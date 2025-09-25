Husitská ulice, Varnsdorf. Dvakrát se ujišťuju, že jsem adresu zadala do navigace správně, protože nejrychlejší trasa mě vede přes Polsko a Německo. „Báli jsme se, že když se přestěhujeme takto na sever, bude k nám jezdit méně lidí. Opak je ale pravdou,“ konstatuje Anežka a já se o tom sama přesvědčuju.
Během krátké procházky po okolí potkáváme dvě rodiny s kozami na vodítku. I my tři kousky vyfasujeme. „Sněhurka, Smeták a ta nejmladší ještě jméno nemá,“ seznamuje nás Anežka s našimi novými parťáky, kteří za chvíli mého čtyřletého syna Matese pěkně potrápí. (Nebo on je?)
Ukazuje se, že u nich nemá autoritu, a počáteční těšení brzy vystřídá frustrace a pláč. „Smetáku, pojď už!“ dupne Mates vztekle nožičkou – pasoucí se koza se však rozběhne opačným směrem. Zatímco on za ní vlaje na vodítku, já se snažím povídat si s Anežkou a jejím mužem. A pevně doufám, že bude v diktafonu slyšet i někdo jiný než Mates.
„Vzpomínáte si ještě, jak se k vám dostala první koza?“ ptám se a Petr Kuča mi vypráví o návštěvě, na kterou se nezapomíná. „Tenkrát jsme ještě žili v Praze v Šáreckém údolí, v malém domečku s velkou zahradou, kde nás nechali bydlet jenom za údržbu, než ho prodají. No a jednou na podzim k nám přišla slečna s kozlíkem v náručí. Řekla, že o nás slyšela, a v podstatě nám oznámila, že se o něj teď budeme starat my. Sama bydlela v činžáku a krmila ho tam z láhve, když přišel o maminku. Kozlík povyrostl a ona mu hledala lepší prostředí s výběhem. Tak jsme se ho ujali – nedala nám na výběr,“ usmívá se. Tím ale příběh nekončí.
Měli jsme dvě děti, čtrnáct koz a žádné hlídání. Když jsme chtěli jet na dovolenou, museli jsme vzít všechny.
Za dva měsíce se slečna objevila znovu a kozlíka si zase odnesla – prý pro něj našla ještě lepší bydlení. „A nám se začalo po kozách stýskat,“ pokračuje Anežka. Další získali zadarmo od paní, která se o ně už nemohla starat. Mělo to ale jeden háček. „Museli jsme vzít celé stádo. A tak jsme najednou měli sedm koz.“
Z Petra, který po absolvování univerzity doplul plachetnicí do Karibiku, dělal průvodce na expedicích za polární kruh a nakonec učil na gymnáziu a waldorfském lyceu, se tak stal městský pastýř. Magistrát si jeho stádo najímal na spásání hůře dostupných strání v chráněných územích.
Svatební cesta s kozou
Z Tiché Šárky se po sedmi letech přestěhovali na Kokořínsko. Opět jen na dobu neurčitou – chalupu totiž dostali k užívání, dokud se neprodá. Tehdy taky zjistili, že se koza nehodí jenom na spásání nedostupných míst, ale i na výlety.
ANEŽKA KASALOVÁ (32)
„Už jsme měli dvě děti, čtrnáct koz a žádné hlídání. Když jsme chtěli jet na dovolenou, museli jsme vzít všechny,“ vzpomíná Anežka na první kozí vandr na Kokořínsku, který naplánovali na deset dní.
„Byl to krásný zážitek a chtěli jsme ho umožnit i dalším lidem,“ uzavírá.
Můj syn Matyáš dostává místo kozy na vodítko raději psa. Chvíli je klid a Anežka mi vypráví, jak si Touchwooda přivezli z Rumunska: „Vesničani chtěli štěně v lese popravit, další pes se jim už nehodil. Tak jsme si ho vzali a stopem dovezli do Česka.“
Všechno dobře dopadlo a Touchwood se stal součástí této početné rodiny, která dnes čítá čtyři děti, dvě slepice, pět kuřat, čtyři husy, tři holuby a deset koz.
Anežka je na rodičovské dovolené a Petr se stará hlavně o kozy, potažmo o jejich půjčování. Nejčastěji si je berou na výlety rodiny s dětmi, ale i novomanželé na svatební cestu. „Jeden pár po svatbě takto prošel celou Stezku Českem. Koza toho většinou ujde víc než člověk, nezdržuje, i když celou cestu žere. V noci ji uvážete u stanu a spí taky,“ popisuje Petr.
Kozy navíc občas pomůžou i s nákladem. To však vyžaduje zkušenost, aby se jim postroj správně upevnil na záda. „Musejí se taky střídat, aby si odpočinuly. Říká se, že unesou třetinu své váhy. Na výletě na Sněžku teď máme osmdesátikilovou kozu, takže ta by si teoreticky poradila s velkým nákladem. My jim ale dáváme daleko méně kilo – můžou nést třeba objemné, ale lehké spacáky,“ vypráví Anežka a vzpomíná, jak jim jednou nesly tašku s jídlem a mlsný kozel se do ní pořád snažil dostat.
