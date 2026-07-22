Studie analyzující 133 systémů umělé inteligence zjistila, že 44 % z nich vykazovalo genderovou zaujatost a 26 % zároveň genderovou i rasovou předpojatost. Přesto jen 51 % marketérů dnes před zveřejněním reklamních či marketingových materiálů vytvořených pomocí AI využívá jejich kontrolu člověkem.
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Stres způsobený genderovou nerovností ohrožuje ženské mozky, zjistila studie
UN Women nyní upozorňuje na to, co je v sázce – a jaké změny jsou nezbytné, chceme-li vybudovat digitální budoucnost založenou na rovnosti žen a mužů.