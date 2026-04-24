Rich bitch? Ne, osobnost
Nejsme jen ramínka na šaty a žádný outfit nebude fungovat, pokud nebude rezonovat s naší osobností.
„Pokud chcete nosit old money, musíte být vnitřně dámou. Pak se vám bude tvořit lehce. Old money si rozhodně vyžaduje esenci elegance, vnitřní řád. Ženy, které chtějí tento styl přejímat, nesmí působit vulgárně, lacině, rázně – o pozornosti je styl rich bitch, o trendech v eleganci zase new money. V těchto stylech na sebe spíše vážeme pohledy druhých a chceme ukázat, že nosíme něco okázalého, co stálo spoustu peněz a co si můžeme dovolit. Old money je tichá, sofistikovaná, nevtíravá, ale přitom pozoruhodná kvalita. Luxus, který nosím, neřvu do světa,“ shrnula osobní stylistka a majitelka butiku InDivine Lenka Zelenohorská.
Pokud hledáme typickou nositelku old money módy, bude jí vévodkyně z Cambridge, naopak její švagrová Meghan ráda vynáší styl New money.