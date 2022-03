Týdenní horoskop pro ženy všech znamení od 21. do 27. března

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Jelikož máte sklony říkat lidem do očí, co si o nich myslíte, pro jistotu se vyhýbejte těm, na které máte pifku. Když se to nepovede, ve vypjatém momentě se můžete s důvěrou obrátit na partnera či kamaráda. Díky jeho intuici a životním zkušenostem se vyhnete trapasu nebo maléru.