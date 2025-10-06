Měsíční energie a její divoká povaha
Úplněk je vždy vyvrcholením, bodem obratu, který může přinést osvobození. V Beranu však nabývá na síle. Beran, jako první znamení zvěrokruhu, symbolizuje iniciativu, průbojnost a vůli jednat. V říjnu se jeho energie snoubí s Měsícem, což vytváří napětí plné kreativity, vášně a touhy po změnách.
Tato dynamická kombinace může přinést:
- Impulz k novým začátkům: Máte projekt, který dlouho odkládáte? Nastal ten pravý čas! Energie Berana vám dodá odvahu a sebedůvěru, abyste se pustili do nových výzev.
- Osvobození: Tento úplněk je ideální pro to, abyste se vymanili ze vztahů, zvyků a vzorců, které vás brzdí. Cítíte se svázáni? Nyní je čas stará pouta rozbít a postavit se za sebe.
Oheň úplňku však může pálit
Přestože úplněk v Beranu může být zdrojem obrovské síly, přináší i rizika. Beran je impulzivní a někdy až unáhlený. V tomto období byste si měli dávat pozor na přehnanou impulzivitu a zbrklé kroky, které mohou vést k nedorozuměním. Může také dojít k napětí s okolím, zejména pokud vaši blízcí nereagují tak rychle jako vy. V neposlední řadě si dejte pozor na potlačované emoce, které se mohou najednou přihlásit o slovo.
Rituál pro úplněk v Beranu 2025
Jak se s energií úplňku v Beranu spojit a využít ji tak pro svůj prospěch? Vyzkoušejte jednoduchý rituál, který vám pomůže propustit staré a přivítat nové.
Co budete potřebovat:
- Bílou nebo červenou svíčku
- Malou misku s vodou
- Papír a pero
- Minerály (například karneol, ametyst nebo hematit)
- Volitelně: kadidlo nebo vonný olej
Průběh:
- Očištění prostoru a mysli: Najděte si klidné místo. Zapalte kadidlo nebo vonný olej. Pak se na chvíli zastavte, zhluboka se nadechněte a vydechněte.
- Uvědomění: Seďte s minerály a zavřete oči. Zaměřte se na to, co ve vás volá po změně. Co vás brzdí? Co chcete pustit? Buďte k sobě upřímní.
- Sepisování: Na jeden papír napište všechny věci, návyky a přesvědčení, které už ve svém životě nechcete. Začněte slovy: „Od teď nechávám jít…“ Na druhý papír napište cíle, kterých chcete dosáhnout, a začněte slovy „Chci…“ nebo „Budu…“.
- Uvolnění: Bezpečně spalte papír s tím, co chcete nechat jít. Nechte popel odplout s větrem nebo ho nasypte do vody. V duchu opakujte: „Pouštím to, co už mi neslouží.“
- Nový začátek: Zapalte svíci a s plným soustředěním vizualizujte, jak papír s cíli roste a jak vás energie Berana žene vpřed. Řekněte si nahlas afirmaci: „Jsem odvážný/á. Tvořím si svůj vlastní směr.“
Nechte svíci dohořet. Papír s novými cíli si schovejte na viditelné místo a čas od času si ho přečtěte. Minerály si ponechte u sebe. Nyní jste připraveni tvořit a jednat!