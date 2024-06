Klid po úklidu je důležitý pro naši psychiku, říká „uklízecí influencerka“

Většina influencerů se zaměřuje na módu, kosmetiku, vaření nebo na životní styl. Vy jste šla úplně jinou cestou. Na svém instagramovém účtu Úklid pro klid radíte, jak zatočit s nepořádkem. Jak vás to napadlo?

Dostala jsem se k tomu asi před pěti lety na mateřské dovolené. Jsem vyléčená bordelářka. Nemám v sobě přirozeně zakořeněné puntičkářské sklony. Musím se do úklidu nutit. Dokud nebyly děti, bylo to ještě celkem akceptovatelné a snesitelné. Jenže pak přišlo jedno dítě a chaos se začal stupňovat. S druhým dítětem to bylo ještě horší. A mně v tom nebylo dobře. Měla jsem pocit, že neustále jen uklízím a uklízím, přitom to za mnou vůbec není vidět. Sama pro sebe jsem se v tom snažila lépe zorientovat a najít nějaký řád a systém.

Mnohdy si ani neuvědomujeme, že máme špatnou náladu, protože máme ve věcech kolem sebe chaos. A to všechno se obtiskuje do naší psychiky.