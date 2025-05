Část 1/4

Jsou toho plné intertnety i ulice. „Dokonale vymodelované“ krásky se na nás smějí s perfektně narýsovaným obočím a mrkají na nás zpoza závěsu ultra hustých umělých řas.

Vyšší level pak už trochu bolí, ovšem zaručuje plné a jasně konturované rty, zvýrazněné lícní kosti, dokonale ploché břicho a naopak samozřejmě pořádně naducaný a zakulacený výstřih a pozadí. Perfektní! Nebo ne?

O plastické kráse zpívá Kapitán Demo i Xindl X, do „bárbín“ se pustila i kapela Wohnout. Světová modelka a podnikatelka Pavlína Němcová, známá propagátorka přirozené krásy, před časem uvedla, že invazivní zákroky ženy unifikují a že poté všechny vypadají stejně. „Plné rty si nechávají dělat i mladé dívky. Přitom žádnému muži, kterého se zeptám, se tyto zásahy nelíbí,“ řekla v podcastu NA KAFI.

Dodala, že čím víc zákroků žena podstoupí, tím je výsledek horší a horší. „Té ženě přestane fungovat lymfa, takže takové ženy jsou pak nafouklé a zároveň jsou si jedna druhé podobné. Je to, jako by vyjížděly z nějakého továrního pásu, a jedna je jako druhá. Ztrácí tím svou přirozenou osobnost. Přitom právě naše unikátní osobnost je s našimi životními zkušenostmi a hodnotami to, čím můžeme vyniknout,“ míní Němcová.

A přesto, ženy za tyto kosmetické a plastické úpravy dávají desetitisíce korun, podstupují je ve stále mladším věku a neodrazují je ani zdravotní komplikace nebo to, že po úpravě se budou nápadně podobat své kamarádce.

Proč to dělají? To je trend sociálních sítích tak silný? To je jejich sebevědomí tak malé? Snaží se konkurovat jiným ženám? Nebo je to snad kvůli mužům, protože toto se pánům tvorstva skutečně líbí? Oslovili jsme muže středního věku a zeptali jsme se jich v anketě. Odpovídali single pánové, i ti zadaní. Jak se jim líbí kosmetické a plastické zákroky na našich ženských tělech?