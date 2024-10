Nejsem tvoje trofej! Ulovil jsi mě, ale teď už mě nechceš?

Trophy wife znamená v angličtině trofejní manželku, tedy většinou mladší atraktivní ženu provdanou za staršího bohatého muže na mocenské pozici. Prostě takovou, která víceméně mlčí a zdobí.

V našich končinách má výraz trofejní širší záběr – označuje jakoukoli ženu, kterou se muž z různých důvodů snaží získat jako jakýsi skalp. A pak jde prostě lovit jinam, a to dost často bez jakéhokoli vysvětlení. Důvody, proč se něco takového děje, můžou být ale ve skutečnosti na obou stranách. Což si ženy často nechtějí připustit…

Ego versus závazek

Pro pořádek je potřeba, aby zaznělo, že existují i trofejní muži, tedy tací, kteří se nejprve ocitají v záviděníhodné roli těch naháněných – a záhy v nezáviděníhodném postavení opuštěných. Ale takto doslova lovit mají tendenci přece jen spíš pánové.

„Mužské chování je evolučně podmíněné a často spojené s potřebou projevovat sílu, úspěch a dominanci. Historicky muž, který dokázal získat prestižní ženu, symbolicky potvrzoval své postavení a úspěch. A i když dnes už nejsou obvykle lovci v pravém slova smyslu, tenhle instinkt je u nich stále mnohdy přítomný. Žena, která představuje výzvu, se v očích některých mužů stává právě onou trofejí, již je potřeba skolit,“ říká majitelka seznamovací agentury Date2k Kristýna Mertlová.

U žen se podobné chování zdaleka tak často nevyskytuje. Jsou totiž společensky, ale i evolučně a biologicky víc vedeny k tomu, aby hledaly stabilitu, hluboký vztah a dlouhodobé závazky.

„A ačkoliv i my ženy býváme přitahovány úspěšnými prestižními partnery, máme to spojené s potřebou dlouhodobého vztahu, respektive toho, co nám partner může nabídnout ve smyslu emocionálního a vztahového naplnění, nikoliv nějakého zářezu na pažbě,“ říká Kristýna Mertlová. Nemilosrdně řečeno: prostě nemáme takovou potřebu honit si ego.

Já na to mám!

Někteří muži se předešlými řádky můžou cítit dotčeni – a právem. Samozřejmě že zdaleka ne všichni mají k podobnému chování sklony. Spíše půjde o takové, kteří v sobě mají vysokou míru soutěživosti nebo si potřebují dokázat, že „na to mají“. A stejný přístup se jim promítá nejen do vztahů, ale i do dalších sfér života.

Příbuzné nešvary Asi se shodneme, že podobné „sbírání trofejí“ je už samo o sobě morálně nepřijatelnou záležitostí. Někdy ho doprovázejí další vztahové nešvary, které jsou bohužel tak časté, že si také vysloužily vlastní pojmenování. MOSTING: Možná znáte výraz ghosting, kdy se partner bez vysvětlení zbaběle vypaří, doslova jako duch – ghost. Výraz mosting (od anglického most – co nejvíc) je takový ghosting na druhou: Než dotyčný zmizí, chová se velmi zamilovaně, skládá vám komplimenty, vyznává lásku, maluje společnou zářnou budoucnost… až mu uvěříte a otevřete se. A najednou je pryč. Což je hodně kruté. CASPERING : Výraz odkazuje k postavičce ducha Caspera ze stejnojmenného rodinného filmu. Na rozdíl od ghostera (viz ghosting výše) casper udržuje iluzi vztahu, i když ví, že nemá budoucnost. Hezky česky řečeno vás tahá za nos. Buď proto, že ho baví si takto hrát, nebo (a to většinou) je prostě zbabělý a nedokáže se na rovinu rozejít. Zajímavé je, že caspering se uplatňuje i po rozchodu, když vám ex například vytrvale nabízí pomoc, asi aby se zbavil výčitek nebo si vyčistil karmu a podobně. PIGGING: Toto je jako z přihlouplého filmu pro teenagery, kdy se kapitán školního týmu vsadí o dívku s rovnátky, nadváhou, šikanovanou… sbalí ji, přesvědčí o svém zájmu – a pak se jí všichni vysmějí. Trochu sofistikovaněji se něco podobného může dít i mezi dospělými, akorát nejsme ve filmu, a tak se happy end nekoná. Že je to pěkná vztahová „prasárna“? Je, však také piggy znamená prasátko. CUSHIONING: Člověk, který tento nešvar praktikuje, si dopředu připravuje měkké přistání (cushion znamená anglicky polštářek) pro případ rozchodu – se kterým už tak nějak dopředu počítá. Ano, můžou za tím být předchozí negativní zkušenosti, které vedou k jisté paranoii. Ale také citová nezralost, kvůli níž nedokáže vsadit vše na jednu vztahovou kartu. Už dopředu prostě počítá s koncem, a tak se moc neváže, aby ho lépe odpružil.

