Týdenní horoskop pro všechna znamení od 10. do 16. října

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Do osobních věcí se začínají vměšovat lidé, kterým to nepřísluší. Velkoryse mávnete rukou, ovšem partnera to natolik pobouří, že bude trvat na tom, abyste s nimi přerušili kontakt. Je s nimi legrace, takže o ně nechcete přijít, což si prozatím nechte pro sebe.