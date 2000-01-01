náhledy
Pro ty, kdo nemají pod stromečkem rádi měkké dárky, je vždycky těžké vymyslet na Vánoce něco, co zaručeně potěší. Nelámejte si hlavu s nesmysly a vyberte svým blízkým nějakou pěknou knížku, která je pobaví, potěší či dojme. Nezapomínejte ani na nejmenší, pohádkové příběhy jim do života vnesou trochu fantazie a snění.
Pro kamarádku. Sophie Stava: Spočítej mé lži. Strhující thriller o pečlivě skrývaných tajemstvích a o tom, jak nebezpečně se může zvrtnout snaha druhé oklamat.
Pro sestru. Marni Mannová: Pan Nespoutaný. Miliardář, který se nechce vázat, a žena odhodlaná změnit jeho hříšnou mysl.
Pro bráchu. Jana Kománková: Češi v Berlíně. Kniha, kde se setkávají diplomaté a pankáči. Publikace mapuje působení Čechů v německé metropoli skrze rozhovory, fotografie a historické souvislosti.
Pro maminku. Shelly Sandersová: Dcery okupace. Velkolepý příběh o přetrvávající devastaci způsobené válkou a o tom, že vedle traumat se v rodině dědí i neskonalá síla jim společně čelit.
Pro babičku. Ludmila Anna Lukášová: Život by měl mít devět koček. Tato kniha je sbírkou veselých povídek ze života kočičí ženy a její početné smečky chlupatých pokojových šelmiček.
Pro bratra nebo sestru. Jitka Svojanová: Děti války. Když mezi sebou mágové rozpoutali náboženskou válku, Yael, Charon a April byli teprve děti. Teď, na prahu dospělosti, se dočkali míru. Když se však Yael připlete ke rvačce s obyčejným člověkem, ovládnou ji traumatické vzpomínky. Prokletí, jež na něj přivolá, znamená zaručenou smrt.
Pro neteř. Marissa Stapley: I ticho zpívá. Naléhavý příběh o rocku a lásce, jíž hvězdy nepřály Když se Jane Pyre poprvé setkala s charismatickým Elijahem Hartem, byli oba skoro ještě děti – dva neklidní outsideři, které spojila vášeň pro hudbu a okamžité, spalující pouto.
Pro kamarádku. Ivana Peroutková: Noční terasa. Tři kamarádky tráví dovolenou u moře v italském letovisku Caorle. Počáteční idyla se rozpouští. Místo ní se prohlubují pocity osamělosti, strach z přicházejícího stáří, vzájemné averze a dozvuky minulosti. V příběhu vztahového propletence tří žen je melancholie i tragikomično, okamžiky nesnesitelnosti i soucitu.
Pro maminku. Lucie Hlavinková: Gottwaldova mumie. Kolik lidí je potřeba, aby udrželi jednu mrtvolu jako živou? Naneštěstí pro Išku to není začátek anekdoty, ale její nové pracovní rutiny. Mladá vdova a matka malého chlapce nastupuje jako uklízečka do nejstřeženější budovy tehdejšího Československa — Mauzolea Klementa Gottwalda na pražském Vítkově.
Pro celou rodinu. Martina Boledovičová, Martina Viktorie Kopecká: Letní a podzimní tradinář. Kniha vás provede krásným obdobím roku, od května do října, časem plným svátků, tradic a radostí. A také práce spojené s úrodou a jejím zpracováním. V knize najdete přehledně vysvětlené české zvyky a svátky (například letnice, svatojánskou noc, letní poutě s poutními stezkami a místy, dožínky, posvícení a hody). Vy si je tak můžete připomenout nebo nově objevit a zařadit do života.
Pro dceru. Ilona Prath Krejčová: Léčivé dědictví. Tento jedinečný herbář zavede čtenáře za známými i pozapomenutými „plevely“ našich luk, mezí a lesních mýtin. Nejde však jen o soubor botanických popisů – každá bylinka v něm ožívá v osobních vzpomínkách, rodinných příbězích a letitých zkušenostech s jejími léčivými účinky.
Pro děti. Dobrodružství v kuchyni: Děti vaří samy. Podle jednoduchých receptů mohou začít vařit děti, které ještě neumí ani číst. Díky kombinaci obrázků a textu tak pozitivně působí i na touhu učit se číst. Knížka s dítětem poroste a od základních postupů jej povede až ke složitějším jídlům. To, co uvaří tak bude moci volit podle toho, co už se naučilo a hlavně, na co se samo bude cítit.
