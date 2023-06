Opatrně se ptejte a poraďte se. Co dělat, když je ve vašem okolí týrané dítě

Rušný den na záchrance. Máme za sebou úspěšnou resuscitaci, dopravní nehodu. Předáváme pána s infarktem na katetrizační lince a už nám volají z dispečinku, ať to urychlíme, že mají 7 leté dítě v bezvědomí. Holčička se prý ve škole bouchla do hlavy a doma se její stav zhoršil a přestala reagovat.



Se záchrankou jezdím už 20 let, nejdřív jen jako stážista, pak už jako doktor. Díky tomu máte nakoukaný tisíce domácností, tušíte jak lidi v různých situacích reagujou. Takže když je něco jinak, přijde vám to zkrátka divný. A to byl tenhle případ. Při našem příchodu na místo celý ten byt, okolnosti, lidi tam - všechno působilo zvláštně.



V předsíni jeden strejda, v pokoji další a ve společném pokoji na zemi naše malá pacientka. Už byla při vědomí, komunikovala.



Říkala, že upadla a udeřila se do hlavy a taky že jí bolí bříško. Vyšetření na nic zvláštního neukazovalo, ale intuice nám všem říkala, že tady něco nesedí. Na místě se mnou byl další zkušenej kolega, mrkli jsme na sebe a on velmi šikovně všechny odvedl z místnosti, že potřebuje doplnit něco do dokumentace a taky se podívat jestli nenajde nějaký toxiny. Zavřel za sebou dveře a hlasitě se přítomných vyptával na různý věci.



S holčičkou jsme zůstali v pokoji já a můj záchranář, který se opíral o prosklené dveře a tvořil tak bariéru. Holka se na mě dlouze zadívala, já na ni.



Pohladil jsem ji po rameni a ptám se - ubližuje ti někdo, viď?



Začala tiše plakat.



Ti strejdové?



Sklopila pohled.



Dělají ti věci, který bys nechtěla, aby ti dělali, nebo ti nejsou příjemný?



Kývla a slzy jí tekly po obličeji.



Neboj se, teď už budeš v bezpečí, jo?



Spouštíme koloběh, holčičku odvážíme do bezpečného prostředí nemocnice, na místo jede policie, rozbíhá se vyšetřování. Výsledek? Nejspíš uvidíte ve zprávách.



Nikdo nemá právo

nikomu dělat nic proti jeho vůli.

nikomu ubližovat.

Věnujte pozornost svému okolí. Pokud se Vám někdo svěří nebo jste sami obětí násilí, informujte někoho, komu důvěřujete, policii, linku důvěry, Bílý kruh bezpečí, záchrannou službu. Přijedeme, pomůžeme, nesoudíme. #kryjemevamzada #zachranka