„Měli jsme tam müsli a každé ráno jsme si ho dávali s čerstvým mlékem. Koza nadojí klidně dva litry denně.“
Jedna koza je teď na výletě na Sněžku. Půjčují si je rodiny i novomanželé. My jsme s nimi byli dokonce u moře. A v Pyrenejích mi koza opravila auto! Některé si zahrály i ve filmu.
Mezitím sbírám Matýska se země – splašil se mu i pes. Dcera odběhla za kočkou a kozy zůstaly plonkové. Došli jsme s nimi sice až do Německa, ale pro úplnost raději dodávám, že to bylo jen pět set metrů. S Anežkou a Petrem zažily daleko delší cesty a taky převozy autem.
„Troufnu si říct, že jako jediné české kozy se koupaly ve Středozemním moři. Vody se sice bojí, ale bylo velké vedro a slaná chuť je přitahovala. Smočily se i v Baltu a líbila se jim taky Mazurská jezera. A v Pyrenejích mi koza opravila auto!“ směje se Petr.
Pozoruju ho, jestli si ze mě už nedělá legraci. Když vyřeším drobnou potyčku mezi svými dětmi o to, kdo povede Růžeňáka (tak pojmenovaly zatím bezejmenné kůzle), dozvídám se, jak to bylo s kozou-automechanikem.
„Ve Francii se mi úplně rozbilo auto, odešla celá spojka. Oprava by podle autoservisu stála tak dva a půl tisíce euro, navíc by nebylo jednoduché to zorganizovat. Víte, jak dlouho se na rozsáhlejší opravu zpravidla čeká i v Čechách. Ale já měl jednu výhodu – kozu. Vystoupila z auta a já se s ní šel projít po městě. Každý se se mnou dával do řeči a během chvíle mi jeden Maročan nabídl, že mi dá auto dohromady za dvě stě padesát euro, když mám tu kozu. Navíc mě nechal postavit si stan zadarmo na své zahradě a každé ráno mě jeho přátelé zvali na snídani. Nakonec jsem mu chtěl dát alespoň tři sta, ale nevzal si ani těch dvě stě padesát. Prý mu stačí dvě stovky, ať si zbytek nechám pro kozu. Dodneška si píšeme a stali se z nás přátelé. Kozy otevírají lidem srdce,“ usmívá se Petr.
Jeho zvířata si zahrála i ve filmech a hudebních videoklipech. Pokud nechcete jet až do Varnsdorfu, můžete je vidět alespoň v klipu k písni Moravo od skupiny Vesna.
„Sice tam měly jen takový malý štěk, ale prošly se aspoň po Národní třídě v Praze,“ dodává Petr. Kozy jezdí i do mateřských školek na dopolední besedy, hlazení a procházky. Některé školky si je ale půjčují i na dva týdny, aby se děti naučily o někoho se starat. A ideální jsou i pro různé teambuildingy a zážitkové pobyty.
Do pračky jedině dešťovka
Naše „mateřská školka“, čítající momentálně šest dětí, se pase na třešních a nedaleko nás se pasou tři kozy. Ty ale nejsou jediným důvodem, proč jsem Anežku oslovila, zda nechce být součástí tématu věnovaného udržitelnosti. Celá rodina totiž udržitelným způsobem žije, aniž by o tom informovala na instagramu. Neplýtvat jídlem a sbírat ovoce rostoucí u cesty je pro ně stejně přirozené jako prát v dešťovce.
„Vodovod máme, ale když naprší, dáváme do pračky dešťovku. Nejen že ušetříme, navíc je měkká a na praní vhodnější. Poté ji ještě využijeme na splachování,“ vysvětluje hospodyňka.
Když se jich ptám, jaké jsou se čtyřmi dětmi jejich měsíční náklady na živobytí, nedokážou odpovědět. Kolem peněz se jejich svět prostě netočí. Koneckonců vydělávají si půjčovnou koz, kde si zákazníci sami určují cenu.
A kozy zase určují zážitky. „To byl ale klásný výletík! Pojedeme zase blzy za kozičkama?“ ptá se mě Matýsek, když otřel všechny slzičky, rozbité koleno a odvedl Růžeňáka na dvorek. „Nebo bychom si mohli pořídit vlastní kozu. My bychom ji s Matýskem chodili venčit!“ dodává Ella.
Na krku jim oběma visí perníková srdce, která dostali od Petra. Ubezpečuju je, že tato – a taky srdce plná zážitků – budou to jediné, co si odvezeme. Doma ještě vytáhneme pár klíšťat, ale ostatní zvířata zůstávají ve Varnsdorfu a čekají na další výlety.
Článek byl připraven pro časopis Žena a život.