Byl děda hrdina, když myl okna? Připadám si jako služka, svěřuje se Františka

Příběh Františky Dá se chlap opravit?

Coby dítě školou povinné jsem si z jejích slov brala to, že děda musel být superman, s odstupem času si říkám: „Proboha, to se má z chlapa stát hrdina dne jen proto, že umyl okna?“

Vím, vím, zlehčovat dědovu roli v babiččině životě se rozhodně nesluší, ani jeho zásluhy, navíc o mrtvých jen v dobrém, já ale na ta její slova pořád myslím hlavně proto, že doma zažívám něco jako pořádkové peklo. A mému muži by se nikdo na šachtě nesmál, přesto nehrozí, že by se nějak zapojil do úklidu domácnosti, která podle mě není jen moje…

Abych byla přesná, trápení mám teď s druhým manželem. První byl v tomhle ohledu zlatý, přesně jako z babiččina scénáře. Bez remcání přikládal ruku k dílu, zajišťoval těžké nákupy, vařil, pral, uklízel, a to zcela automaticky.

Bohužel měl jiné „vady“ charakteru“, ale já díky jeho působení v mém životě nabyla dojmu, že ve 21. století je domácnost starostí všech, co ji obývají. No, pak jsme se rozvedli a potkala jsem současného partnera. Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají… A on přímo pěl! Choval se jako gentleman první kategorie, nosil mi kytky a dárečky, sundával kabát i otvíral dveře od auta.

Ani ve snu by mě bylo nenapadlo, že za jeho image prvorepublikového elegána jsou i prvorepublikové zvyky. Vzhledem k tomu, že jsme se brzy sestěhovali a řešila se svatba, v tom návalu těšení a příprav jsem jistou „zaostalost“ ženicha v domácích aktivitách ignorovala. Moje chyba, pak přišlo těžké vystřízlivění.

Bylo to něco ve stylu: „tak mě tady máš a starej se“. Ne, že by mi manžel nepomohl s těžkou taškou s nákupem, to on pomůže, když mě s ní uvidí, jenže mě nikdy neuvidí, zkrátka ho nenapadne, že musím nakupovat, abych mohla vařit a on se potom mohl jen ptát, co bude k večeři.

A podobné je to s umýváním nádobí či podlahy. On donese (někdy) špinavý talíř ke dřezu, dál se ho to netýká. Stejně tak je schopen se divit, že existuje něco jako vysavač.

Někdy ho v návalu vzteku třeba během gruntování aspoň poprosím, aby mi něco podal. „A kde máme smeták?“ v klidu se mě otáže a já mám rázem chuť po něm skočit. Copak si po dvou letech společného bydlení nevšiml, kde je komora a všechny propriety na úklid? Zjevně ne. A co je nejhorší, on si vůbec ne uvědomuje, že je něco špatně. Pořád je dobře naladěný a nechápe, proč se vztekám. Proč, proč, proč?! Protože veškerý servis je jenom na mně! On bere domov jako místo, kde se všechno „udělá samo“.

Přináší sice peníze, chce se mnou švitořit, popíjet po večerech vínko a sledovat filmy, ale kdyby někdo, v překladu já, neodstranil všechny věci, co on pohodil na gauči, a neutřel prach z televizní obrazovky, nebylo by možné to realizovat. Už ani nemluvě o nákupu toho vína, i to bych teoreticky měla zařizovat já.

Mám dojem, že si život plete s pobytem v hotelu, kde já hraju roli pokojské. Je to depka, šílená, nejsem prostě stavěná na to, abych byla služka, k tomu si pak vždycky vzpomenu na babičku a její ódy na dědu, který tak trochu pomáhal s úklidem, a všechno se to ve mně mele. Promluvit si s manželem je zhola nemožné, ve své bezelstnosti ani nechápe, že asi dělá něco špatně. Nebo je to v pořádku a vadná a moc náročná jsem já?

Františka

