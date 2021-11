Střelec 23. 11. – 21. 12.

Čím dřív se vyrovnáte s tím, že nemůžete mít všechno na světě, tím snadněji si dáte život do pořádku. Je chvályhodné, že se s bývalým partnerem dokážete bavit jako dobří přátelé. S citovými zmatky se mu však nesvěřujte, protože to může brát jako maskovanou výzvu k opětovnému sblížení. A to si přece nepřejete.