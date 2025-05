To slovo nemám ráda. Tahá mě za uši. Jenže jak jinak pojmenovat rodiče, kteří nám otravují život, nebo nám ho dokonce zničili? Toxin je – jak známo – jed. Jak se ho co nejefektivněji zbavit, abychom si následky takového dětství a dospívání nenesli až do smrti?