Po čem muži opravdu touží? Priority jsou rozdílné a téma nekonečné

Každá mince má dvě strany. To, zda váš partner naplňuje vaše potřeby a touhy, nezáleží pouze na něm, ale i na vás. Před pár týdny vyšel v našem magazínu článek o tom, co si ženy přejí od mužů. Teď pro změnu nakoukneme do tajů mužského světa. Kdo ví, možná zjistíme, že není zase tak tajemný a nepředvídatelný, jak se na první pohled může zdát. A protože téma partnerských vztahů provází člověka, co svět světem stojí, začněme malým ponaučením z perských pověstí.

„Mudrc Mullah Nasreddin si před svým kamarádem pochvaluje, že se s manželkou nikdy nehádají. „Jak to děláte, to je přece nemožné, nebo skoro nemožné,“ diví se kamarád. „My už to takhle zvládáme spoustu let,“ odpoví Mullah. „Hned první noc jsme si stanovili základní pravidlo, a to od té doby dodržujeme. Tím pravidlem je, že ona rozhoduje všechny malé věci a já rozhoduji všechny velké věci“. „Co tím myslíš, malé a velké věci?“ zajímá se dál kamarád.

„Tak například v jakém domě budeme bydlet, do jaké školy budou chodit naše děti, co budeme mít k jídlu, jaké si koupíme oblečení – o všech těchto malých věcech rozhoduje moje žena,“ vypočítává Nasreddin. „A o čem tedy rozhoduješ ty?“ zní další otázka a mudrc odpoví: „Jestli existuje Bůh, jestli je nebo není nebe a peklo, kdo by měl vyhrát příští volby – všechny tyhle velké problémy řeším já. A funguje nám to perfektně. Ona nikdy nezasahuje do velkých věcí a já nikdy do těch malých. Já jsem pánem svého světa a ona paní toho svého. Nikdy si nelezeme do zelí.“