Pro sebe nebo pro maminku. Zdenka Hamerová: Panáček z popela. Zora je rozvedená matka hyperaktivního chlapce, se kterým to nemá snadné. Pomáhá jí mimo jiné i „babička“ Sedláčková, která ji hlídala, když byla malá, a zůstaly si blízké až do Zořiny dospělosti. Místo obvyklé návštěvy přijde jednou šok – Zora najde Emu Sedláčkovou mrtvou na poli za jejím domem. Policie jako příčinu úmrtí označí infarkt, jenže tady něco nesedí.
Pro kamarádku. Katherine Center: Role na tělo. Na konci scénáře čeká láska jako z filmu Emma Wheelerová touží psát scénáře k romantickým komediím, jenže péče o nemocného otce jí nedovoluje opustit rodné město v Texasu. Když ale přijde příležitost, která se neodmítá, Emminy povinnosti převezme mladší sestra a ona se vypraví do Hollywoodu spolupracovat se slavným scénáristou Charlie Yatesem. Ten má sice náruč plnou Oscarů, ale láska mu nejde. Ani v psaní, ani naživo. Emma má před sebou těžký úkol – přesvědčit uzavřeného cynika o důležitosti milostných příběhů. Může mít jejich spolupráce šťastný konec?
Pro kamarádku. Evita Naušová: Okraj nebe. Elen se pokouší zachránit to, co z jejího života zbylo. Její dospívající dcera Viky přežívá jen skrze bolest. Bývalá učitelka Vilma ztratila blízké i důstojnost. Všechny stojí na hraně a stačí málo, aby přepadly na špatnou stranu. Když je kriminalistka Elen povolaná do Varnsdorfu k ostatkům novorozence, vzápětí jiné dítě zachrání. V kraji, který nespí a otevírá staré rány, však není radno domáhat se pravdy. Elen musí nejprve odkrýt vlastní zjizvenou minulost, aby mohla poskytnout pomoc druhým.
Pro děti. Klára Lyons: Dobrodružství Agy a Niky: Záhada králova límce. Dvojčata Nikola a Agáta sice na první pohled vypadají stejně, jejich povahy jsou však jako oheň a voda. Agy je hlučná a veselá, zatímco Niky je tišší a trochu šprt. Když se dvojčata s rodiči vydají na výlet na hrad Houska, zničehonic se ocitnou na neznámém místě. Brzy zjistí, že se propadly do domu alchymistů o celých čtyři sta let do minulosti! Díky pomoci alchymisty Mikulína zjišťují, že pro svůj návrat potřebují lektvar, do něhož nejprve musí sehnat magické přísady. Při hledání odkrývají jedno z největších tajemstvích české historie a čelí obrovským nebezpečím. Dají nakonec věci do pořádku a podívají se vůbec ještě někdy domů?
Pro rodiče puberťáků. Iva Lecká: Deník odhodlané matky aneb Trable s puberťákem. Mít doma puberťáka přináší řadu nečekaných a zapeklitých situací. Vyžaduje to jistou dávku odvahy a sebezapření, abyste to celé ustáli a časem se všemu mohli zasmát. A právě o životě s puberťákem si přečtete v Deníku odhodlané matky. Ilustrace Bibi Hykl
Pro partnera. SUK - Oficiální autobiografie. Upřímná zpověď reprezentačního kapitána vás vtáhne do neobyčejného příběhu, kterak se obyčejný kluk stal hvězdou. Dozvíte se, proč nosí tolik jizev po těle. Kdy mu bylo nejhůř. Jak léčil nespavost. Proč po svých gólech roztočí vrtulník. Jak hospodaří s penězi. A kdo je jeho zlato.
Pro milovníky dálek. Turistický průvodce - Španělsko. Podobně jako mnoha dalším turistům, kteří se pouze zajeli vykoupat v moři nebo si prohlédnout Madrid, se vám může stát, že uvíznete ve víru některé z divokých slavností, zamilujete se do zdejší nádherné přírody a srdečných lidí, a než se vzpamatujete, uvědomíte si, že Španělsko je vaše nová láska na celý život.
Pro malé bikery. Luděk Šebek: Drclíkov. Drclíci jsou kouzelné bytosti zrozené z myšlenek bikerů. Vydejte se za nimi do Drclíkova, kde se jízda mění v napínavé i humorné dobrodružství.
Pro tatínka. Karel Hynie: Konečná. V zemi, kde je právo na práci zajištěno ústavou, si zkrachovalý pětadvacetiletý student přece musí najít svoje místo pod sluncem – nebo spíš ve stínu, kam soudruzi nedohlédnou. A tak se Václav nechá zaměstnat jako tramvajový průvodčí.
