Bůh stvořil pubertu a člověk přijímací řízení na střední školy, které má být prvním krokem ke kariéře. A jako naschvál se tyto dva milníky prolínají ve stejném, velmi citlivém životním období. Pro rodiče je pak náročné odlišit pubertu od prvních signálů přetížení.
Ke stoickému nadhledu si musí většina dětí i valná část rodičů teprve dospět, a období přijímaček se proto stalo rodinným strašákem, který se pohybuje někde mezi Survivorem a bojovou misí pro celou rodinu.
V článku se dále dozvíte:
- Přehnaná očekávání a strach ze selhání
- Pozor na zbytečné strašení
- Příprava na přijímačky krok za krokem
- Přijímačky nanečisto
- Rodič jako opora, ne kontrolor
- Kdy je třeba vyhledat pomoc odborníka?
Jak se projevují přehnaná očekávání na chování dítěte?
Stres, který kvůli přijímačkám rodiče i děti prožívají, ještě automaticky nepředstavuje problém. Určitá míra nervozity je přirozená a provází většin zásadních životních rozhodnutí.
Necvičte víc, cvičte chytřeji
Správná příprava na přijímačky nespočívá v nekonečném opakování celých testů.
Pokud chcete vědět, v čem je dítě silné a kde mu naopak víc procvičování prospěje, můžete využít Přijímačky krok za krokem.
Příprava a soustředění na zkoušky by však neměla dlouhodobě ovládat chod rodiny ani život jejích členů. Varovná je hlavně situace, kdy strach zasahuje do fungování v běžném životě a dítě přestává zvládat další povinnosti doma nebo ve škole.
„Přijímačky jsou často první veliká životní zkouška, kterou děti zažívají,“ vysvětluje Karolína Balcarová, vedoucí týmu telefonické služby na Lince bezpečí. „Děti často už od začátku čelí tlaku ve škole nebo v rodině a není to jenom ze strany nás rodičů, ale je to i ze strany prarodičů a širší rodiny,“ pokračuje dále Karolína Balcarová s tím, že mnoho rodičů prezentuje dětem přijímací zkoušky jako něco, na čem závisí celý život.
I když tak chtějí dítě hlavně povzbudit a pomoct mu uspět, často tak vytvářejí nepřiměřený tlak, který se může velmi negativně odrazit na křehké dorostenecké psychice.
V mnoha případech je pak na vidinu výběrové školy upínají hlavně rodiče a přenášejí na děti odpovědnost za naplnění vlastních nerealizovaných ambicí. Obava ze zklamání rodičů pak nervozitu dětí při přípravě ještě umocňuje. „To je pocit, který děti často neumí vyjádřit. Nesou ho s sebou jenom uvnitř a neprojevují ho vyloženě tak, jak bychom očekávali, nedokážou nám to nijak sdělit,“ upozorňuje Balcarová, že strach pak provází podrážděnost či přehnané emoce.
Typické signály stresu u dětí:
Zdroj: Linka bezpečí: Přijímačky bez zbytečného stresu - jak být dítěti skutečnou oporou
„Může se to právě projevovat nejrůznějšími způsoby a my je potom nemusíme pochopit. Můžeme si říct, že to dítě zlobí, že se k nám nechová hezky, ale ona za tím může být obava: Budou mě mít ještě rádi, když neudělám ty přijímačky, když je takhle zklamu? Málokteré dítě přijde a řekne: Já se bojím, že mě nebudete mít rádi!“ doplňuje Lenka Ottová, která se dlouhodobě věnuje krizové intervenci.
O to důležitější je podle odborníků vnímat změny v chování nikoli jen jako zlobení nebo vzdor, ale jako signály, že něco není v pořádku. Karolína Balcarová pak zdůrazňuje význam pocitu bezpečí a ocenění snahy, ne pouze výsledku. Podstatné je také trávit společně čas mimo přípravu na zkoušky, komunikovat společně o příjemných i nepříjemných pocitech a nabídnout dítěti podporu místo kritiky.
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Tlak na výkon se skrývá i za dobře míněnou větou
Ani dobře míněná motivace pak nemusí být dítěti ku prospěchu, zejména když je její součástí hrozba neúspěchem, srovnávání s vrstevníky nebo necitlivé podhodnocování. Pokud dítě vnímá vzdělání a přípravu na zkoušky pouze jako povinnost nebo závazek vůči učitelům, rodičům, případně rodinné vysokoškolské tradici, může to pro něj představovat větší stres než vlastní strach ze zkoušek.
Kateřina Lišková, vedoucí preventivně poradenského centra Linky bezpečí, pak varuje zejména katastrofickými scénáři, které mohou u dětí zvyšovat tíseň. A to i v případě, že jsou myšleny s nadsázkou. „Věty typu „Jestli to nedáš, skončíš na pracáku,“ nikomu nepomohou. Zvyšují jen úzkost, která blokuje paměť,“ upozorňuje Kateřina Lišková.
|Místo této věty
|Zkuste říct
|„Už ses konečně učil?“
|„Jak dnes vypadá tvůj plán? Potřebuješ s něčím pomoct?“
|„Ostatní už mají víc bodů.“
|„Podívejme se, v čem ses od minula posunul.“
|„S tímhle výsledkem se nikam nedostaneš.“
|„Které úlohy ti vzaly nejvíc bodů a co s nimi můžeme udělat?“
|„Nesmíš být nervózní.“
|„Chápu, že máš obavy. Čeho se bojíš nejvíc?“
|„Hlavně nás nezklam.“
|„Ať to dopadne jakkoli, budeme další možnosti řešit společně.“
Nedá se však říct, že každé očekávání dítě poškozuje. Zdravé nároky, konstruktivní přístup a zpětná vazba podporují v dítěti cílevědomost a samostatnost, která jim bude k užitku nejen v průběhu přijímaček, ale po celý zbytek života.
