Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Stresovým situacím se vyhnete, když si uvědomíte, do čeho vkládáte příliš energie, úsilí nebo času, aniž by výsledek stál za to. Dojdete tak k závěru, co máte oželet úplně a k čemu změnit přístup. V rozhodující chvíli vás náhoda svede dohromady s člověkem, který dokáže pochopit, co právě řešíte, a dost vám pomůže.