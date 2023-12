Minulý režim se na kulturnosti Čechů podepsal, říká galeristka Olga Trčková

Jak se v dnešní době inflace, hospodářské krize a zadlužování státu i jednotlivců daří galeristům?

Profese galeristy je fantastická, vždycky máme radost, že jdeme do práce, ale samozřejmě ani my se občas nevyhneme menší panice, protože musíme platit nemalé náklady. Na druhou stranu musím říct, že se nám vlastně v dnešní době daří výborně. Připadá mi, že na sobě lidé začali pracovat a zajímají se o umění, které je jim v galeriích prezentováno, a co víc, zajímají se o to, proč co který autor vytvořil. Je to i tím, že spousta galerií je hodně aktivních v tom směru, že se i běžní návštěvníci můžou setkat s vystavujícími umělci a dozvědět se něco o jejich tvůrčích záměrech. Lidé od nás pak odchází a dílům rozumí, chápou je. A také už třeba tvorbu konkrétního umělce poznají a dělá jim to radost. Naším úkolem je pracovat s lidmi tak, abychom je seznámili s tvorbou našich umělců, ale také je pro ni nadchli do té míry, aby si ve výsledku jejich díla koupili nebo se z nich dokonce stali sběratelé.

Myslím, že bychom měli jít dětem příkladem i v tom, že nekupujeme jen kabelky nebo hodinky, ale i umění. Nezahrnujeme se jen blahobytem, ale záleží nám i na tom, čím se obklopujeme a nejsou nám cizí intelektuální souvislosti.