Jak má probíhat příprava na přijímačky?
Odborníci se shodují, že nejde o množství zvládnutého učiva a nekonečné procvičování probrané látky, ale nejdůležitější je pravidelnost. A zde přichází hlavní role rodiče jako koordinátora, který má pomoci přípravu naplánovat a rozdělit čas na opakování učiva a seznamování s testy, případně naučit dítě pracovat s chybami.
Rodič tedy nemá být kontrolorem, ale mentorem, který se naopak snaží podpořit psychickou stabilitu dítěte. Důležité přitom není jen opakování otázek, ale také trénování pozornosti a porozumění otázkám, což může být kamenem úrazu i u velmi dobře připravených studentů.
Jak postupovat krok za krokem?
Na co se často zapomíná: Dítě se nemusí učit každý den stejně dlouho. Plán má pomáhat, nikoliv vyvolávat výčitky. Rodiče by se proto měli pravidelně ptát nejen na výsledky, ale také na to, zda dítě nastavený režim zvládá a co by mu přípravu usnadnilo.
Příprava probíhá několik měsíců a je třeba si správně rozvrhnout učení i odpočinek. V cílové rovince nervy pracují a poslední dva týdny bychom tedy už neměli zahlcovat hlavu dlašími vědomostmi, ale zaměřovat se hlavně na nejčastější chyby.
Také je to doba hájení, kdy bychom měli společně s dítětem zapracovat na zvládání stresu a soustředění, aby mozek v klíčovém okamžiku neblokovala „bílá mlha“, ale naopak byl schopen se konstruktivně postavit k řešení problému, přesněji úlohy. Důležitý je také zdravý denní režim, dostatek jídla, vody a pohybu na čistém vzduchu, aby se organismus zklidnil a načerpal síly.
Přijímačky nanečisto pomohou poznat průběh zkoušky
Největší strach máme obvykle z toho, co neznáme. I proto vytvořilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, neboli Cermat, projekt Přijímačky nanečisto, které seznamují žáky s atmosférou přijímacích zkoušek a mohou pomoci odbourat nejistotu z neznámé situace.
Jak to funguje?
Pozor: Cvičné testování probíhá hned zkraje roku. Výsledky tedy nelze srovnávat se skutečnými přijímačkami, protože část učiva ještě nebyla probrána.
Absolvování zkoušek nanečisto nemusí snížit stres každého dítěte, naopak neuspokojivé výsledky mohou nervozitu ještě zvyšovat. Důležitá je ale možnost testy zkusit a současnš zjistit mezery a zapracovat na nedostatcích.
Rodič jako opora: Ptejte se, co dítě potřebuje!
Strach o dítě je bolestivou, ale trvalou součástí rodičovství skoro celé živočišné říše. My lidské maminky ale často zapomínáme, že náš přirozený instinkt udržet mládě při životě i v džungli, není třeba aktivovat i při výběru vhodné přesnídávky nebo střední školy. Batole sice ještě nedokáže mnohá rizika rozklíčovat, rostoucí děti by ale měly postupně procházet novými zkušenostmi, na kterých budou stavět svoji osobnost.
V mezních případech pak může hyperprotektivní rodičovský přístup vést k přehnané kontrole, která je sice pochopitelná, ale s postupným věkem může hraničit se snahou předcházet i užitečným chybám a omezovat vlastní rozhodování. Rodiče tak mohou nevědomky potlačovat samostatnost dítěte a předcházet pádům, ať už při prvních skutečných krůčcích v prostoru, ve vzdělávání nebo v profesi.
Důsledkem pak může být nejen omezení svobody v rozhodování, ale také snaha dětem „vnutit“ svou představu správného řešení vedoucí v mnoha případech až k nezdravému tlaku na výkon.
Rodiče jsou přitom první, kdo dítě svým příkladem učí, jak stres zvládat či jak pracovat s chybami. V rámci přípravy na přijímací zkoušky pak je úlohou rodiče hlavně rozpoznat aktuální potřeby dítěte a pomoct mu přípravu naplánovat.
Jak se ptát, když se dítěti nedaří nebo si nejste jisti, s čím je problém:
Kdy už dítě potřebuje větší podporu?
Výkyvy nálad či přecitlivělost běžně provázejí dospívání a stres v období přijímacích zkoušek toto citlivé rozpoložení ještě rozdmýchává. Podrážděnost či explozivní, zdánlivě bezdůvodný pláč tak ještě nemusí znamenat závažný problém. Pokud však změny chování přetrvávají a ovlivňují každodenní život, je na čase vyhledat odbornou pomoc.
Jaké jsou varovné signály:
- dlouhodoboá úzkost
- změny spánku
- stravování
- tělesné obtíže, například opakované bolesti břicha či hlavy
- ztrátu zájmu o oblíbené činnosti
- zhoršení vztahů s rodinou nebo vrstevníky
Uvedeným příznakům je třeba věnovat pozornost, případně požádat o konzultaci a zjistit, zda potíže nemají zdravotní příčinu. Pokud se však dlouhodobě uzavírá do sebe, je vhodné se obrátit na školního psychologa nebo dalšího odborníka. Jakmile ale zaregistrujete sebepoškozování nebo slova o beznaději, je třeba jednat bez odkladu.
Kam se obrátit?