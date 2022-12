Cysty jako pomeranče. Desetikilové ledviny jí museli vzít. Přežila díky dceři

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet tři měsíce zdarma

Jitka Šteyerová se s problémy s ledvinami potýkala řadu let. Po sérii vážných zdravotních potíží bylo jasno – musí na transplantaci. „Celá nešťastná jsem to volala dceři, která okamžitě řekla, že dárkyní bude ona.“ Barbora jela zrovna tramvají. „Nebylo nad čím přemýšlet. Máma se o mě celý život starala, konečně jsem jí to mohla vrátit.“