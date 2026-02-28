Žena je na vozíku a odnosila trojčata, pět dětí s manželem zvládají hravě

Stephanie a Ryan Woodwardovi z New Yorku oba k životu potřebují invalidní vozík, jinak by se nemohli samostatně pohybovat. Nefungují jim dolní končetiny a toto je jediná cesta pro jejich pohyb. Svůj hendikep ale neberou jako nevýhodu. Naopak ukazují světu, že jsou stejní jako ostatní. A dokonce mají pět dětí.
foto: Instagram/ wctripletsProfimedia.cz

Dvě děti mají v rámci náhradní péče. Jsou ale jako jejich vlastní a věří, že s nimi budou až do plnoletosti. Chlapci jsou skvělými parťáky a ze tří menších „sourozenců“ jsou nadšení. V minulosti přišli manželé o novorozenou holčičku. „Její popel jsme nechali zašít do plyšového medvídka, který je všude s námi. Naposledy jsem ho zapomněla vzít na focení rodinného portrétu, ale příště už určitě nevynechám,“ uvedla žena na Instagramu, kde pravidelně dokumentuje jejich život.

Donosit trojčata nebylo jednoduché a nakonec se narodila předčasně o několik týdnů dříve. Delší čas pak byly děti umístěné v inkubátoru, ale s ohledem na jejich skvělý zdravotní stav neměli lékaři obavy o jejich život. A od narození se mají čile k světu. „Vzali jsme se v roce 2020 a hned jsme chtěli děti. Započali jsme proces adopce a dostali jsme do náhradní péče dva úžasné kluky. Měli jsme čerstvě postavený dům a vše se zdálo jako splněný sen. To jsme ještě neměli tušení, že jednou budeme mít další tři děti,“ podotkla pětatřicetiletá Stephanie.

Nedařilo se jim počít miminko přirozenou cestou, tak se rozhodli pro umělé oplodnění (IVF). Po prvním IVF čekali holčičku. Narodila se ale předčasně a její zdravotní stav byl vážný. Nakonec zemřela a pro pár to bylo velmi zničující období. Nevzdali se a zkusili umělé oplodnění znovu. Po několika nezdařených transferech embryí se jim narodila zdravá trojčátka.

„Nechali jsme si zavést dvě embrya. Ale nakonec z toho byly tři děti. Takže to bylo velké překvapení a obrovská radost. Než se mi podařilo děti donosit, měla jsem předtím potraty. Myslím, že jsou to ty dušičky, které k nám měly přijít,“ míní žena.

Někdy je starost o tolik dětí náročná, ale manželé se shodují na tom, že mají přesně takový život, jaký si vysnili. „Když jsem manžela uviděla poprvé, bylo to v mojí práci. Poslal k nám životopis s fotkou a já jsem ho nepřijala. Ale osud nás svedl dohromady o pár měsíců později a byla to láska od prvního setkání. Na světě není muž, který by mě činil šťastnější,“ dodala Stephanie.

