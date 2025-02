Úklid není boj s nepořádkem, ale cesta k životní radosti, říká Marie Kondo

Část 1/9

Nejspíš si řeknete, co je to za nesmysl – vyjadřovat sebelásku tím, že lítáte po bytě s hadrem a kbelíkem, skládáte do myčky špinavé nádobí, sbíráte hromady odložených věcí, které vašim drahým odpadly od ruky, a zároveň se snažíte ignorovat napěchovaný prádelní koš, co na vás už několik dní spiklenecky pomrkává.

To všechno místo toho, abyste si užívala čas podle svých představ: na procházce přírodou, na nákupech s kamarádkou, na hodině pilates, ve vaně plné voňavých bublinek nebo třeba zabořená v křesle s hrnkem kakaa s maršmelouny a pohledem blaženě upřeným „do blba“. I takhle se dá skvěle relaxovat.

Ale zpátky k úklidu. Pokud ho vnímáte jako otravnou povinnost, či dokonce nutné zlo, o nějaké sebelásce nemůže být ani řeč, to dá rozum. Jenže víte, jak to chodí, někdy stačí změnit úhel pohledu a rázem se před vámi otevře úplně jiná perspektiva.