Renata Petříčková
Luna je symbolem snů, intuice a jemnosti. Nejvíce na ni proto reagují vodní a intuitivní znamení. A pak také lidé, kteří jsou sice narozeni v jiném slunečním znamení, ale vodních vlivů mají ve svém horoskopu více než dost. Obecně ovšem můžeme být na vlivy Měsíce citliví všichni, a to v době, kdy jsme více ve stresu nebo se cítíme nešťastní. Jak jste na tom právě vy?
Ilustrační snímek

Ryby

Typickému vodnímu znamení stačí se špatně vyspat, aby to ovlivnilo jeho náladu na celý den. Lunární cykly vnímají Ryby velmi intenzivně, úplňky často poznají podle živých zmatených snů nebo obecně špatného spánku. Novoluní jim zase přináší temné, těžké až prorocké sny – cítí se pak, jako by jim někdo přehodil černou deku přes hlavu.

Raci

Tomuto znamení Luna dokonce astrologicky vládne. Dvakrát měsíčně kvůli tomu Raci zažívají očistu a dotek pravdy. Za úplňku přímo exploduje jejich nálada do nervozity či úzkosti, zdají se jim divoké sny a přetěžuje je vše, co jinak drží úspěšně v mezích kompromisů nebo zametají pod koberec. Novoluní jim zase přináší fyzické nepohodlí, bolesti svalů, špatné trávení a ztěžklý pocit, že „zase začínají znovu“.

Štíři

Během úplňku a novoluní se jim zostřuje intuice, ale ze všech znamení dovedou s touto silnou zátěží nejlépe pracovat. Úplňková intuice jim přináší hluboké vhledy a moudrost, kterou by bylo dobré v další dny nějak uplatnit. Novoluní je jejich znovuzrozením, dotknutím se jejich nejčernějších hlubin a ještě temnějších vášní. Za úplňku dokážou napsat odpojeni od reality filozofickou knihu, za novoluní zase fantaskní úchylný sci-fi román.

Ale i na jiná znamení než ta vodní působí lunární cykly docela silně. Podívejte se, jaký vliv má Měsíc třeba na usedlé Panny nebo činorodé Kozorohy.



