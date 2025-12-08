Tlumočnice překládá do znakové řeči i koncerty. Ticho je kouzelná hudba, říká

Tlumočnice českého znakového jazyka Marie Horáková | foto: Anna Kovačič

Lenka Brož
Tlumočnice českého znakového jazyka Marie Horáková už téměř dvacet let staví most mezi slyšícími a neslyšícími. Její svět je tichý – a přesto plný slov, emocí i příběhů. Co jí pomáhá vytrvat, i když někdy tluče na zavřená srdce? A jak se překládá hudba?

Když vidím, jak si někdo povídá ve znakovém jazyce, přijde mi, jako by se vášnivě hádal. Jste při znakování podobně temperamentní?
Mimika je obecně součástí jazyka, a v tom znakovém je ještě výraznější. Ne že by se neslyšící neuměli pohádat, ale i když jsou úplně klidní, jejich gesta jsou větší a výraznější a mimika expresivnější než u slyšících. Ve znakovém jazyce totiž mimika vyjadřuje nejen emoce, ale je taky důležitou součástí gramatiky. Proto i já, když se vyjadřuju ve znakovém jazyce, používám mimiku mnohem víc než při mluveném projevu.

Leckdo má talent na cizí jazyky. Ale existuje i talent na znakový jazyk? To asi ještě nikdo systematicky nezkoumal, ale já věřím, že takový talent existuje. Přitom není nutné mít zároveň talent na jazyky mluvené. U znakového jazyka se totiž uplatňují trochu jiné schopnosti. Důležitý je především cit pro detail, schopnost vnímat jemné rozdíly v pohybech, mimice a prostorovém uspořádání. A taky vás musí bavit vyjadřovat se pohybem a tělem. Aspoň u mě to tak rozhodně je.

Každý má svůj vlastní život. Můžu ho podpořit, nasměrovat, ale nemůžu mu brát zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Blízko vyhoření jsem spíš tehdy, když tluču na zavřená srdce u slyšících.

Elizabeth Hurley jako šedesátnice i mladá dívka. Téměř se nemění

Elizabeth Hurley jako šedesátnice ukazuje, že zub času na ní příliš vidět není.

Už pár měsíců patří herečka a modelka Elizabeth Hurley mezi šedesátnice, ale málokdo by jí takový věk hádal. Postavu má roky stejnou a jen pár vrásek na obličeji ukazuje, že už jí dávno není dvacet...

Modelka Imogen Anthony provokuje. Ráda se ukazuje téměř nahá

Jako vždy provokativní Imogen.

Čtyřiatřicetiletá modelka Imogen Anthony šokuje nejen na Instagramu. Miluje extravagantní modely, které mnohdy odhalují víc, než by bylo třeba. Ukazuje dokonalé tělo a fanouškům vždy vzkazuje, že...

Kvůli potetovanému bělmu žena zažívá peklo i na ulici

Žena má potetovanou velkou část těla a kromě toho i bělmo. Lidé se za ní stále...

Čtyřiačtyřicetiletá Heidi Zitna je trochu jako postava z jiného světa. Má potetované bělmo a působí jako víla. Přesto svým vzhledem někoho děsí a na ulici vždy působí rozruch. Málokdo dokáže...

Žena si nechala prodloužit nohy o čtrnáct centimetrů, chtěla být vyšší

Větší nohy si přála už od útlého věku. Až v dospělosti si svůj sen splnila.

Třiatřicetiletá modelka a umělkyně Theresia Fischerová z Německa tolik toužila po delších nohách, že si je nechala prodloužit operativní cestou, která byla nesmírně náročná a bolestivá. Přesto by...

Roky se zohyzděnými ňadry na sklonku života herečku trápily

Implantáty měla mít herečka za odměnu. Po letech s menším poprsím chtěla být...

Dnes již zesnulá herečka Tawny Kitaenová trpěla kvůli zohyzděným ňadrům ještě pár let před tím, než zemřela. Když tehdy navštívila kliniku plastické chirurgie, čekal ji navíc šok. Lékaři jí totiž na...