„Takoví muži bývají zaměřeni spíš na to, jak je vnímají ostatní, než na to, co skutečně chtějí oni sami od vztahu. Jsou orientováni na výkon a úspěch, a proto pro ně žena, která je těžko dosažitelná nebo působí jako výzva, představuje právě onu trofej. Důležitější je pro ně samotné dosažení než skutečný vztah,“ vysvětluje Kristýna Mertlová.

Nutno jim ovšem přiznat, že v momentě snažení bývají velmi okouzlující, vynalézaví, aktivní, nebojí se velkých a nákladných gest včetně drahých dárků nebo luxusních dovolených. V momentě, kdy dotyčnou získají, respektive ona se do nich zamiluje, ucítí, že svoji trofej získali, a jejich zájem ochladne.

Vzrušení z dobývání je prostě pryč a budování dlouhodobého partnerství, to už je úplně jiná, obvykle ne tak vzrušující záležitost. Proto odcházejí, nezřídka takzvaně vyghostují, tedy zmizí z vašeho života jako duch (anglicky ghost).

Ghosting je opravdu smutný a hodně zbabělý trend dnešní doby, kterému ještě nahrávají sociální sítě: něčí zprávu si prostě neotevřete, neodpovíte na ni, zablokujete jejího odesílatele. Podle výzkumu z roku 2021 nazvaného Disappearing in the age of hypervisibility, tedy doslova Zmizení v době hyperviditelnosti, může být ghosting dokonce bolestivější než obvyklé formy rozchodu.

Další zářez na pažbě

Řekli jsme si, jací muži mají k trofejnímu chování sklony. Teď si pojďme přiznat, že některé ženy zase můžou mít blíž k tomu, se takovými trofejemi stávat. I když to nemusí být jejich vědomá volba nebo něco, co by chtěly či plánovaly. Podle majitelky seznamovací agentury Date2K Kristýny Mertlové se obvykle jedná o ženy, které jsou atraktivní a kariérně úspěšné či jinak společensky významné, často se pohybují na vedoucích pozicích, ve veřejném životě nebo v profesích, které jsou považovány za prestižní (právničky, političky, manažerky, moderátorky, herečky, zpěvačky).

„Můžou působit nedosažitelně nejen svojí atraktivitou, ale i nezávislostí a sebedůvěrou, což v některých mužích probouzí ony lovecké instinkty. Takové ženy bývají často označovány jako ledové královny, případně mají pověst, že muže spíše odrazují. Jenže právě tento dojem láká určitý typ mužů, kteří se rádi staví do role dobyvatelů.“

Přitom to ale nemusí být nutně tak, že by skutečně byly méně dostupné, jen prostě mají třeba kvůli úspěšné kariéře a vysokým nárokům na sebe i své okolí méně příležitostí potkat partnery, kteří je vidí jako komplexní osobnosti, a nikoli jen jako prestižní „zářez na pažbě“.

„Zásadní je uvědomit si, že se trofejemi nestávají kvůli svým vlastnostem, ale spíš kvůli tomu, co symbolizují a jak je někteří muži vnímají. I ony ale touží po skutečném vztahu a porozumění, jenže si na ně často troufnou právě jen muži, kteří jejich kvality vnímají povrchně,“ říká Kristýna Mertlová, za svobodna Kočí, která má s „lovci“ řadu zkušeností z doby, kdy se pohybovala ve veřejném politickém životě.

Ovšem nemusíte být politička, manažerka nebo zpěvačka, aby se na vás takový muž zaměřil. Někteří se orientují spíš na ženy, které upřednostňují potěšení druhých před svým, a tak je jednodušší vmanipulovat je do vztahu, kde jsou vnímány jako objekt, nikoliv rovnocenný partner. Ale též na ženy s nízkým sebevědomím, u kterých zase můžou těžit z jejich nejistot a poskytovat jim falešné pocity uznání.

