Cílem není dokonalý pořádek, kterému slouží vyčerpaná rodina, říká lektorka

Věci by měly sloužit nám, ne my jim, říká Michaela Mrázková, lektorka, která pomáhá klientům s minimalizací domácnosti. „Nejde o žádné normy z hlediska počtu, ale spíš o to, aby lidé přestali obdivovat nadbytek a bezmyšlenkovitě nakupovat stále nové kousky jen podle aktuálních trendů,“ dodává a radí, jak s co nejmenším úsilím udržet útulný domov.