Krása má zářit zevnitř. Invazivní zákroky ženy unifikují, míní topmodelka

V modelingovém světě se pohybuje pětatřicet let a po přehlídkových molech nachodila kilometry. Topmodelka, herečka, návrhářka a podnikatelka Pavlína Němcová po nabytých zkušenostech věří, že krása roste zevnitř a může rozkvést i bez invazivních kosmetických zákroků, vedoucích k plným rtům a dokonale hladkým tvářím.

„Za celý svůj život jsem potkala velké množství žen a ty, které září a které mě upoutaly, byly vždy ty, které zářily zdravým sebevědomím, osobností a lidskými hodnotami. Mám za to, že to, jaké máme srdce a duši, se vždycky projeví navenek,“ řekla v podcastu NA KAFI Pavlína Němcová.

„V rysech obličeje se jednoznačně zračí povaha člověka, tu neschováte. Když umíte ve tvářích trochu číst, umíte už rozeznat, zda člověk prochází jen těžkým obdobím, nebo zkrátka není dobrý,“ dodala.

Zdroj krásy vnímá jako nádobu se směsí vnitřních hodnot a osobnosti, ale i preferované stravy, aktivit a péče o sebe sama.

Umělá unifikace

V podcastu NA KAFI jsme se bavily o tom, že doba, ve které žijeme, udává přísný diktát, jak by měla vypadat vnější krása. „My ženy to navíc máme těžké v tom, že když je nám přes čtyřicet pět let, už je na nás pohlíženo jako na staré. Je to zvláštní doba, která nutí mnoho žen s přibývajícím věkem uchylovat se k invazivním metodám, aby dosáhly mladšího vzhledu,“ dodala.

K invazivním kosmetickým zákrokům dnes ale utíkají i mladé dívky, které to vzhledově nemají vůbec zapotřebí. „Nemají žádné vrásky, jsou přirozeně krásné. Ty by se naopak měly soustředit na rozvoj své osobnosti, na svá pozitiva, na to, jakým jsou člověkem. Ne pouze na ten umělý vzhled, který je stejně pomíjivý. Přijde mi to škoda,“ posteskla si světově známá topmodelka.

Pavlína Němcová Čeká modelka, filmová herečka, producentka.

S modelingem začínala v šestnácti letech.

Stala se tváří řady zahraničních firem, pracovala mimo jiné pro Christian Dior, Cartier či Yves Saint Laurent.

Vystudovala práva na Sorbonně.

Má dospělého syna.

Založila studio Face Concept, které propaguje přirozenou krásu prostřednictvím práce s obličejovými svaly a neinvazivního liftingu.

Čím víc zákroků žena postoupí, tím je výsledek horší a horší. „Té ženě přestane fungovat lymfa, takže takové ženy jsou pak nafouklé a zároveň jsou si jedna druhé podobné. Je to, jako by vyjížděly z nějakého továrního pásu, a jedna je jako druhá. Ztrácí tím svou přirozenou osobnost. Přitom právě naše unikátní osobnost je s našimi životními zkušenostmi a hodnotami to, čím můžeme vyniknout,“ míní Pavlína Němcová s tím, že nezná jediného muže, kterému se tyto úpravy líbí.

Jako vnitřní milník v životě ženy, kdy přichází klid, sebejistota a vrací se pozitiva prožitých zkušeností, vnímá Pavlína Němcová čtyřicítku. Ona sama se s padesátkou na krku cítí mnohem lépe a sebevědoměji. S přibývajícím věkem se také začala o sebe víc starat. „Víte, kdo jste, znáte svoji hodnotu a víte, proč se o sebe starat. To je na tom věku to krásné,“ pochvaluje si.

Naučila se dlouze a vydatně snídat a do svého života zařadila i sport, miluje například pilates. Dnes se kromě modelingu věnuje svému studiu Face Concept, kde které propaguje přirozenou krásu bez invazivních metod.

Kde se podle ní bere kult umělé krásy? Nakolik jej ovlivňují sociální sítě? A jak se změnil svět vysokého modelingu a kult krásy od dob, kdy do něj Pavlína Němcová vstupovala? Poslechněte si nejnovější díl podcastu NA KAFI.