Pozor, toto si už nenechte líbit
Nejtěžší formou jedovatého vztahu je ten, kdy dochází k domácímu násilí nebo šikaně – na pracovišti, ve škole, ale třeba i mezi sousedy. Oběti nemusí mít po těle modřiny (i když ani ty nejsou výjimkou), aby trpěly, zpoza zdí se nemusí ozývat pláč a nadávky. Týrání bývá nejen fyzické, ale i psychické, případně jde o kombinaci.
Zjednat nápravu bývá složité. Ti, kdo žijí v takto toxických poměrech, většinou mlčí, nesvěřují se, dokonce své velké trápení tají. Proč? Mnozí si ani neuvědomí, že jsou týráni. Například lidé, kteří vyrostli v neutěšených poměrech a sami uzavřeli špatný vztah, si myslí, že tak je to zkrátka normální.
Jiní se velmi stydí, třeba muži, které týrají jejich ženy, nebo senioři, ke kterým se špatně chovají jejich potomci, zaměstnanci, které trápí šéf, či sousedi sužovaní těmi, kdo bydlí vedle.
Partnerky leckdy žijí v nesnesitelném vztahu proto, že tyrana milují a neumí si představit, že by byly samy. Některé dokonce nechají deptat i své děti, jiné se naopak zmátoří a začnou jednat v momentě, když muž vztáhne ruku na děcka.
Znaky, podle kterých můžete poznat toxický vztah
✓ manipulace
Jak takovým lidem pomoci? Těžko to jde proti jejich vůli. Stanislavě se podařilo před lety zachránit kamarádku – viděla, jak je zdeptaná a potlučená, tak ji a její děti odvezla od jejího muže na venkov ke svým rodičům, kde mohla týraná žena žít a najít práci. „Jenže ona byla za týden zpátky u toho chlapa s pláčem, že bez něj nemůže žít. A tak se trápí dodnes, má to čím dál horší, ale co s tím můžu dělat?,“ říká Stanislava.
V každém případě je třeba mít oči i uši otevřené, nepodceňovat náznaky toho, že někdo z okolí je týrán. Ne každý případ dopadne takhle beznadějně jako ten, co zažila naše čtenářka. Neváhejte nabídnout pomoc, případně zavolat policii nebo Orgán sociálně právní ochrany dětí. A pokud vám osobně už někdo naznačil, že jste zřejmě obětí týrání, uvažujte o tom a nenechte se šikanovat.