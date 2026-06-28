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Umělá inteligence uživatele s bludy ještě utvrzuje. Nebezpečné, varuje terapeutka

Ivana Faryová
  20:00
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Terapeutka Tereza Komárková | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Umělá inteligence rychle proniká i do psychoterapie. Lidé se běžně radí s chatboty o svých starostech, ale pak se zdráhají přiznat to psychoterapeutovi. Mají pocit, že ho podvádějí. A psychoterapeuti? Mnozí z nich doufají, že k nim s tím klient nepřijde, protože nevědí, jak o tom s ním mluvit. „Nejsou na to připraveni. Řekla bych, že náš obor trošku zaspal,“ říká rodinná terapeutka Tereza Komárková z kliniky Neocentrum v Praze.

Může být nebezpečné radit se s umělou inteligencí o psychickém stavu?
Jsou diagnózy, kdy je to vysoce rizikové, možná až život ohrožující. Týká se to pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD) nebo schizofreniků. AI totiž funguje tak, že přejímá realitu klienta, který s ní konzultuje. Nezpochybňuje ji, nedokáže zachytit kontext klientova problému. Pokud trpí bludy, pro AI to nejsou bludy, ale realita světa, ve které klient žije, a proto ho v bludech dokáže utvrzovat. A to je velmi nebezpečné.

Vysvětlovala jsem jí, že jazykový model funguje jako zrcadlo a že jí bude dávat v odpovědích naděje, protože z jejích otázek pozná, že k tomu klukovi pořád něco cítí.

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