Blíženci
|Přátelé a budoucí plány
|Spolupráce a hledání nových směrů
|Unáhlené rozchody s lidmi z okolí
|Rak
|Kariéra, pověst a ambice
|Zviditelnění v práci, odvážné profesní rozhodnutí
|Střet mezi pracovními nároky a rodinou
|Lev
|Cestování a životní filozofie
|Rozšíření obzorů, chuť učit se nové věci
|Neotřesitelné přesvědčení, že máte vždy pravdu
|Panna
|Společné finance a hranice
|Udělání pořádku v závazcích a ujasnění intimity
|Riskantní finanční operace pod vlivem emocí
|Váhy
|Vztahy a partnerství
|Otevřená komunikace a vyjasnění vzájemných hranic
|Udržování nefunkčního klidu za každou cenu
|Štír
|Práce, rutina a životospráva
|Zatočení s nefunkčními zlozvyky v denním režimu
|Přepínání sil a ignorování signálů těla
|Střelec
|Láska, kreativita a radost
|Chuť tvořit, flirtovat a vystoupit z davu
|Sklon k vytváření zbytečného dramatu
|Kozoroh
|Domov, rodina a kořeny
|Vyřešení bytové otázky či rodinných vztahů
|Přenášení pracovního stresu na blízké
|Vodnář
|Komunikace a myšlenky
|Schopnost říct věci přímo a vyjednat si podmínky
|Ostrá a kousavá slova bez rozmyslu
|Ryby
|Peníze, priority a sebeúcta
|Revize osobního rozpočtu a uvědomění si hodnoty
|Podléhání emočnímu utrácení v obchodech
Vliv nebeské konstelace na jednotlivá znamení zvěrokruhu má orientační charakter (pro přesný osobní horoskop je rozhodující celý osobní horoskop, mapa zrození a ascendent).