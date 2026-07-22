Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Technologie budoucnosti s myšlením z minulého století. Proč AI ignoruje ženy?

Natálie Veselá
Agentura OSN pro rovnost žen a posílení postavení žen (UN Women) upozorňuje, že překotný vývoj velkých jazykových modelů je téměř čistě mužskou záležitostí. To, jak generativní AI používá stále častěji a stále větší množství lidí, může mít negativní vliv na posilování genderových stereotypů a diskriminaci.
Část 1/7
ilustrační snímek

Studie analyzující 133 systémů umělé inteligence zjistila, že 44 % z nich vykazovalo genderovou zaujatost a 26 % zároveň genderovou i rasovou předpojatost. Přesto jen 51 % marketérů dnes před zveřejněním reklamních či marketingových materiálů vytvořených pomocí AI využívá jejich kontrolu člověkem.

Stres způsobený genderovou nerovností ohrožuje ženské mozky, zjistila studie

UN Women nyní upozorňuje na to, co je v sázce – a jaké změny jsou nezbytné, chceme-li vybudovat digitální budoucnost založenou na rovnosti žen a mužů.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

Tehdy je znal každý. Co dnes dělají největší české hvězdy 90. let

České hvězdy v devadesátkách

Vzpomenete si na seriály, filmy nebo televizní pořady, které na našich televizních obrazovkách běžely v devadesátých letech? Podívejte se do naší galerie na výčet hvězd, které jsme v televizi mohli...

Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy

Slavné ženy, které jsou nejen úspěšné ale i krásné.

Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...

Hvězdy, které zvolily místo přepychu skromný život a radost z maličkostí

Slavní, kteří si na luxus nepotrpí.

Mohly by žít jako králové, ale raději volí skromný život, protože jim stačí málo. Řeč je o slavných hvězdách, které peníze nerozhazují a radují se z maličkostí. Podívejte se do naší galerie, o koho...

Tyto slavné ženy vystřídaly nejvíce partnerů. Některé se vdávaly opakovaně

Tyto ženy si v životě s muži rozhodně užívaly.

Podívejte se do galerie na slavné ženy, které vystřídaly za svůj život větší počet partnerů. Některé se s nim dostaly až před oltář a se svatbami rozhodně nešetřily. Jiné si užívaly a žádný papír k...

Maminka mi často říkala, co to mám proboha na sobě, říká režisérka Eva Toulová

Premium
Eva Toulová

Filmy režisérky a scenáristky Evy Toulové často budí rozpaky a jinak tomu není ani s jejími outfity. Ráda vymýšlí zdánlivě neslučitelné kombinace, které zaujmou na první pohled. Módní kritici je pak...

22. července 2026

Technologie budoucnosti s myšlením z minulého století. Proč AI ignoruje ženy?

ilustrační snímek

Agentura OSN pro rovnost žen a posílení postavení žen (UN Women) upozorňuje, že překotný vývoj velkých jazykových modelů je téměř čistě mužskou záležitostí. To, jak generativní AI používá stále...

22. července 2026

Kdo se rád válí, a kdo nerad plánuje? Vaše dovolená podle horoskopu

dovolená u moře

Jak si užít tu nejlepší dovolenou? Astrologové tvrdí, že to, kde se vám bude líbit, ovlivňuje vaše znamení zvěrokruhu. Víte, kde vám bude podle vašeho znamení nejlépe?

22. července 2026

Trápí vás stres a únava? Těchto 10 adaptogenů pomůže tělu i mysli

Ilustrační fotografie

Takzvané adaptogeny představují jemnou, ale účinnou cestu, jak podpořit odolnost organismu, obnovit vnitřní rovnováhu, zlepšit koncentraci a čelit každodenní zátěži a stresu.

22. července 2026

Zpackané zákroky na páteři jsou zcela běžné. Ortoped radí, kam se obrátit

Premium
Lumír Hrabálek

Jít na operaci páteře s sebou nese rizika. I při správném provedení může přetrvávat neuropatická bolest. „Když se stav zlepší o 80 procent, tak to je pro nás absolutní maximum, které operací můžeme...

21. července 2026

Zatčení alfa samce Andrewa Tatea v zženštilém outfitu spustilo lavinu vtipů

Andrew Tate při zatčení v Miami v noci na neděli 19. července 2025

Jak těsné mohou být kalhoty, než začnou omezovat přívod krve do mozku? To je otázka, nad kterou by se možná měli zamyslet lékaři poté, co byl kontroverzní misogynní influencer Andrew Tate minulý...

21. července 2026  14:02

Žena nenáviděla svá ňadra, nechala si je chirurgicky odstranit

Svá prsa nenáviděla, tak si je nechala chirurgicky odstranit.

Třicetiletá Siarra Luttonová z USA si splnila sen, na který myslela už od puberty. Zatímco jiné ženy si nechávají zvětšovat poprsí, ona si nechala ňadra kompletně odstranit, protože je nenáviděla....

21. července 2026

Nejkrásnější ženy světa? Těchto 60 slavných krásek okouzluje vzhledem i úspěchy

Slavné ženy, které jsou nejen úspěšné ale i krásné.

Podívejte se do naší galerie na výběr šedesáti krásek ze zahraničí, které ovládly svět nejen kvůli svému vzhledu. Tvrdě dřou, daří se jim a slaví úspěch. Lidé je milují a díky svému vlivu se snaží i...

21. července 2026  8:36

Sportoval celý život. Ve 50 letech mu chytré hodinky odhalily nemocné srdce

Ilustrační fotografie

Problémy se srdcem jsem zaregistroval, když jsem ukončil profesionální dráhu basketbalisty. Vlastně úplnou náhodou. Vyšetření nakonec odhalily srdeční arytmii. Čtenář Jiří napsala další díl seriálu...

21. července 2026

Nenápadní sabotéři naší krásy: špatné odlíčení i málo spánku

Séra, krémy, oleje jsou jen částečným stavebním pilířem krásy. Zásadní podíl na...

Napadlo vás někdy, jak některé malé každodenní návyky, nebo spíš zlozvyky negativně ovlivňují váš vzhled? Zeptali jsme se, na co si dát pozor a jak sabotéry odstranit, odpovídá vizážistka Renata...

21. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V čem vyrazit na dovolenou? Myslete na lehkost a vzdušnost

Jsou to šaty, nebo snad plavky? Asymetrické bikiny doplněné dlouhým šátkem...

Lehké materiály, výrazné vzory a střihy, které nechají pokožku dýchat. To je letošní letní móda, ve které si užijete dovolenou a slunečné dny s lehkostí a elegancí.

21. července 2026

Dieta na míru podle DNA? Genetička vyvrací největší mýtus moderní prevence

Premium
Ilustrační snímek

Každé tělo funguje trochu jinak. Někdo může jíst úplně všechno, a váha se mu ani nehne, jiný přibírá snad i ze vzduchu. Pro jednoho je studená sprcha perfektní ranní vzpruha, pro druhého horor v...

21. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×