Pro kluky a holky. Michaela Smolenová: Děvčátko z duhové vesničky. Odvážná Heidi putuje z duhového městečka za svými rodiči. Ilustrovaný příběh doplněný interaktivními úkoly je určen duhovým dětem, které k nám přišly po složité cestě – a už teď podvědomě tuší, jak moc byly chtěné. Je darem všem rodičům, kteří znají bolest neplodnosti, ztrát a dlouhého čekání. Všem, kteří ještě čekají, doufají anebo už drží svůj zázrak v náručí. Kniha o naději, lásce a cestě, která i přes překážky vede k zázraku. Příběh psaný srdcem, o cestě, která si zaslouží být slyšet.
Pro děti. Lenka Koudelková Krupková: Světlo uvnitř tebe. Vydejte se společně se svými dětmi na kouzelnou cestu za svým vnitřním světlem! Malý Dominik zjišťuje, že jeho světélko – symbolizující jeho hodnoty a svědomí – slábne. A tak se z tajemné vesnice, ve které žije, vydává na dobrodružnou výpravu, aby ho znovu rozzářil. Na každém kroku objevuje, jak vnitřní hodnoty mohou proměnit jeho vlastní svět, ale i životy ostatních. Moudří a laskaví průvodci pomohou světlo malého Dominika opět rozzářit – a prozáří i srdce malých i velkých čtenářů.
Pro tatínka. Norman Mailer: Nazí a mrtví. Román, plný syrových dialogů a introspektivních záblesků, zachycuje krajní i všední momenty, ukazuje klikaté cesty protichůdných povah a jejich dotváření v blízkosti smrti. Ve válce totiž nejde jen o to, kdo zvítězí; stejně důležité je, kdo si uchová duši. Bez ní by člověk zůstal osaměle nahý – a pro ostatní mrtvý.
Pro mladé i starší. Rudolf Červenka: Umělá inteligence. Knížka se ve třiatřiceti kapitolách zabývá různými souvislostmi AI. Některé mají důležitě znějící názvy jako Rozmach velkých jazykových modelů (LLM) a jejich masové přijetí nebo Klíčové trendy, jak se jeví v současné etapě vývoje AI.
Pro děti i vnoučata. Miroslava Madzinová: Skutečné přátelství kocoura Tomíka a chameleona. Nezastavitelná touha kocoura Tomíka konečně najít domov ho přivádí na místo plné dobrodružství a překvapení. Setkává se s malou zelenou příšerkou a doufá, že si konečně najde toho pravého kamaráda. Snaží se ji zaujmout za každou cenu a u toho provádí typické kočičí lumpárny. Příběh plný kočičích skopičin, pravého zvířecího přátelství a naděje, že každý příběh může mít šťastný konec.
Pro bratra. 2024 aneb Útěk z Unionie. S Josefem a Věrou, dvěma málo konformními hrdiny, se noříme do prostředí plného byrokratických pakáren, kde i závěsy jsou výhradně zelené a na svobodu slova se vzpomíná. Když se dvojice rozhodne z dystopického panoptika uprchnout, přidá se k nim nečekaná spojenkyně
Pro dědečka i tátu. Peter von Losenstein: Přehradář na cestě životem a kolem světa. Typ odvážného, neohroženého poutníka je stále živý a univerzální, od starověkého Odyssea až po moderního Petera von Losensteina, jehož životní cesta se před námi odvíjí ve znamení touhy po svobodě a smyslu. Je to život plný dobrodružství ve vzdálených krajích, obtížných zkoušek, blízkosti lásky a překvapivých zvratů. Je bohatě nasycený humorem, proniknutý schopností nacházet radost i v těžkých chvílích, vedený kompasem hluboké víry v existenci dobra.
Pro děti (nejen ty s diabetem). Tereza Kášková: Mravenečník a cukrovka. Mravenečník Lojzík dostane k narozeninám nečekaný „dárek“ – cukrovku 1. typu. Jak se s ní naučí žít? Poutavý příběh pro malé i velké, který s laskavostí a hravostí přibližuje život s diabetem.
Pro babičku. Slávka Kopecká: Soukromý archiv smíchu. 80 fejetonů, glos, vtipných vzpomínek a záznamů ze setkání s mnoha zajímavými osobnostmi během bohaté novinářské, nakladatelské a editorské práce autorky Sláfky Kopecké.
