To je ale vysoká žena!

Petri Mališů (27 let) - učitelka informatiky



Někdy v sedmi či osmi letech se jí poprvé zdálo, že je cosi jinak, ale víc se nad svou klukovskou podobou začala zamýšlet až v pubertě. „Dělalo mi dobře, když jsem si oblékla ženské šaty a viděla se v zrcadle, na internetu jsem si založila holčičí profil,“ vzpomíná Petri Mališů, jak přemýšlela, jestli je to jen nějaká zvláštní záliba. „Nevěděla jsem, co to znamená, bylo těžké si připustit, že bych zrovna já měla být trans.“