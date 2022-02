Příběhy ze života uklízeček: paní se zvláštním světýlkem či ukradená náušnice

Takže, teď mají slovo uklízečky a uklízeči.

„Pán mi dával dvě stovky navíc za to, že po úklidu tajně vynesu jeho prázdné lahve od alkoholu, aby rodina netušila, jak chlastá. Občas nějaká flaška stála u koše, protože všichni věděli, že si rád naleje sklenku. Ovšem za kýbly v komoře se skrývaly další vypité a já je pak tajně odnášela z domu. Neházela jsem je do jejich popelnice, ale zbavovala se jich u kontejnerů, které jsem míjela cestou na autobus. Ten pán byl moc fajn, vůbec na něm nebylo vidět, kolik toho vypije. Ale každý týden jsem odnášela několik lahví whisky, někdy i od vína. Nosila jsem kvůli tomu batoh a v něm ručníky, aby to necinkalo, kdybych náhodou míjela někoho z rodiny.“