Jak se lovcům vyhnout?

Co přináší – nebo spíše nepřináší – takový vztah lovec–trofej? Především nejde o partnerství. A když už, tak určitě ne o rovnocenné, které by vedlo ke spokojenému životu. Dynamika takového vztahu dokáže být až toxická! Proto je dobré umět případného lovce trofejí dopředu odhadnout. Jedním z hlavních signálů, který hodně napoví, je přehnaný důraz na váš fyzický vzhled nebo sociální status a potřeba často je opakovat či uvádět ve společnosti.

Například při seznamování: „Tady Markéta je ředitelka.“ Nebo: „To je sexy kočka, co?“ Případně: „Lenku můžeš znát z médií.“ Zato vašimi názory a zájmy se moc nezabývá. Určitě dejte i na své vnitřní dojmy, jako když máte pocit, že neustále musíte upravovat svoje chování, aby vás partner považoval za atraktivní, žádoucí nebo se s vámi chtěl vídat.

Jak se vyhnout dobyvatelům? Takovým dobyvatelům je lepší se obloukem vyhnout. Jak? Odbornice na seznamování Kristýna Mertlová má pár rad: Buďte autentická. Nepřetvařujte se podle toho, co si myslíte, že očekává. Od počátku veďte otevřenou komunikaci o tom, co od vztahu očekáváte (například založení rodiny) a co naopak určitě nechcete.

Nepřetvařujte se podle toho, co si myslíte, že očekává. Od počátku veďte otevřenou komunikaci o tom, co od vztahu očekáváte (například založení rodiny) a co naopak určitě nechcete. Nehrajte roli ledové královny. Muž tak lépe pochopí, že hledáte něco hlubšího, kde se nebudete muset přetvařovat pod maskou nedostupnosti, ale naopak že jste vlastně normální fajn holka. Pokud to skutečně myslí vážně a jde mu o vás, a nikoli o váš status, jeho zájem se nevytratí, ale prohloubí.

Muž tak lépe pochopí, že hledáte něco hlubšího, kde se nebudete muset přetvařovat pod maskou nedostupnosti, ale naopak že jste vlastně normální fajn holka. Pokud to skutečně myslí vážně a jde mu o vás, a nikoli o váš status, jeho zájem se nevytratí, ale prohloubí. Zaměřte se na činy, nejen na slova. Pokud muž projevuje zájem pouze tehdy, kdy jste pro něj výzva, ale jakmile dáte najevo city, začne se distancovat, je to varovné znamení.

Neriskujte zlomené srdce

Máte pocit, že se vám vztahový vzorec lovec–trofej už několikrát podezřele zopakoval? Klíčem, jak ho překonat, je uvědomit si vlastní hodnotu a posílit sebeúctu a sebevědomí. Stanovte si hranice a hledejte takového partnera, který sdílí vaše zájmy a hodnoty, oceňuje vaše myšlenky a ambice a neřeší váš vzhled nebo postavení. A pokud vnímáte jeho „postranní úmysly“, vztah ukončete a jděte dál.

Je smutným faktem, že v praxi ženy často odmítají vyklidit (bojové) pole – chtějí situaci zvrátit a přebudovat dynamiku vztahu. Pak hodně záleží na konkrétním muži a na tom, jaký má pro vztah motivy. Pokud je orientovaný na dobytí, a ne na dlouhodobé partnerství, jen těžko bude měnit své chování. A opravdu chcete zkoušet dospělého člověka převychovávat, aby hledal hlubší smysl?

Kristýna Mertlová po svých osobních i profesních zkušenostech s pozicí trofejní ženy radí: „Utečte a neriskujte zlomené srdce! Zkoušet změnit někoho, kdo ve vás vidí jen výzvu nebo symbol úspěchu, je hloupost. A nejdůležitější rada na závěr: Neztrácejte nikdy svou hodnotu. V žádném vztahu. Pokud cítíte, že vás muž vnímá jako skalp a nereaguje na skutečné potřeby a city, raději jděte od toho. Váš čas a energie jsou příliš cenné na to, abyste je věnovala někomu takovému.“