Příběh Hany: Manžel chce na Vánoce odletět za teplem, já z toho šílím

Ilustrační snímek

Většinou se s manželem shodnu na tom, jak budeme trávit volný čas nebo kam pojedeme na dovolenou. Nakonec, pokud se mi občas nějaký jeho nápad nelíbí, tak si prostě udělám jiný program. Ale co se...

8. prosince 2025

Smutné Vánoce maminek. O dárek si klidně řekněte, nechtějte dokonalost

ilustrační snímek

Je to celkem obvyklá situace. Děti se radují z dárků, manžel si pochutnává na salátu a matka rodiny sedí zhrouceně v křesle a pokouší se předstírat nadšení z dětského obrázku. Možná si potom někde v...

8. prosince 2025

Zaostřeno na dárky: tyto módní kousky rozhodně udělají radost

Vtipný měkký dárek? Určitě oděv nebo doplněk s vánoční tematikou. Pohodlné...

Vánoce se blíží, pomalu je třeba začít přemýšlet, co by se tak mohlo objevit pod stromečkem. Jistě se vám proto bude hodit pár tipů na ty nejkrásnější dárky.

8. prosince 2025

Krev v moči není banalita. Kdy byste měli zpozornět?

Ilustrační fotografie

Když spatříte v moči krev, nikdy byste nad tím neměli mávnout rukou. Může se totiž jednat o problém, který je potřeba začít urychleně řešit. Kdy vyhledat lékaře?

8. prosince 2025

Týdenní horoskop od 8. prosince: hvězdy chystají překvapení a nečekané zprávy

ilustrační snímek

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

8. prosince 2025

Kakaové hvězdičky s polevou

Kakaové hvězdičky s polevou
Pokud už se chystáte pustit do pečení na Vánoce, máme pro vás zajímavý recept.

Vznik autismu ovlivňuje hodně faktorů prostředí, vakcíny to nejsou, říká badatel

Premium
Martin Balaštík zkoumá ve Fyziologickém ústavu Akademie věd vývoj mozku.

Martin Balaštík zkoumá ve Fyziologickém ústavu Akademie věd vývoj mozku. Co vše na něj má vliv? Jaké změny vedou k autismu? Podaří se někdy přijít té nemoci na kloub? Odpovídá v rozhovoru pro magazín...

7. prosince 2025

Žena si nechala prodloužit nohy o čtrnáct centimetrů, chtěla být vyšší

Větší nohy si přála už od útlého věku. Až v dospělosti si svůj sen splnila.

Třiatřicetiletá modelka a umělkyně Theresia Fischerová z Německa tolik toužila po delších nohách, že si je nechala prodloužit operativní cestou, která byla nesmírně náročná a bolestivá. Přesto by...

7. prosince 2025  11:07

Aféra s náhrdelníkem. Jak hraběnka, šarlatán a prostitutka podvedli královnu

Francouzská královna Marie Antoinetta je očividně módní ikonou dodnes.

Historie extravagantního diamantového náhrdelníku se psala krví, ač byl původně zamýšlen jako romantické gesto. Francouzská královna Marie Antoinetta za něj zaplatila životem, a to i přesto, že ho...

7. prosince 2025

Kouzlo Vánoc: Perníčky, se kterými si udržíte linii i přes svátky

Ilustrační snímek

Receptů na perníčky je spousta a v různých variantách, ale klasické perníkové koření, které je ideální pro spalování tuků, skrývá každý z nich.

7. prosince 2025

Proč je štír štír a lev lev? Vznik zvěrokruhu sahá až do Babylonu

ilustrační snímek

Každý z nás zná své znamení zvěrokruhu. Říkáme si Berani, Býci, Panny nebo Štíři a víme, co to o nás vypovídá. Přemýšleli jste ale někdy o tom, kdo jako první přišel na nápad rozdělit oblohu na...

7. prosince 2025

