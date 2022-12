Fotbalový dárek pro muže na poslední chvíli: poukaz na sledování nejlepší ligy

Sleduje váš manžel, syn, tatínek, bratr nebo vnuk fotbal? Pak máte minimálně jeden vánoční dárek jednoduše vyřešený. Pořiďte fotbalovému fanouškovi poukaz na internetovou televizi Skylink Live TV s programovým balíčkem CANAL+ Sport. Balíček obsahuje 37 oblíbených televizních kanálů v čele se sportovním programem CANAL+ Sport, který vysílá přenosy z anglické fotbalové ligy Premier League.

Poukaz na internetovou TV Ideální dárek v podobě poukazu na internetovou televizi od Skylinku lze pořídit celkem ke čtyřem různým balíčkům Skylink Live TV. Fotbalové fanoušky nadchne buď balíček CANAL+ Sport za 189 korun měsíčně, nebo balíček KOMBI+ za 399 korun měsíčně. V obou totiž mohou nadšenci sledovat klidně všech 380 zápasů Premier League. Vedle fotbalu nabídne CANAL+ Sport celkem 37 programů, z toho 30 v HD. Balíček KOMBI+ nabízí 75 programů, z toho 55 v HD rozlišení. Pokud chcete možností sledovat internetovou televizi obdarovat někoho, kdo fotbalu neholduje, na výběr jsou v případě poukazů balíčky SMART (56 programů, z toho 43 v HD) za 199 korun měsíčně a MULTI (67 programů, z toho 48 v HD) za 249 korun měsíčně. Poukaz na vysílání s přenosy z nejlepší fotbalové ligy světa můžete doplnit vlastním věnováním

A ovoce tohoto dárku si nakonec můžete užít i vy, protože televizi Skylink Live TV mohou zároveň sledovat uživatelé až na čtyřech zařízeních. Takže zatímco si bude fotbalový nadšenec na televizi v obýváku pouštět právě probíhající zápas, vy si můžete třeba na tabletu v ložnici pustit svůj oblíbený seriál.

Nákupy z pohovky i s věnováním

Vše funguje velmi jednoduše a geniální fotbalový dárek máte k dispozici obratem, zařídíte ho z pohodlí svého gauče. Stačí si na stránkách Skylinku zvolit vybraný balíček (k dispozici jsou i další varianty, ne jen ta „fotbalová“, viz box) a dobu jeho trvání. Na výběr jsou poukazy na 3, 6 nebo 12 měsíců, cena poukazu je pak vždy násobkem měsíčního poplatku za daný balíček.

Varianta CANAL+ Sport stojí 189 korun měsíčně, takže rychlý dárek pořídíte za cenu už od 567 korun. Při koupi můžete na poukaz napsat i vlastní věnování nebo vzkaz. Po zaplacení tak stačí poukázku jednoduše vytisknout, vložit do obálky a 24. prosince hezky schovat pod stromeček.

Obdarovaný následně musí poukaz využít do šesti měsíců. Pokud náhodou nemá účet do internetové televize Skylink Live TV, jednoduše si ho založí. Kdo už účet má, prostě se jen přihlásí a v zákaznické zóně si službu aktivuje. Aplikaci Skylink Live TV je možné nainstalovat do smart TV, tabletu nebo mobilního telefonu a funguje i ve webovém prohlížeči, takže ji lze snadno sledovat na počítači.

Skylink Live TV má řadu dalších výhod. Jednou z nich je oblíbená funkce zpětného přehrání. Pořady, na které jste se nestihli v televizi podívat, si můžete zpětně přehrát ze sedmidenního archivu vysílání. Váš fotbalový nadšenec tak o zápas nepřijde, ani když zrovna musí třeba na fotbalový trénink. A vy si oblíbený odpolední seriál můžete pustit, i když se třeba zdržíte v práci. Navíc funguje Skylink Live TV po celé EU, takže o nic nepřijdete ani během dovolené. K dispozici je také bohatá videotéka s filmy a seriály. Jediné, co je ke sledování potřeba, je spolehlivé internetové připojení.